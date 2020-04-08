SmoothedRSI
- Indikatoren
- Etsushi Ishizuka
- Version: 1.0
SmoothedRSI ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen Standard-RSI berechnet und anschließend eine Glättungsmethode auf die RSI-Werte anwendet. Der Indikator zeigt ausschließlich die geglättete RSI-Linie in einem separaten Fenster an. Der Ausgabebereich liegt bei 0 bis 100.
Der RSI kann stark auf kurzfristige Kursbewegungen reagieren, was je nach Marktsituation zu vielen kleinen Schwankungen führen kann. Dieser Indikator glättet die RSI-Werte, um kurzfristiges Rauschen zu reduzieren und breitere Momentum-Veränderungen leichter erkennbar zu machen.
Hauptmerkmale
-
Anzeige: eine einzelne geglättete RSI-Linie (0–100)
-
Glättungsmethoden: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Einstellbare Glättungsperiode
-
Niveaulinien: Standard 70 / 50 / 30 (vom Benutzer anpassbar)
-
Basis-RSI: standardmäßig ausgeblendet; kann durch Festlegen der Linienfarbe angezeigt werden (versteckte Option)
Anwendungshinweise
-
Richtung mit der geglätteten Linie bestätigen
Der geglättete RSI zeigt Aufwärts-/Abwärtsphasen und Übergänge oft klarer als der Basis-RSI. Er ist geeignet, wenn Sie sich eher auf die Momentum-Tendenz als auf sehr kurzfristige Schwankungen konzentrieren möchten.
-
Niveaulinien (z. B. 70 / 50 / 30) als Orientierung verwenden
-
Oberes/unteres Niveau: als Orientierung zur Einordnung des Marktstatus nutzen, nicht als Garantie für Umkehr oder Fortsetzung.
-
Mittleres Niveau (50): beobachten Sie, wie lange die Linie über/unter 50 bleibt, um die Momentum-Tendenz besser zu verstehen.
-
Glättungsmethode auswählen (allgemeine Orientierung)
-
SMA: einfach und neutral
-
EMA: schnellere Reaktion
-
WMA: stärkere Gewichtung aktueller Werte
-
SMMA: glatteres Verhalten (Standardeinstellung)
-
ALMA: ermöglicht die Anpassung des Verhältnisses von Glättung und Reaktionsgeschwindigkeit über Offset und Sigma
Eingabeparameter
RSI
-
RSI Period: Berechnungsperiode des RSI
-
Applied Price: Preisart für die RSI-Berechnung (z. B. Close)
Smoothing
-
Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Smoothing Period: Länge der Glättung
-
ALMA Offset: nur aktiv, wenn ALMA ausgewählt ist (Position des Gewichtszentrums)
-
ALMA Sigma: nur aktiv, wenn ALMA ausgewählt ist (Breite der Gewichtsverteilung)
Levels
-
Show Levels: Niveaulinien anzeigen/ausblenden
-
Upper / Middle / Lower: Niveaulinienwerte (Standard 70 / 50 / 30)
Display
-
Line Width: Linienstärke
-
Clamp to 0–100: begrenzt die Ausgabe auf 0–100 (für stabile Darstellung)
Base RSI (optional)
-
Base RSI Color: ausgeblendet bei None; sichtbar bei Auswahl einer Farbe
-
Base RSI Width: Linienstärke des Basis-RSI bei Anzeige
Hinweise
-
Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug und führt keine Trades aus.
-
Glättung kann Rauschen reduzieren, kann aber auch die Reaktionsgeschwindigkeit verringern. Passen Sie die Glättungsperiode an Symbol und Zeitrahmen an.
-
ALMA-Parameter (Offset/Sigma) werden nur verwendet, wenn als Glättungsmethode ALMA gewählt ist.
Haftungsausschluss
Dieses Produkt ist ein Analysewerkzeug. Es gibt keine Garantie für Handelsergebnisse. Handelsentscheidungen treffen Sie auf eigene Verantwortung.
TOKYO-EA stellt hochwertige und stabile benutzerdefinierte Indikatoren und Expert Advisors (EAs) kostenlos zur Verfügung, um Trader aller Erfahrungsstufen – von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen – zu unterstützen.