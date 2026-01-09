ElliotScalp EA

🔹 Visión General

ElliotScalp EA es un Asesor Experto MT5 avanzado diseñado para scalping y trading a corto plazo utilizando una combinación inteligente de la estructura de la Onda de Elliott, RSI, y los indicadores estocásticos.
Está construido para operar eficientemente en cuentas de cobertura, permitiendo múltiples posiciones y técnicas avanzadas de gestión de pérdidas.

El EA se centra en entradas de ruptura de alta probabilidad, fuerte control de riesgos y gestión flexible de posiciones.

Principales ventajas

Lógica de entrada inteligente

  • Utiliza la estructura de precios estilo Onda de Elliott (basada en fractales) para identificar fuertes impulsos del mercado

  • Confirma las entradas con filtros RSI y estocásticos para evitar señales débiles o falsas

  • Opera sólo cuando las condiciones se alinean, reduciendo el exceso de operaciones

Gestión avanzada de pérdidas

  • Múltiples opciones para gestionar las posiciones perdedoras:

    • Promedio (Añadir Volumen)

    • Promedio (Multiplicar Volumen)

    • Stop Loss fijo

    • Esperar a Take Profit

  • Control total sobre:

    • Distancia de promediación

    • Número máximo de operaciones

    • Volumen máximo por operación

✔ Control flexible de riesgo y lote

  • Soporta múltiples modos de cálculo de volumen:

    • Tamaño de lote fijo

    • Lotes dinámicos por saldo

    • Cálculo basado en el porcentaje de riesgo

  • Límites incorporados para proteger la cuenta de la sobreexposición

✔ Protección de operaciones incorporada

  • Filtro de spread máximo para evitar malas condiciones de mercado

  • Distancia mínima entre operaciones para evitar el sobreapilamiento

  • Filtro de día y hora para operar sólo durante las sesiones preferidas

  • Modo Stop Trading opcional para gestionar sólo las posiciones existentes

Trailing Stop y Break Even

  • Trailing Stop Loss opcional

  • Opcional Break Even después del beneficio definido

  • Ayuda a bloquear los beneficios y reducir la reducción de forma automática

Panel de control manual

  • Panel en el gráfico que muestra:

    • Posiciones abiertas

    • Cuentas de compra / venta

  • Botones para:

    • Cerrar todas las posiciones

    • Cerrar sólo posiciones de compra o venta

✔ Multi-Símbolo y Multi-Gráfico

  • Puede adjuntarse a cualquier símbolo

  • Puede ejecutarse en múltiples gráficos al mismo tiempo

  • Utilice diferentes números mágicos para una separación completa

⚠ Notas importantes

  • Diseñado sólo para cuentas HEDGING

  • ❌ Las cuentas de compensación no son compatibles

  • Todas las entradas basadas en puntos están optimizadas para brokers de 5 dígitos

    • Para los corredores de 4 dígitos, utilice valores de 0,1×

🎯 ¿Para quién es este EA?

  • Traders que prefieren el trading estructurado y basado en reglas

  • Usuarios que quieren promedios controlados, no apuestas agresivas en la parrilla

  • Scalpers que buscan una optimización rápida y flexibilidad

  • Los comerciantes que quieren anulación manual + automatización juntos

Optimización fácil

  • Parámetros limitados pero potentes

  • Optimización muy rápida en el Probador de Estrategias

  • Funciona bien a través de múltiples marcos de tiempo (M5 a D1)


