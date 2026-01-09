🔹 Visión General

ElliotScalp EA es un Asesor Experto MT5 avanzado diseñado para scalping y trading a corto plazo utilizando una combinación inteligente de la estructura de la Onda de Elliott, RSI, y los indicadores estocásticos.

Está construido para operar eficientemente en cuentas de cobertura, permitiendo múltiples posiciones y técnicas avanzadas de gestión de pérdidas.

El EA se centra en entradas de ruptura de alta probabilidad, fuerte control de riesgos y gestión flexible de posiciones.

Principales ventajas

Lógica de entrada inteligente

Utiliza la estructura de precios estilo Onda de Elliott (basada en fractales) para identificar fuertes impulsos del mercado

Confirma las entradas con filtros RSI y estocásticos para evitar señales débiles o falsas

Opera sólo cuando las condiciones se alinean, reduciendo el exceso de operaciones

Gestión avanzada de pérdidas

Múltiples opciones para gestionar las posiciones perdedoras: Promedio (Añadir Volumen) Promedio (Multiplicar Volumen) Stop Loss fijo Esperar a Take Profit

Control total sobre: Distancia de promediación Número máximo de operaciones Volumen máximo por operación



✔ Control flexible de riesgo y lote

Soporta múltiples modos de cálculo de volumen: Tamaño de lote fijo Lotes dinámicos por saldo Cálculo basado en el porcentaje de riesgo

Límites incorporados para proteger la cuenta de la sobreexposición

✔ Protección de operaciones incorporada

Filtro de spread máximo para evitar malas condiciones de mercado

Distancia mínima entre operaciones para evitar el sobreapilamiento

Filtro de día y hora para operar sólo durante las sesiones preferidas

Modo Stop Trading opcional para gestionar sólo las posiciones existentes

Trailing Stop y Break Even

Trailing Stop Loss opcional

Opcional Break Even después del beneficio definido

Ayuda a bloquear los beneficios y reducir la reducción de forma automática

Panel de control manual

Panel en el gráfico que muestra: Posiciones abiertas Cuentas de compra / venta

Botones para: Cerrar todas las posiciones Cerrar sólo posiciones de compra o venta



✔ Multi-Símbolo y Multi-Gráfico

Puede adjuntarse a cualquier símbolo

Puede ejecutarse en múltiples gráficos al mismo tiempo

Utilice diferentes números mágicos para una separación completa

⚠ Notas importantes

✅ Diseñado sólo para cuentas HEDGING

❌ Las cuentas de compensación no son compatibles

Todas las entradas basadas en puntos están optimizadas para brokers de 5 dígitos Para los corredores de 4 dígitos, utilice valores de 0,1×



🎯 ¿Para quién es este EA?

Traders que prefieren el trading estructurado y basado en reglas

Usuarios que quieren promedios controlados , no apuestas agresivas en la parrilla

Scalpers que buscan una optimización rápida y flexibilidad

Los comerciantes que quieren anulación manual + automatización juntos

Optimización fácil