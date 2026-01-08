RSI TrendGate 3MA는 RSI와 3개의 이동평균선(MA)을 조합하여 추세 방향을 더 명확하게 확인할 수 있도록 돕는 차트 표시용 인디케이터입니다.

선택한 조건에 따라 시장 상태가 “상승 우위” 또는 “하락 우위”로 판단될 때, 차트 창에 화살표를 표시합니다.

이 제품은 화살표를 단독 매매 신호로 사용하도록 설계되지 않았습니다. 권장 사용 방식은 상위 시간대에서 방향을 확인하고, 하위 시간대에서는 사용자의 자체 규칙으로 진입 타이밍을 결정하는 운용입니다.

개요

본 인디케이터는 다음 요소를 기반으로 방향을 판정합니다.

3개 MA의 정렬로 레짐 판정(방향의 기반)

단기/중기/장기 3개 MA를 계산하고, 정렬 상태에 따라 시장을 분류합니다.

상승 레짐: MA Short > MA Mid > MA Long

하락 레짐: MA Short < MA Mid < MA Long

레짐 없음: 그 외의 상태(MA가 서로 얽혀 방향이 명확하지 않음)

단기 MA 기울기 필터(선택)

단기 MA의 기울기를 지정한 두 shift(예: Shift1과 Shift3) 값의 차이로 확인합니다.

최소 기울기 임계값을 포인트 단위로 설정할 수 있으며, 횡보에 가까운 약한 구간을 제외하는 데 도움이 됩니다. RSI 평활화(RSI 배열에 대한 이동평균 적용)

먼저 RSI를 계산한 뒤, RSI 배열에 이동평균(MA on RSI)을 적용하여 평활화합니다.

평활 기간과 방법(SMA/EMA/SMMA/LWMA)을 설정할 수 있습니다.

목적은 추세 방향 확인 시 단기 노이즈 영향을 줄이는 것입니다. RSI 기울기 판정(2점 비교)

평활 RSI에 대해 두 shift(ShiftA와 ShiftB) 값의 차이로 기울기 방향을 판정합니다.

InpRSIMinDelta를 통해 최소 차이(임계값)를 설정하여 약한 변화는 필터링할 수 있습니다. 엣지 트리거(선택)

활성화하면 RSI 기울기 조건이 “상승으로 전환” 또는 “하락으로 전환”되는 순간에만 화살표를 표시합니다.

동일 방향 상태가 지속되는 동안 화살표가 반복 표시되는 것을 줄이는 데 도움이 됩니다.

비활성화하면 조건이 유지되는 동안 화살표가 연속적으로 표시될 수 있습니다.

신호 및 표시

매수 화살표: 상승 레짐이 유효하고 RSI 기울기가 상승으로 전환될 때(선택 필터 조건 포함) 캔들 아래에 표시됩니다.

매도 화살표: 하락 레짐이 유효하고 RSI 기울기가 하락으로 전환될 때(선택 필터 조건 포함) 캔들 위에 표시됩니다.

MA 라인: 단기/중기/장기 MA 라인을 차트에 표시하거나 숨길 수 있습니다.

화살표 오프셋: 캔들의 고가/저가에서 화살표까지의 거리(포인트)를 설정할 수 있습니다.

조건 계산은 확정 봉(closed bar) 기준으로 수행되어, 미확정 봉 변동에 따른 판단 흔들림을 줄입니다.

입력 파라미터

RSI

InpRSIPeriod: RSI 기간

InpRSIAppliedPrice: RSI 적용 가격

RSI 평활(MA on RSI)

InpRSISmoothPeriod: 평활 기간

InpRSISmoothMethod: 평활 방법(SMA/EMA/SMMA/LWMA)

RSI 기울기 비교

InpRSISlopeShiftA: Shift A

InpRSISlopeShiftB: Shift B

InpRSIMinDelta: 기울기 판정 최소 차이(임계값)

MA(3개)

InpShortMAPeriod: 단기 MA 기간

InpMidMAPeriod: 중기 MA 기간

InpLongMAPeriod: 장기 MA 기간

InpMAShift: MA shift

InpMAAppliedPrice: MA 적용 가격

InpShortMAMethod: 단기 MA 방법

InpMidMAMethod: 중기 MA 방법

InpLongMAMethod: 장기 MA 방법

단기 MA 기울기 필터

InpUseShortMASlope: 단기 MA 기울기 필터 사용

InpShortMASlopeShiftA: 단기 MA Shift A

InpShortMASlopeShiftB: 단기 MA Shift B

InpShortMAMinSlopePts: 최소 기울기(포인트)

트리거 설정

InpUseRSIEdgeTrigger: 전환 시점(edge)에서만 화살표 표시

InpAllowNoneRegime: 레짐 없음 상태에서도 표시 허용(활성 시)

표시

InpArrowCodeBuy: 매수 화살표 Wingdings 코드

InpArrowCodeSell: 매도 화살표 Wingdings 코드

InpArrowOffsetPts: 화살표 오프셋(포인트)

InpShowMALines: MA 라인 표시/숨김

진단

InpTestMode: 0 정상 / 1 상승 레짐에서 매수 화살표 강제 / 2 하락 레짐에서 매도 화살표 강제

InpDebugPrint: 로그 출력(선택)

성능 옵션

InpCalculateOnNewBarOnly: 새 봉 생성 시에만 계산(권장)

권장 사용 방법

상위 시간대(예: H1, H4)에 설치하여 현재 방향 레짐을 확인합니다.

하위 시간대(예: M5, M15)에서는 상위 시간대 방향과 일치하는 방향으로, 사용자의 자체 규칙에 따라 진입/청산 타이밍을 결정합니다.

화살표만을 근거로 매매하는 것은 권장하지 않습니다. 화살표는 방향 확인 및 상태 전환의 표시를 목적으로 합니다.

주의 사항