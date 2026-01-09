Arrow Trader EA v6

XAUUSD M5 Arrow Trader EA (v6.20)

XAUUSD M5 Arrow Trader EA ist ein regelbasierter Scalping Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine feste Pip-to-Point-Berechnung (1 Input-Pip = 10 Punkte), um ein konsistentes und vorhersehbares Handelsmanagement bei verschiedenen Brokern zu gewährleisten.

🔹 Kern-Handelslogik

Der EA führt Trades basierend auf einem mehrschichtigen Bestätigungssystem aus:

  • Trendfilter für höhere Zeitrahmen (H1 EMA 100)

    • Kauft nur, wenn der Kurs über dem H1 EMA liegt

    • Verkaufen Sie nur, wenn der Preis unter dem H1 EMA liegt

  • M5 Einstiegslogik (Pfeilsystem)
    Einstiege werden ausgelöst, wenn der Kurs innerhalb einer erkannten Orderblockzone reagiert:

    • Kaufen: bullische Kerzenreaktion innerhalb eines bullischen Orderblocks

    • Verkaufen: bärische Kerzenreaktion innerhalb eines bärischen Orderblocks

  • RSI-Stabilitätsfilter (optional)
    Wird verwendet, um Einstiege bei überzogenen Marktbedingungen zu vermeiden.

🔹 Orderblock (Pfeilzone) Erkennung

Der EA erkennt automatisch die stärksten bullischen und bärischen Kerzen innerhalb eines konfigurierbaren Rückblickzeitraums, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen zu bilden, die als Pfeilauslösebereich für Einstiege dienen.

🔹 Risikomanagement & Lot-Einstellungen (flexibel)

Der EA bietet ein flexibles Lot-Management, das es Händlern ermöglicht, ihn an verschiedene Kontotypen und Margin-Größen anzupassen:

  • Fixed Lot Mode
    Geeignet für kleine, Cent- oder Testkonten.

  • Risk Percentage Mode
    Die Lotgröße wird automatisch auf Basis des Kontostandes und der Stop-Loss-Distanz berechnet.

  • Alle lotbezogenen Eingaben können optimiert oder angepasst werden, je nach:

    • Kontostand

    • Verfügbare Marge

    • Brokerkonditionen (Standard-/Cent-/Mikrokonten)

👉 Den Benutzern wird empfohlen, die Lotgröße und die Risikoeinstellungen entsprechend ihrer Margin-Kapazität und ihrem Kontotyp anzupassen.

🔹 Handelsmanagement-Funktionen

  • Fester Stop Loss & Take Profit (basierend auf Pip-Eingabe)

  • Break-Even-System

  • Nachlaufender Stop

  • Partial Close mit automatischem SL zum Break Even

  • Pyramiding (Skalierung in Gewinntrades) mit konfigurierbarem Schrittabstand

  • Kontrolle der maximal offenen Positionen

🔹 Tägliches Schutzsystem

  • Maximales tägliches Handelslimit

  • Maximale tägliche Verlustabsicherung

  • Tägliche Gewinnzielsperre (EA stoppt den Handel, wenn das Ziel erreicht ist)

🔹 Zusätzliche Sicherheitsregeln

  • Minimale Balkenverzögerung zwischen den Trades

  • Keine Martingale

  • Kein Raster

  • Vollständig regelbasierte Ausführung

🔹 Visuelles Handels-Dashboard

Eingebautes Dashboard zeigt an:

  • Saldo & Eigenkapital

  • Offene Positionen

  • Anzahl der täglichen Trades

  • Täglicher Gewinn im Vergleich zum Ziel

  • Aktuelle Risiko/Lot-Konfiguration

🔹 Empfohlene Verwendung

  • Symbol: XAUUSD / XAUUSDm

  • Zeitrahmen: M5

  • Broker: Niedriger Spread, schnelle Ausführung (ECN empfohlen)

  • Lot- und Risiko-Einstellungen: Anpassung an Ihre Marge und Kontotyp


