QFS Bot EA

Automatice la Estrategia de Apertura de Rango "Trampa de Liquidez". Scalping de Precisión para Índices y Metales Volátiles.

Visión general El QFS Bot EA es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en la popular estrategia de trading manual "Quick Flip". Está diseñado para capitalizar las Tomas de Liquidez Institucional (Mechas de Manipulación) que ocurren durante los primeros 90 minutos de la apertura del mercado.

En lugar de perseguir la ruptura como el rebaño al por menor, este EA espera a la "trampa" - una falsa ruptura seguida de una fuerte vela de inversión - lo que le permite entrar junto con el dinero inteligente.

🔴Fuente y crédito de la estrategia Este EA automatiza fielmente la estrategia detallada en el vídeo de trading viral: "The Only Scalping Strategy You Will Ever Need" 📺 Vea la estrategia original aquí: https: //youtu.be/XFtayhPIdEs

Cómo Funciona

  1. La Caja: En la apertura del mercado, el EA identifica el rango de la primera vela de 15 minutos.

  2. La Trampa (Comprobación de Liquidez): Verifica si la vela de apertura es lo suficientemente grande (usando ATR) como para representar un verdadero evento de liquidez institucional.

  3. El Reversal: Desciende a un marco temporal inferior (M5) y busca patrones de reversión específicos (Hammers, Engulfing) que rechacen los límites de la caja.

  4. El Filtro (Característica Pro): A diferencia de la estrategia sin procesar, este EA añade un Filtro de Tendencia Multi-Tiempo (H1 EMA) para asegurarse de que no está operando en contra de la tendencia principal.

Características principales

  • Cuadro de mandos profesional: Monitorice el estado de la sesión, la dirección de la tendencia y el P/L en tiempo real.

  • Gestión dinámica del riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del % de riesgo por operación (protección del capital).

  • Protección Hard Stop: Límite incorporado de "Pérdida Máxima Diaria" para preservar el capital durante los días malos de mercado.

  • Capacidad multiactivo: Optimizado para US100 (Nasdaq), pero altamente efectivo en DAX40 y Oro (XAUUSD) con ajustes.

⚙️ Ajustes y Optimización Los Ajustes por Defecto están ajustados específicamente para coincidir con la lógica presentada en el video de YouTube (optimizado para US100 / Nasdaq).

  • Importante: ¡Los mercados cambian! Le recomendamos encarecidamente que realice pruebas retrospectivas y "juegue" con los ajustes del Umbral ATR y la Sensibilidad Wick para encontrar el ajuste óptimo para su corredor y activo específicos.

  • Compatibilidad con Brokers: El EA utiliza la Ejecución de Mercado estándar. Si su broker tiene reglas estrictas de deslizamiento o se congela durante las noticias, aumente la entrada de Deslizamiento.

Configuración recomendada

  • Marco temporal: M5 (Gráfico de 5 minutos)

  • Símbolos: US100 (Nasdaq), GER40 (DAX), XAUUSD (Oro).

  • VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para la velocidad de ejecución.

⚠️ Nota Importante sobre la Frecuencia de Operaciones Este es un EA "Francotirador", no una "Ametralladora". Tenga en cuenta que este EA no opera todos los días. Está programado para ser altamente selectivo, entrando en el mercado sólo cuando se cumplen los requisitos específicos de volatilidad y patrón para maximizar la probabilidad de éxito.

  • Espere poco volumen: Puede ver días o incluso semanas sin operaciones si las condiciones del mercado (ATR/Volatilidad) no son las correctas.

  • La paciencia es la clave: No se asuste si el EA está en silencio. Está diseñado para quedarse de brazos cruzados y proteger su capital en lugar de forzar operaciones de baja calidad en mercados agitados.


