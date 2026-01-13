XAU NeuralGuard EA
- Experten
- Husain Raja P
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
XAU NeuralGuard EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold) auf dem MetaTrader 5, das sich dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst, indem es eine mehrschichtige analytische Engine verwendet.
Der EA konzentriert sich auf Präzision, Schutz und Anpassungsfähigkeit und eignet sich daher für Händler, die disziplinierte Risikokontrolle und intelligente Handelsfilterung gegenüber aggressiven oder risikoreichen Methoden bevorzugen.
🔍 Kern-Handelskonzept
Der XAU NeuralGuard EA arbeitet mit einer adaptiven Tri-Layer-Logik, bei der jeder Handel vor der Ausführung mehrere unabhängige Bestätigungen durchlaufen muss.
Diese Struktur ermöglicht es dem EA, sich abzeichnende Mikrotrends, Volatilitätsverschiebungen und Ausbruchsbedingungen zu erkennen und gleichzeitig qualitativ schlechte oder instabile Marktumgebungen zu vermeiden.
🧩 Dreischichtige Entscheidungsarchitektur
🔹 Schicht 1 - Erkennung von Momentum
Identifiziert den Richtungsdruck anhand:
-
Stärke der EMA-Steilheit
-
Dominanz des Kerzenkörpers
-
Kurzfristige Momentum-Beschleunigung
Diese Ebene erkennt eine frühe Trendenergie vor der vollen Expansion.
🔹 Schicht 2 - Volatilitätskartierung
Analysiert das Marktregime durch:
-
ATR-Volatilitätsverhalten
-
Bollinger Band Kompression und Expansion
-
Ausbruchsbereitschaft nach Akkumulation
Dies ermöglicht dem EA, zu unterscheiden zwischen:
-
Schwankende Märkte
-
Trendfortsetzung
-
Volatilitätsausbrüchen
🔹 Schicht 3 - Adaptive Filterung
Filtert Trades basierend auf:
-
Qualität der Handelssitzung
-
Liquidität und Spread-Stabilität
-
Volatilitätsspitzen und Gap-Erkennung
-
Optionale manuelle Blackout-Perioden
Nur qualitativ hochwertige Bedingungen werden zur Ausführung zugelassen.
⚙ Multi-Strategie-Engine
XAU NeuralGuard EA enthält zwei aktive Strategiekerne, die gleichzeitig arbeiten:
✅ Trend-Kern
-
Handelt mit bestätigten direktionalen Bewegungen
-
Verwendet EMA-Ausrichtung mit ADX-Stärkefilterung
-
Entwickelt für anhaltende Marktbewegungen
✅ Ausbruchskern
-
Wird nach einer Volatilitätskompression aktiviert
-
Handelt bestätigte Ausdehnungen über wichtige Volatilitätsniveaus hinaus
-
Umfasst einen Schutz vor falschen Ausbrüchen
🔧 Erweiterungsmodul (Framework Ready)
-
Reserviert für zukünftige Strategieerweiterungen
-
Standardmäßig deaktiviert, um Stabilität und Transparenz zu gewährleisten
🛡 Strenge Risikodisziplin
-
❌ Keine Martingale
-
❌ Kein Raster
-
❌ Keine Mittelwertbildung
-
✔ Eine Position pro Symbol
-
✔ Jeder Handel durch Stop Loss geschützt
Das Risiko wird kontrolliert durch:
-
ATR-basierten dynamischen Stop-Loss
-
Adaptive Take Profit Berechnung
-
Optionaler Break-Even und Trailing Stop
-
Margin-sichere Positionsgrößenbestimmung
🔁 Automatisch anpassende Marktfilter
Anstelle von statischen Regeln passt der XAU NeuralGuard EA sein Verhalten automatisch an:
-
Aktuelles Volatilitätsregime
-
Liquiditätsbedingungen
-
Aktive Handelssitzungen
Dies gewährleistet eine stabile Performance über verschiedene Marktphasen hinweg - von ruhiger Akkumulation bis zu aggressiven Ausbrüchen.
⚡ Leistung & Stabilität
-
Leichter, effizienter Code
-
Stabil auf VPS und Prop-Firm-Umgebungen
-
ECN-freundliche Ausführung
-
Entwickelt für Netting-Konten (Hedging-kompatibel)
⚙ Empfohlenes Handels-Setup
-
Handels-Paar: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: H1
-
Mindesteinlage: $100 (hohes Risiko)
-
Empfohlene Einzahlung: $500+
-
Mindest-Hebel: 1:20
-
Broker-Typ: Jeder (ECN / niedriger Spread empfohlen)
🎛 Anpassung & Flexibilität
Der EA enthält anpassbare Parameter, geeignet für:
-
Konservativen Prop-Firm-Handel
-
Ausgewogener langfristiger Handel
-
Aggressivere Privatkonten
Die Standardeinstellungen sind für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit optimiert.
🔍 Transparenz und Kontrolle
-
Eindeutige Protokollierung von Handelsentscheidungen
-
Kein verstecktes oder Blackbox-Verhalten
-
Alle Aktionen sind deterministisch und überprüfbar
⚠️ Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Marktbedingungen können sich schnell ändern.
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
🎯 F ür wen ist XAU NeuralGuard EA?
✔ Trader, die einen adaptiven und intelligenten Goldhandel suchen
✔ Benutzer, die risikoreiche Rückgewinnungssysteme vermeiden
✔ Prop-Firm- und ECN-Trader
✔ Diejenigen, die eine strukturierte, regelbasierte Automatisierung suchen