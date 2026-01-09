ElliotScalp EA
- Asesores Expertos
- Husain Raja P
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
🔹 Visión General
ElliotScalp EA es un Asesor Experto MT5 avanzado diseñado para scalping y trading a corto plazo utilizando una combinación inteligente de la estructura de la Onda de Elliott, RSI, y los indicadores estocásticos.
Está construido para operar eficientemente en cuentas de cobertura, permitiendo múltiples posiciones y técnicas avanzadas de gestión de pérdidas.
El EA se centra en entradas de ruptura de alta probabilidad, fuerte control de riesgos y gestión flexible de posiciones.
Principales ventajas
Lógica de entrada inteligente
-
Utiliza la estructura de precios estilo Onda de Elliott (basada en fractales) para identificar fuertes impulsos del mercado
-
Confirma las entradas con filtros RSI y estocásticos para evitar señales débiles o falsas
-
Opera sólo cuando las condiciones se alinean, reduciendo el exceso de operaciones
Gestión avanzada de pérdidas
-
Múltiples opciones para gestionar las posiciones perdedoras:
-
Promedio (Añadir Volumen)
-
Promedio (Multiplicar Volumen)
-
Stop Loss fijo
-
Esperar a Take Profit
-
-
Control total sobre:
-
Distancia de promediación
-
Número máximo de operaciones
-
Volumen máximo por operación
-
✔ Control flexible de riesgo y lote
-
Soporta múltiples modos de cálculo de volumen:
-
Tamaño de lote fijo
-
Lotes dinámicos por saldo
-
Cálculo basado en el porcentaje de riesgo
-
-
Límites incorporados para proteger la cuenta de la sobreexposición
✔ Protección de operaciones incorporada
-
Filtro de spread máximo para evitar malas condiciones de mercado
-
Distancia mínima entre operaciones para evitar el sobreapilamiento
-
Filtro de día y hora para operar sólo durante las sesiones preferidas
-
Modo Stop Trading opcional para gestionar sólo las posiciones existentes
Trailing Stop y Break Even
-
Trailing Stop Loss opcional
-
Opcional Break Even después del beneficio definido
-
Ayuda a bloquear los beneficios y reducir la reducción de forma automática
Panel de control manual
-
Panel en el gráfico que muestra:
-
Posiciones abiertas
-
Cuentas de compra / venta
-
-
Botones para:
-
Cerrar todas las posiciones
-
Cerrar sólo posiciones de compra o venta
-
✔ Multi-Símbolo y Multi-Gráfico
-
Puede adjuntarse a cualquier símbolo
-
Puede ejecutarse en múltiples gráficos al mismo tiempo
-
Utilice diferentes números mágicos para una separación completa
⚠ Notas importantes
-
✅ Diseñado sólo para cuentas HEDGING
-
❌ Las cuentas de compensación no son compatibles
-
Todas las entradas basadas en puntos están optimizadas para brokers de 5 dígitos
-
Para los corredores de 4 dígitos, utilice valores de 0,1×
-
🎯 ¿Para quién es este EA?
-
Traders que prefieren el trading estructurado y basado en reglas
-
Usuarios que quieren promedios controlados, no apuestas agresivas en la parrilla
-
Scalpers que buscan una optimización rápida y flexibilidad
-
Los comerciantes que quieren anulación manual + automatización juntos
Optimización fácil
-
Parámetros limitados pero potentes
-
Optimización muy rápida en el Probador de Estrategias
-
Funciona bien a través de múltiples marcos de tiempo (M5 a D1)