SmoothedRSI

SmoothedRSI ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen Standard-RSI berechnet und anschließend eine Glättungsmethode auf die RSI-Werte anwendet. Der Indikator zeigt ausschließlich die geglättete RSI-Linie in einem separaten Fenster an. Der Ausgabebereich liegt bei 0 bis 100.

Der RSI kann stark auf kurzfristige Kursbewegungen reagieren, was je nach Marktsituation zu vielen kleinen Schwankungen führen kann. Dieser Indikator glättet die RSI-Werte, um kurzfristiges Rauschen zu reduzieren und breitere Momentum-Veränderungen leichter erkennbar zu machen.

Hauptmerkmale

  • Anzeige: eine einzelne geglättete RSI-Linie (0–100)

  • Glättungsmethoden: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Einstellbare Glättungsperiode

  • Niveaulinien: Standard 70 / 50 / 30 (vom Benutzer anpassbar)

  • Basis-RSI: standardmäßig ausgeblendet; kann durch Festlegen der Linienfarbe angezeigt werden (versteckte Option)

Anwendungshinweise

  1. Richtung mit der geglätteten Linie bestätigen
    Der geglättete RSI zeigt Aufwärts-/Abwärtsphasen und Übergänge oft klarer als der Basis-RSI. Er ist geeignet, wenn Sie sich eher auf die Momentum-Tendenz als auf sehr kurzfristige Schwankungen konzentrieren möchten.

  2. Niveaulinien (z. B. 70 / 50 / 30) als Orientierung verwenden

  • Oberes/unteres Niveau: als Orientierung zur Einordnung des Marktstatus nutzen, nicht als Garantie für Umkehr oder Fortsetzung.

  • Mittleres Niveau (50): beobachten Sie, wie lange die Linie über/unter 50 bleibt, um die Momentum-Tendenz besser zu verstehen.

  1. Glättungsmethode auswählen (allgemeine Orientierung)

  • SMA: einfach und neutral

  • EMA: schnellere Reaktion

  • WMA: stärkere Gewichtung aktueller Werte

  • SMMA: glatteres Verhalten (Standardeinstellung)

  • ALMA: ermöglicht die Anpassung des Verhältnisses von Glättung und Reaktionsgeschwindigkeit über Offset und Sigma

Eingabeparameter

RSI

  • RSI Period: Berechnungsperiode des RSI

  • Applied Price: Preisart für die RSI-Berechnung (z. B. Close)

Smoothing

  • Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period: Länge der Glättung

  • ALMA Offset: nur aktiv, wenn ALMA ausgewählt ist (Position des Gewichtszentrums)

  • ALMA Sigma: nur aktiv, wenn ALMA ausgewählt ist (Breite der Gewichtsverteilung)

Levels

  • Show Levels: Niveaulinien anzeigen/ausblenden

  • Upper / Middle / Lower: Niveaulinienwerte (Standard 70 / 50 / 30)

Display

  • Line Width: Linienstärke

  • Clamp to 0–100: begrenzt die Ausgabe auf 0–100 (für stabile Darstellung)

Base RSI (optional)

  • Base RSI Color: ausgeblendet bei None; sichtbar bei Auswahl einer Farbe

  • Base RSI Width: Linienstärke des Basis-RSI bei Anzeige

Hinweise

  • Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug und führt keine Trades aus.

  • Glättung kann Rauschen reduzieren, kann aber auch die Reaktionsgeschwindigkeit verringern. Passen Sie die Glättungsperiode an Symbol und Zeitrahmen an.

  • ALMA-Parameter (Offset/Sigma) werden nur verwendet, wenn als Glättungsmethode ALMA gewählt ist.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist ein Analysewerkzeug. Es gibt keine Garantie für Handelsergebnisse. Handelsentscheidungen treffen Sie auf eigene Verantwortung.

