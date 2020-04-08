SmoothedRSI ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen Standard-RSI berechnet und anschließend eine Glättungsmethode auf die RSI-Werte anwendet. Der Indikator zeigt ausschließlich die geglättete RSI-Linie in einem separaten Fenster an. Der Ausgabebereich liegt bei 0 bis 100.

Der RSI kann stark auf kurzfristige Kursbewegungen reagieren, was je nach Marktsituation zu vielen kleinen Schwankungen führen kann. Dieser Indikator glättet die RSI-Werte, um kurzfristiges Rauschen zu reduzieren und breitere Momentum-Veränderungen leichter erkennbar zu machen.

Hauptmerkmale

Anzeige: eine einzelne geglättete RSI-Linie (0–100)

Glättungsmethoden: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

Einstellbare Glättungsperiode

Niveaulinien: Standard 70 / 50 / 30 (vom Benutzer anpassbar)

Basis-RSI: standardmäßig ausgeblendet; kann durch Festlegen der Linienfarbe angezeigt werden (versteckte Option)

Anwendungshinweise

Richtung mit der geglätteten Linie bestätigen

Der geglättete RSI zeigt Aufwärts-/Abwärtsphasen und Übergänge oft klarer als der Basis-RSI. Er ist geeignet, wenn Sie sich eher auf die Momentum-Tendenz als auf sehr kurzfristige Schwankungen konzentrieren möchten. Niveaulinien (z. B. 70 / 50 / 30) als Orientierung verwenden

Oberes/unteres Niveau: als Orientierung zur Einordnung des Marktstatus nutzen, nicht als Garantie für Umkehr oder Fortsetzung.

Mittleres Niveau (50): beobachten Sie, wie lange die Linie über/unter 50 bleibt, um die Momentum-Tendenz besser zu verstehen.

Glättungsmethode auswählen (allgemeine Orientierung)

SMA: einfach und neutral

EMA: schnellere Reaktion

WMA: stärkere Gewichtung aktueller Werte

SMMA: glatteres Verhalten (Standardeinstellung)

ALMA: ermöglicht die Anpassung des Verhältnisses von Glättung und Reaktionsgeschwindigkeit über Offset und Sigma

Eingabeparameter

RSI

RSI Period: Berechnungsperiode des RSI

Applied Price: Preisart für die RSI-Berechnung (z. B. Close)

Smoothing

Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

Smoothing Period: Länge der Glättung

ALMA Offset: nur aktiv, wenn ALMA ausgewählt ist (Position des Gewichtszentrums)

ALMA Sigma: nur aktiv, wenn ALMA ausgewählt ist (Breite der Gewichtsverteilung)

Levels

Show Levels: Niveaulinien anzeigen/ausblenden

Upper / Middle / Lower: Niveaulinienwerte (Standard 70 / 50 / 30)

Display

Line Width: Linienstärke

Clamp to 0–100: begrenzt die Ausgabe auf 0–100 (für stabile Darstellung)

Base RSI (optional)

Base RSI Color: ausgeblendet bei None; sichtbar bei Auswahl einer Farbe

Base RSI Width: Linienstärke des Basis-RSI bei Anzeige

Hinweise

Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug und führt keine Trades aus.

Glättung kann Rauschen reduzieren, kann aber auch die Reaktionsgeschwindigkeit verringern. Passen Sie die Glättungsperiode an Symbol und Zeitrahmen an.

ALMA-Parameter (Offset/Sigma) werden nur verwendet, wenn als Glättungsmethode ALMA gewählt ist.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist ein Analysewerkzeug. Es gibt keine Garantie für Handelsergebnisse. Handelsentscheidungen treffen Sie auf eigene Verantwortung.

TOKYO-EA stellt hochwertige und stabile benutzerdefinierte Indikatoren und Expert Advisors (EAs) kostenlos zur Verfügung, um Trader aller Erfahrungsstufen – von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen – zu unterstützen.