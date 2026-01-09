XAUUSD M5 Arrow Trader EA (v6.20)

XAUUSD M5 Arrow Trader EA ist ein regelbasierter Scalping Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine feste Pip-to-Point-Berechnung (1 Input-Pip = 10 Punkte), um ein konsistentes und vorhersehbares Handelsmanagement bei verschiedenen Brokern zu gewährleisten.

🔹 Kern-Handelslogik

Der EA führt Trades basierend auf einem mehrschichtigen Bestätigungssystem aus:

Trendfilter für höhere Zeitrahmen (H1 EMA 100) Kauft nur, wenn der Kurs über dem H1 EMA liegt Verkaufen Sie nur, wenn der Preis unter dem H1 EMA liegt

M5 Einstiegslogik (Pfeilsystem)

Einstiege werden ausgelöst, wenn der Kurs innerhalb einer erkannten Orderblockzone reagiert: Kaufen: bullische Kerzenreaktion innerhalb eines bullischen Orderblocks Verkaufen: bärische Kerzenreaktion innerhalb eines bärischen Orderblocks

RSI-Stabilitätsfilter (optional)

Wird verwendet, um Einstiege bei überzogenen Marktbedingungen zu vermeiden.

🔹 Orderblock (Pfeilzone) Erkennung

Der EA erkennt automatisch die stärksten bullischen und bärischen Kerzen innerhalb eines konfigurierbaren Rückblickzeitraums, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen zu bilden, die als Pfeilauslösebereich für Einstiege dienen.

🔹 Risikomanagement & Lot-Einstellungen (flexibel)

Der EA bietet ein flexibles Lot-Management, das es Händlern ermöglicht, ihn an verschiedene Kontotypen und Margin-Größen anzupassen:

Fixed Lot Mode

Geeignet für kleine, Cent- oder Testkonten.

Risk Percentage Mode

Die Lotgröße wird automatisch auf Basis des Kontostandes und der Stop-Loss-Distanz berechnet.

Alle lotbezogenen Eingaben können optimiert oder angepasst werden , je nach: Kontostand Verfügbare Marge Brokerkonditionen (Standard-/Cent-/Mikrokonten)



👉 Den Benutzern wird empfohlen, die Lotgröße und die Risikoeinstellungen entsprechend ihrer Margin-Kapazität und ihrem Kontotyp anzupassen.

🔹 Handelsmanagement-Funktionen

Fester Stop Loss & Take Profit (basierend auf Pip-Eingabe)

Break-Even-System

Nachlaufender Stop

Partial Close mit automatischem SL zum Break Even

Pyramiding (Skalierung in Gewinntrades) mit konfigurierbarem Schrittabstand

Kontrolle der maximal offenen Positionen

🔹 Tägliches Schutzsystem

Maximales tägliches Handelslimit

Maximale tägliche Verlustabsicherung

Tägliche Gewinnzielsperre (EA stoppt den Handel, wenn das Ziel erreicht ist)

🔹 Zusätzliche Sicherheitsregeln

Minimale Balkenverzögerung zwischen den Trades

Keine Martingale

Kein Raster

Vollständig regelbasierte Ausführung

🔹 Visuelles Handels-Dashboard

Eingebautes Dashboard zeigt an:

Saldo & Eigenkapital

Offene Positionen

Anzahl der täglichen Trades

Täglicher Gewinn im Vergleich zum Ziel

Aktuelle Risiko/Lot-Konfiguration

🔹 Empfohlene Verwendung