XAU NeuralGuard EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold) auf dem MetaTrader 5, das sich dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst, indem es eine mehrschichtige analytische Engine verwendet.

Der EA konzentriert sich auf Präzision, Schutz und Anpassungsfähigkeit und eignet sich daher für Händler, die disziplinierte Risikokontrolle und intelligente Handelsfilterung gegenüber aggressiven oder risikoreichen Methoden bevorzugen.

🔍 Kern-Handelskonzept

Der XAU NeuralGuard EA arbeitet mit einer adaptiven Tri-Layer-Logik, bei der jeder Handel vor der Ausführung mehrere unabhängige Bestätigungen durchlaufen muss.

Diese Struktur ermöglicht es dem EA, sich abzeichnende Mikrotrends, Volatilitätsverschiebungen und Ausbruchsbedingungen zu erkennen und gleichzeitig qualitativ schlechte oder instabile Marktumgebungen zu vermeiden.

🧩 Dreischichtige Entscheidungsarchitektur

🔹 Schicht 1 - Erkennung von Momentum

Identifiziert den Richtungsdruck anhand:

Stärke der EMA-Steilheit

Dominanz des Kerzenkörpers

Kurzfristige Momentum-Beschleunigung

Diese Ebene erkennt eine frühe Trendenergie vor der vollen Expansion.

🔹 Schicht 2 - Volatilitätskartierung

Analysiert das Marktregime durch:

ATR-Volatilitätsverhalten

Bollinger Band Kompression und Expansion

Ausbruchsbereitschaft nach Akkumulation

Dies ermöglicht dem EA, zu unterscheiden zwischen:

Schwankende Märkte

Trendfortsetzung

Volatilitätsausbrüchen

🔹 Schicht 3 - Adaptive Filterung

Filtert Trades basierend auf:

Qualität der Handelssitzung

Liquidität und Spread-Stabilität

Volatilitätsspitzen und Gap-Erkennung

Optionale manuelle Blackout-Perioden

Nur qualitativ hochwertige Bedingungen werden zur Ausführung zugelassen.

⚙ Multi-Strategie-Engine

XAU NeuralGuard EA enthält zwei aktive Strategiekerne, die gleichzeitig arbeiten:

✅ Trend-Kern

Handelt mit bestätigten direktionalen Bewegungen

Verwendet EMA-Ausrichtung mit ADX-Stärkefilterung

Entwickelt für anhaltende Marktbewegungen

✅ Ausbruchskern

Wird nach einer Volatilitätskompression aktiviert

Handelt bestätigte Ausdehnungen über wichtige Volatilitätsniveaus hinaus

Umfasst einen Schutz vor falschen Ausbrüchen

🔧 Erweiterungsmodul (Framework Ready)

Reserviert für zukünftige Strategieerweiterungen

Standardmäßig deaktiviert, um Stabilität und Transparenz zu gewährleisten

🛡 Strenge Risikodisziplin

❌ Keine Martingale

❌ Kein Raster

❌ Keine Mittelwertbildung

✔ Eine Position pro Symbol

✔ Jeder Handel durch Stop Loss geschützt

Das Risiko wird kontrolliert durch:

ATR-basierten dynamischen Stop-Loss

Adaptive Take Profit Berechnung

Optionaler Break-Even und Trailing Stop

Margin-sichere Positionsgrößenbestimmung

🔁 Automatisch anpassende Marktfilter

Anstelle von statischen Regeln passt der XAU NeuralGuard EA sein Verhalten automatisch an:

Aktuelles Volatilitätsregime

Liquiditätsbedingungen

Aktive Handelssitzungen

Dies gewährleistet eine stabile Performance über verschiedene Marktphasen hinweg - von ruhiger Akkumulation bis zu aggressiven Ausbrüchen.

⚡ Leistung & Stabilität

Leichter, effizienter Code

Stabil auf VPS und Prop-Firm-Umgebungen

ECN-freundliche Ausführung

Entwickelt für Netting-Konten (Hedging-kompatibel)

⚙ Empfohlenes Handels-Setup

Handels-Paar: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $100 (hohes Risiko)

Empfohlene Einzahlung: $500+

Mindest-Hebel: 1:20

Broker-Typ: Jeder (ECN / niedriger Spread empfohlen)

🎛 Anpassung & Flexibilität

Der EA enthält anpassbare Parameter, geeignet für:

Konservativen Prop-Firm-Handel

Ausgewogener langfristiger Handel

Aggressivere Privatkonten

Die Standardeinstellungen sind für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit optimiert.

🔍 Transparenz und Kontrolle

Eindeutige Protokollierung von Handelsentscheidungen

Kein verstecktes oder Blackbox-Verhalten

Alle Aktionen sind deterministisch und überprüfbar

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Marktbedingungen können sich schnell ändern.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

🎯 F ür wen ist XAU NeuralGuard EA?

✔ Trader, die einen adaptiven und intelligenten Goldhandel suchen

✔ Benutzer, die risikoreiche Rückgewinnungssysteme vermeiden

✔ Prop-Firm- und ECN-Trader

✔ Diejenigen, die eine strukturierte, regelbasierte Automatisierung suchen