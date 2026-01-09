Arrow Trader EA v6
- Experten
- Muchamad Sadam Madjid
- Version: 6.21
- Aktivierungen: 5
XAUUSD M5 Arrow Trader EA (v6.20)
XAUUSD M5 Arrow Trader EA ist ein regelbasierter Scalping Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine feste Pip-to-Point-Berechnung (1 Input-Pip = 10 Punkte), um ein konsistentes und vorhersehbares Handelsmanagement bei verschiedenen Brokern zu gewährleisten.
🔹 Kern-Handelslogik
Der EA führt Trades basierend auf einem mehrschichtigen Bestätigungssystem aus:
-
Trendfilter für höhere Zeitrahmen (H1 EMA 100)
-
Kauft nur, wenn der Kurs über dem H1 EMA liegt
-
Verkaufen Sie nur, wenn der Preis unter dem H1 EMA liegt
-
-
M5 Einstiegslogik (Pfeilsystem)
Einstiege werden ausgelöst, wenn der Kurs innerhalb einer erkannten Orderblockzone reagiert:
-
Kaufen: bullische Kerzenreaktion innerhalb eines bullischen Orderblocks
-
Verkaufen: bärische Kerzenreaktion innerhalb eines bärischen Orderblocks
-
-
RSI-Stabilitätsfilter (optional)
Wird verwendet, um Einstiege bei überzogenen Marktbedingungen zu vermeiden.
🔹 Orderblock (Pfeilzone) Erkennung
Der EA erkennt automatisch die stärksten bullischen und bärischen Kerzen innerhalb eines konfigurierbaren Rückblickzeitraums, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen zu bilden, die als Pfeilauslösebereich für Einstiege dienen.
🔹 Risikomanagement & Lot-Einstellungen (flexibel)
Der EA bietet ein flexibles Lot-Management, das es Händlern ermöglicht, ihn an verschiedene Kontotypen und Margin-Größen anzupassen:
-
Fixed Lot Mode
Geeignet für kleine, Cent- oder Testkonten.
-
Risk Percentage Mode
Die Lotgröße wird automatisch auf Basis des Kontostandes und der Stop-Loss-Distanz berechnet.
-
Alle lotbezogenen Eingaben können optimiert oder angepasst werden, je nach:
-
Kontostand
-
Verfügbare Marge
-
Brokerkonditionen (Standard-/Cent-/Mikrokonten)
-
👉 Den Benutzern wird empfohlen, die Lotgröße und die Risikoeinstellungen entsprechend ihrer Margin-Kapazität und ihrem Kontotyp anzupassen.
🔹 Handelsmanagement-Funktionen
-
Fester Stop Loss & Take Profit (basierend auf Pip-Eingabe)
-
Break-Even-System
-
Nachlaufender Stop
-
Partial Close mit automatischem SL zum Break Even
-
Pyramiding (Skalierung in Gewinntrades) mit konfigurierbarem Schrittabstand
-
Kontrolle der maximal offenen Positionen
🔹 Tägliches Schutzsystem
-
Maximales tägliches Handelslimit
-
Maximale tägliche Verlustabsicherung
-
Tägliche Gewinnzielsperre (EA stoppt den Handel, wenn das Ziel erreicht ist)
🔹 Zusätzliche Sicherheitsregeln
-
Minimale Balkenverzögerung zwischen den Trades
-
Keine Martingale
-
Kein Raster
-
Vollständig regelbasierte Ausführung
🔹 Visuelles Handels-Dashboard
Eingebautes Dashboard zeigt an:
-
Saldo & Eigenkapital
-
Offene Positionen
-
Anzahl der täglichen Trades
-
Täglicher Gewinn im Vergleich zum Ziel
-
Aktuelle Risiko/Lot-Konfiguration
🔹 Empfohlene Verwendung
-
Symbol: XAUUSD / XAUUSDm
-
Zeitrahmen: M5
-
Broker: Niedriger Spread, schnelle Ausführung (ECN empfohlen)
-
Lot- und Risiko-Einstellungen: Anpassung an Ihre Marge und Kontotyp