MushashiV2

MurphyEA V2 - Smart Money Order Block Handelssystem





MurphyEA V2 ist ein fortschrittlicher Smart Money Concepts (SMC)-Handelsalgorithmus, der für Live-Märkte entwickelt wurde und für Order Block (OB)-Handel, Fair Value Gap (FVG)-Bestätigung und ultra-sicheres Money Management optimiert ist. Dieser EA wurde mit einer strengen Validierung, einer Logik, die kein Repainting zulässt, und einer vollautomatischen Handelskontrolle entwickelt und bietet institutionelle Einträge mit maximaler Ausführungssicherheit.

Dieser Expert Advisor konzentriert sich auf die Erkennung von Order-Blocks, volumenbasierte Bestätigungen, Fair-Value-Gap-Filter und adaptives SL/TP-Management auf Basis der Marktvolatilität. MurphyEA V2 wurde entwickelt, um häufige Probleme in OB EAs zu vermeiden, wie z.B. ungültige Stops, Margin-Fehler und Repainting-Signale.

✔ Hauptmerkmale

1. Smart Money Order Block Engine

Erkennt bullische und bearische Orderblöcke anhand strenger Kriterien: Starke Verdrängungskerze (Körper > 40% der Spanne) Volumenbestätigung (aktuelles Volumen ≥ Durchschnitt * Ratio) Fair Value Gap-Anpassung (minimale Lücke in Pips)

Verwendet adaptive Lookback-Logik für schnelle und saubere OB-Erkennung.

Option zur Anzeige von Orderblöcken im Chart mit konfigurierbarer Farbe und Beschriftung.

2. Fair Value Gap (FVG)-Bestätigung

Optionale FVG-Validierung zum Herausfiltern schwacher OB-Zonen.

Erkennt sowohl bullische als auch bearische FVG-Strukturen.

Handelt nur, wenn eine saubere Liquiditätslücke vorhanden ist.

Vom Benutzer einstellbare Mindestgröße des FVG.

3. Dynamisches und ausfallsicheres Risikomanagement

Entwickelt, um "Ungültige Stops", Margin-Fehler oder übergroße Lots zu eliminieren.

Beinhaltet:

Dynamische automatische Losgrößenberechnung (basierend auf Risikoprozent und Stop-Loss-Abstand)

Strenger Margenschutz (Obergrenze der freien Marge von 50 %)

Auto-Lot-Reduktion bei unzureichender Marge

Symboladaptiver Sicherheitsmodus : Spezielle Einstellungen für EURUSD, GBP-Paare, USDJPY, XAUUSD (Gold) Passt Freeze-Levels, Trailing-Empfindlichkeit und Gewinnpuffer auf Basis der Volatilität an



4. Vollständig adaptive Take-Profit-Logik

Zwei Modi verfügbar:

Dynamischer TP (ATR-basiert)

TP passt sich automatisch an die Volatilität unter Verwendung von ATR × Multiplikator an.

Fester TP in Pips

Dies stellt sicher, dass der TP bei volatilen Anlagen wie XAUUSD oder GBPJPY logisch bleibt.

5. Fortgeschrittenes Handelskontrollsystem

Beinhaltet:

Break-even-Aktivierung

Trailing-Stop mit mehrstufigen Verbesserungen

Zusätzlicher Gewinnpuffer für volatile Paare

Maximales tägliches Handelslimit

Zeitfilterung (nur Handel innerhalb des benutzerdefinierten Handelsfensters)

Alles wird in Echtzeit berechnet und sicher aufgefrischt, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

6. Volumen-Filter-System

Bestätigung auf Basis des Tick-Volumens

Erkennt volumenstarke Kerzen anhand eines gleitenden Durchschnitts der letzten 20 Bars

Handelt nur, wenn die Liquidität nachweislich hoch genug ist

7. Visualisierung & Chart-Tools

Übersichtliches Info-Panel zeigt: Saldo Gewinn Heutige Handelsanzahl EA-Status (aktiv / wartend)

Leichtgewichtiges und nicht verzögertes Rendering

Optionale OB & FVG Anzeige mit benutzerdefinierten Farben

✔ Technische Vorteile

NULL Ummalen (alle Signale verwenden geschlossene Kerzen)

NULL ungültige Stop-Loss Umschreibungen

NULL Überbeanspruchung der Margin (automatische Reduktionslogik)

ATR-basierter TP gewährleistet Anpassungsfähigkeit für verschiedene Paare

Hochgradig optimiert für M5-Ausführung, kann aber auf jedem Zeitrahmen laufen

Saubere Kodierungsstruktur unter Verwendung der Klassen CTrade & CPositionInfo

Vollständige Kompatibilität mit Strategy Tester (100% backtest-ready)

✔ Was dieser EA am besten tradet

XAUUSD

USDJPY

EURUSD

GBPJPY / GBPUSD

Andere volatile FX-Paare

Die Symbole laden automatisch ihre individuellen adaptiven Sicherheitseinstellungen.

✔ Zusammenfassung

MurphyEA V2 ist ein markttauglicher Smart Money Expert Advisor im institutionellen Stil, der Orderblock-Präzision, Fair Value Gap-Bestätigung und fortschrittliche adaptive Risikokontrollen kombiniert. Er wurde für Händler entwickelt, die stabile Eingaben, sicheres Geldmanagement und ein vollautomatisches System benötigen, das unter Echtzeit-Handelsbedingungen fehlerfrei arbeitet.