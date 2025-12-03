FVGandCHoch
- Indikatoren
- Muchamad Sadam Madjid
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Hier ist eine einfache Beschreibung für Ihren Indikator:
FVG & CHOCH Detector - Visueller Indikator für MT5
Ein sauberer und einfacher visueller Indikator, der Fair Value Gaps (FVG) und Change of Character (CHOCH) Muster auf jedem Zeitrahmen erkennt.
Merkmale:
- Bullish FVG-Erkennung: Identifiziert bullische Fair Value Gaps und markiert sie mit blauen Kästchen
- Bearish FVG-Erkennung: Identifiziert bärische Fair-Value-Lücken und markiert sie mit roten Kästchen
- CHOCH-Erkennung: Erkennt Trendwechsel mit visuellen Markierungen:
- Bullish CHOCH (cyan/aqua): Markiert, wenn der Trend von bärisch zu bullisch wechselt
- Bearish CHOCH (orange): Markiert, wenn der Trend von bullish zu bearish wechselt
- Anpassbare Anzeige: Zeigt nur die letzten 5 FVG-Boxen an, um die Charts sauber zu halten
- Kein Gitternetz: Blendet das Chart-Gitter für bessere Sichtbarkeit automatisch aus
- Erkennung in Echtzeit: Funktioniert in allen Zeitrahmen (M5, M15, H1, H4, etc.)
Einstellungen:
- RSI-Rückblickzeitraum: 14 (Standard)
- Maximale FVG-Anzeige: 5 Boxen
- Box-Länge: 10 Balken
- Show CHOCH: CHOCH-Erkennung aktivieren/deaktivieren
Visueller Leitfaden:
- 🔴 Rote Box = Bearish FVG
- 🔵 Blaue Box = Bullish FVG
- 🟠 Orange Linie + Punkt = Bearish CHOCH
- 🔵 Cyanfarbene Linie + Punkt = Bullish CHOCH
Einfach, visuell und effektiv für den Handel mit dem Smart Money Concept.