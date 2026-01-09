Arrow Trader EA v6

XAUUSD M5 Flecha Trader EA (v6.20)

XAUUSD M5 Arrow Trader EA es un Asesor Experto de scalping basado en reglas diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5, utilizando un cálculo fijo de pip a punto (1 pip de entrada = 10 puntos) para asegurar una gestión comercial consistente y predecible a través de diferentes brokers.

Lógica principal de negociación

El EA ejecuta las operaciones basándose en un sistema de confirmación multicapa:

Filtro de tendencia de marco de tiempo superior (H1 EMA 100). Compra operaciones sólo cuando el precio está por encima de la EMA H1 Operaciones de venta sólo cuando el precio está por debajo de la EMA H1

Lógica de Entrada M5 (Sistema Arrow)

Las entradas se activan cuando el precio reacciona dentro de una zona de Bloqueo de Orden detectada: Compra: reacción de vela alcista dentro de un bloque de orden alcista Venta: reacción de vela bajista dentro de un bloque de orden bajista

Filtro de Estabilidad RSI (Opcional)

Se utiliza para evitar entradas en condiciones de mercado sobreextendido.

🔹 Detección de Bloque de Orden (Zona de Flecha)

El EA detecta automáticamente las velas alcistas y bajistas más fuertes dentro de un periodo de lookback configurable para formar zonas dinámicas de soporte y resistencia, que actúan como zona de activación de flecha para las entradas.

Gestión del riesgo y configuración de lotes (flexible)

El EA ofrece una gestión de lotes flexible, lo que permite a los operadores adaptarlo a diferentes tipos de cuenta y tamaños de margen:

Modo de Lote Fijo

Adecuado para cuentas pequeñas, céntimos o de prueba.

Modo Porcentaje de Riesgo

El tamaño del lote se calcula automáticamente en función del saldo de la cuenta y la distancia de stop loss.

Todas las entradas relacionadas con el lote pueden optimizarse o ajustarse en función de: Saldo de la cuenta Margen disponible Condiciones del broker (cuentas estándar / cent / micro)



👉 S e aconseja a los usuarios ajustar el tamaño del lote y la configuración de riesgo de acuerdo con su capacidad de margen y tipo de cuenta.

Funciones de gestión de operaciones

Stop Loss y Take Profit fijos (basados en la entrada de pips)

Sistema Break Even

Trailing Stop

Cierre parcial con SL automático hasta el punto de equilibrio

Pyramiding (escalado en operaciones ganadoras) con distancia de paso configurable

Control de posiciones abiertas máximas

Sistema de protección diaria

Límite máximo de operaciones diarias

Protección máxima de pérdidas diarias

Bloqueo de objetivo de beneficio diario (el EA deja de operar una vez alcanzado el objetivo)

🔹 Reglas de seguridad adicionales

Retraso mínimo de barras entre operaciones

No martingala

Sin rejilla

Ejecución totalmente basada en reglas

🔹 Cuadro de mandos de negociación visual

Panel de control integrado:

Balance y equidad

Posiciones abiertas

Recuento diario de operaciones

Beneficio diario vs objetivo

Configuración actual de riesgo / lote

Uso recomendado