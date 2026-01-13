ICT Breaker Block
- Asesores Expertos
- Domantas Juodenis
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Opere como las instituciones
ICT Breaker Block EA es un sofisticado sistema de trading automatizado basado en la potente metodología de Inner Circle Trader (ICT). Este EA identifica los bloques de órdenes institucionales, detecta cuándo se rompen (convirtiéndose en "bloques rompedores") e introduce operaciones cuando el precio vuelve a probar estos niveles.
Qué hace este EA
Estrategia principal
El EA automáticamente:
- Detecta Bloqueos de Órdenes - Identifica zonas de consolidación donde las instituciones han colocado órdenes
- Vigilalas rupturas - Vigila la ruptura del precio a través de estas zonas (creando bloques de ruptura)
- Abre operaciones cuando el precio vuelve a probar el bloque de ruptura.
- Gestiona posiciones - Gestiona stop loss, take profit y trailing stop opcional
Lógica de negociación
Configuración alcista:
- El bloque de orden bajista se rompe al alza
- Se convierte en un bloque de ruptura alcista
- EA compra cuando el precio vuelve a probar la zona desde arriba
Configuración bajista:
- El bloque de orden alcista se rompe a la baja
- Se convierte en un bloque de ruptura bajista
- EA vende cuando el precio vuelve a probar la zona desde abajo
Características principales
Cuadro de mandos profesional
- Estadísticas de la cuenta en tiempo real (Capital, Saldo, P/L)
- Visualización de la sesión actual
- Indicador del sentimiento del mercado
- Avisos de impacto de noticias
- Estadísticas de negociación (Tasa de ganancias, Total de operaciones)
- Información sobre gestión de riesgos
- Horario de las sesiones (Londres, Nueva York, Tokio)
- Seguimiento de posiciones en directo
Detección de bloqueo de órdenes
- Identificación automática de bloques de órdenes institucionales
- Tamaño mínimo de bloque configurable
- Representación visual en el gráfico (rectángulos cian)
- Análisis histórico de hasta 50 barras
- Sistema de validación inteligente
Filtrado Killzone
- Killzone de Londres (2:00-5:00 GMT) - Horas de negociación institucional
- Killzone de Nueva York (8:00-11:00 GMT) - Principales eventos de liquidez
- Horas de sesión configurables para su corredor
- Modo de negociación 24/7 opcional
4 modos de gestión del riesgo
-
Tamaño de lote fijo
- Opere siempre con tamaños de lote constantes
- Ideal para: Pruebas y riesgo consistente
- Ejemplo: Operar siempre con un lote de 0,01
-
Riesgo de dinero fijo
- Arriesgar una cantidad fija por operación
- Lo mejor para: Riesgo constante en dólares
- Ejemplo Arriesgar 100 $ por operación
-
Porcentaje de capital
- Arriesgar un porcentaje del capital actual
- Ideal para: Riesgo dinámico a medida que crece la cuenta
- Ejemplo Arriesgar el 2% del capital por operación
-
Porcentaje de saldo
- Riesgo de un porcentaje del saldo de la cuenta
- Ideal para: Capitalización conservadora
- Ejemplo: Arriesgar el 1,5% del saldo por operación
Gestión avanzada de posiciones
- Colocación automática de stop loss
- Objetivos de toma de beneficios configurables
- Función opcional de trailing stop
- Modo de una operación a la vez (recomendado)
- Comprobación automática de márgenes
- Reducción inteligente del tamaño del lote en caso de insuficiencia de fondos
Filtros múltiples
- Filtro de Noticias - Evite operar durante noticias de alto impacto
- Sentimiento del mercado - Opere sólo en condiciones favorables
- Filtro de sesión - Opere sólo en los momentos óptimos
- Tamaño mínimo de bloque - Calidad sobre cantidad
Mejoras visuales
- Tema oscuro profesional a juego con sus gráficos
- Bloques de orden dibujados como rectángulos cian
- Etiquetado claro e información sobre herramientas
- Cuadro de mandos limpio y discreto
- Colores de gráficos personalizables
Guía completa de configuración
CONFIGURACIÓN DE EA
- Nombre del EA - Nombre a mostrar en el panel de control (por defecto: "Bloque Rompedor TIC")
- EnableTrading - Interruptor maestro de encendido/apagado (por defecto: true)
- OneTradeAtATime - Limitar a una sola posición (por defecto: true, RECOMENDADO)
- ShowDebugInfo - Registro detallado para pruebas (por defecto: false)
CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE DE INTERRUPTORES
- LookbackBars - Barras para buscar bloques de órdenes (por defecto: 50)
- Menor = menos bloques, mayor calidad
- Mayor = más bloques, más operaciones
- MinBlockSize - Tamaño mínimo en puntos (por defecto: 10)
- Aumentar para configuraciones más fuertes (15-20)
- Disminuir para más señales (5-8)
- BlockValidationPips - Pips para confirmar la ruptura (por defecto: 5.0)
- Mayor = se necesita más confirmación
- Más bajo = entradas más tempranas
- TradeTopBlocks - Comercio de rupturas bajistas (por defecto: true)
- TradeBottomBlocks - Operar con rupturas alcistas (por defecto: true)
AJUSTES KILLZONE
- UseKillzoneFilter - Activar filtro de sesión (por defecto: false para pruebas, true para directo)
- UseLondonKZ - Operar en la sesión de Londres (por defecto: true)
- LondonStartHour - Hora de inicio de Londres (por defecto: 7, ajustar para broker GMT)
- LondonEndHour - Hora de fin de Londres (por defecto: 10)
- UseNewYorkKZ - Operar en la sesión de Nueva York (por defecto: true)
- NewYorkStartHour - Hora de inicio de Nueva York (por defecto: 13, ajustar para broker GMT)
- NewYorkEndHour - Hora de fin de NY (por defecto: 16)
GESTIÓN DE RIESGOS
-
RiskManagementType - Elija el modo de riesgo (por defecto: RISK_FIXED_LOT)
- RISK_FIXED_LOT - Tamaño de lote consistente
- RISK_FIXED_MONEY - Riesgo fijo en dólares
- RISK_EQUITY_PERCENT - Porcentaje de fondos propios
- RISK_BALANCE_PERCENT - Porcentaje de saldo
-
FixedLot - Tamaño del lote para el modo fijo (por defecto: 0,01)
-
FixedMoneyRisk - Importe en dólares a arriesgar (por defecto: 100 $)
-
EquityRiskPercent - Porcentaje de riesgo del capital (por defecto: 2,0%)
-
BalanceRiskPercent - Porcentaje de riesgo del saldo (por defecto: 2,0%)
GESTIÓN DE OPERACIONES
- StopLossPips - Distancia de Stop Loss (por defecto: 20 pips)
- TakeProfitPips - Distancia de toma de beneficios (por defecto: 40 pips)
- Proporción recomendada: 1:2 (riesgo:beneficio)
- UseTrailingStop - Habilitar trailing stop (por defecto: false)
- TrailingStopPips - Distancia de arrastre (por defecto: 15 pips)
- TrailingStepPips - Tamaño del paso antes de moverse (por defecto: 3 pips)
FILTROS
- UseNewsFilter - Evitar noticias de alto impacto (por defecto: false)
- NewsAvoidanceMinutes - Minutos antes/después de las noticias (por defecto: 30)
- UseMarketSentiment - Filtro de sentimiento (por defecto: false)
- MinSentimentScore - Puntuación mínima 0-1 (por defecto: 0.5)
Configuración recomendada
Para principiantes (Conservador)
Tipo de Gestión de Riesgo: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 10 StopLossPips: 30 TakeProfitPips: 60 UseTrailingStop: false
Para Intermedio (Equilibrado)
Tipo de gestión del riesgo RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 1.5 OneTradeAtATime: true UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 7 StopLossPips: 25 TakeProfitPips: 50 UseTrailingStop: false
Para Avanzado (Agresivo)
Tipo de gestión del riesgo: RISK_EQUITY_PERCENT EquityRiskPercent: 2.0 OneTradeAtATime: false UseKillzoneFilter: true MinBlockSize: 5 StopLossPips: 20 TakeProfitPips: 40 UseTrailingStop: true TrailingStopPips: 15
Para probar/optimizar
Tipo de Gestión de Riesgo: RISK_FIXED_LOT FixedLot: 0.01 UseKillzoneFilter: false (prueba 24/7) MinBlockSize: 5-15 (optimizar esto) ShowDebugInfo: true (ver lo que está pasando)
Consejos de uso
Mejores plazos
- M15 (15 minutos) - Mejor equilibrio entre señales y calidad
- M30 (30 minutos) - Mayor calidad, menos operaciones (recomendado para operaciones en directo)
- H1 (1 hora) - Muy selectivo, sólo señales fuertes
- M5 (5 minutos ) - Más señales, mayor frecuencia
Mejores pares de divisas
- EURUSD - Más líquido, spreads ajustados, fiable
- GBPUSD - Buena volatilidad, bloques de órdenes claros
- USDJPY - Estable, funciona bien con killzones
- AUDUSD - Bueno para las sesiones asiáticas/NY
- ORO (XAUUSD ) - Utilice stops más amplios (40-60 pips)
Horas Killzone por Broker
La mayoría de los brokers utilizan GMT+2 o GMT+3. Ajuste en consecuencia:
Si tu broker es GMT+2:
- Londres: 9:00-12:00
- Nueva York: 15:00-18:00
Si su broker es GMT+3
- Londres: 10:00-13:00
- Nueva York: 16:00-19:00
¡Comprueba la hora del servidor de tu broker y ajusta las horas de killzone!
Qué hace especial a este EA
Basado en conceptos TIC probados - Utilizado por traders profesionales de todo el mundo ✅ Lógica de grado institucional - Opere donde opera el gran dinero ✅ Cuadro de mandos profesional - Monitorice todo de un vistazo ✅ Múltiples modos de riesgo - Adecuado para cuentas de todos los tamaños ✅ Gestión inteligente de posiciones - Comprobaciones automáticas de márgenes ✅ Feedback visual - Vea los bloques de órdenes en su gráfico ✅ Altamente configurable - Más de 30 parámetros para personalizar ✅ Funciona en cuentas de compensación - Compatible con MT5 ✅ Sin martingala - Seguro, gestión profesional del riesgo ✅ No grid trading - Operaciones limpias y direccionales solamente
Rendimiento esperado
Expectativas realistas
- Tasa de ganancias: 40-55% (típico para estrategias de ruptura)
- Riesgo:Recompensa: 1:2 recomendado (20 pips de riesgo, 40 pips de beneficio)
- Frecuencia de operaciones:
- M15: 100-300 operaciones/año
- M30: 50-200 operaciones/año
- H1: 30-100 operaciones/año
- Drawdown: Inferior al 30% con una gestión adecuada del riesgo
Notas de rendimiento
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
- Los resultados varían según el par, el plazo y la configuración
- Pruebe siempre primero en una cuenta de demostración
- Utilice una gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación)
Requisitos técnicos
- Plataforma: MetaTrader 5 (build 3650+)
- Tipo de cuenta: Cualquiera (Real, Demo, Netting, Hedging)
- Saldo mínimo:
- 100 $ para 0,01 lote
- 1.000 $ para 0,1 lote
- 10.000 $ para 1 lote
- Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado
- VPS: Recomendado para operación 24/7
- Spread: Funciona mejor con spreads bajos (< 2 pips)
Cómo empezar
Configuración rápida (5 minutos)
- Descargue e instale el EA
- Adjuntar al gráfico EURUSD M15
- Utilice la configuración por defecto (o "Principiantes" preestablecido)
- Activar AutoTrading en MT5
- Monitorizar durante 24-48 horas
Optimización (Opcional)
Utilice el Probador de Estrategias para optimizar:
- MinBlockSize (5-15)
- StopLossPips (15-40)
- TakeProfitPips (30-80)
- Killzone horas (ajustar para el corredor)
Lista de control para operar en vivo
- Probado en demo durante más de 2 semanas
- Comprender todos los ajustes
- Establecer el riesgo adecuado (1-2%)
- OneTradeAtATime = true
- Filtro Killzone activado
- Monitor diario inicialmente
- VPS para funcionamiento 24/7
Soporte
- Lea el manual de usuario incluido
- Consulte la sección de comentarios del producto
- Active ShowDebugInfo para solucionar problemas
- Pruebe primero la configuración en la demo
- Ajusta las horas de killzone para tu broker
ADVERTENCIA DE RIESGO
Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar con divisas, debe considerar detenidamente sus objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su propensión al riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial, por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Debe ser consciente de todos los riesgos asociados al comercio de divisas y pedir consejo a un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.
Sobre ICT
Este EA implementa los conceptos de negociación de Inner Circle Trader (ICT), incluidos los bloques de órdenes y los bloques de ruptura. Se trata de patrones de negociación institucionales utilizados por bancos y grandes instituciones financieras. Este producto no está afiliado o respaldado por ICT o cualquier recurso educativo.
Historial de versiones
v1.00 - Versión inicial
- Implantación completa del bloque de disyuntores de TIC
- Cuadro de mandos profesional
- 4 modos de gestión de riesgos
- Filtrado Killzone
- Soporte de múltiples marcos temporales
- Completa gestión de posiciones
¡Empiece a operar con ventaja institucional hoy mismo!
Recomendado: Comience con una cuenta demo, utilice un riesgo del 1-2%, active el filtro killzone para operar en vivo.