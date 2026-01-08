RSI TrendGate
- 指标
- Etsushi Ishizuka
- 版本: 1.0
RSI TrendGate 3MA 是一款用于图表显示的指标，通过结合 RSI 与三条移动平均线（MA）来帮助更清晰地确认趋势方向。
当根据设定条件判断市场处于“偏多（上升）”或“偏空（下降）”状态时，指标会在图表上绘制箭头。
本产品不用于将箭头作为单独的进出场信号。推荐用法是：在较高周期确认方向，在较低周期依据用户自己的规则选择入场时机。
概述
本指标根据以下要素进行方向判定。
-
三条 MA 的排列判定（方向基础）
指标计算短期/中期/长期三条 MA，并按其排列关系对市场状态分类：
-
上升状态：MA Short > MA Mid > MA Long
-
下降状态：MA Short < MA Mid < MA Long
-
其他：无状态（MA 交织，方向不明确）
-
短期 MA 斜率过滤（可选）
通过比较短期 MA 在两个指定 shift 上的差值（例如 Shift1 与 Shift3）判断短期 MA 是否具有足够斜率。
可设置以点（points）为单位的最小斜率阈值，用于减少接近横盘的状态。
-
RSI 平滑（对 RSI 数组进行移动平均）
先计算 RSI，然后对 RSI 数组应用移动平均（MA on RSI）进行平滑。
可设置平滑周期与方法（SMA/EMA/SMMA/LWMA）。
目的在于降低短期波动对方向确认的影响。
-
RSI 斜率判定（两点比较）
对平滑后的 RSI，使用两个 shift（ShiftA 与 ShiftB）的差值判断斜率方向。
可通过 InpRSIMinDelta 设置最小差值阈值，以过滤较弱变化。
-
边缘触发（可选）
启用后，只有在 RSI 斜率条件发生“向上切换”或“向下切换”的瞬间才绘制箭头。
这有助于减少同一方向状态下重复出现的箭头。
关闭后，只要条件持续成立，箭头可以持续显示。
信号与显示
-
买入箭头：当处于上升状态，并且 RSI 斜率切换为向上（同时满足可选过滤条件）时，在 K 线下方绘制。
-
卖出箭头：当处于下降状态，并且 RSI 斜率切换为向下（同时满足可选过滤条件）时，在 K 线上方绘制。
-
MA 线：可选择在图表上显示短/中/长期 MA（可开关）。
-
箭头偏移：可设置箭头与 K 线高/低点之间的偏移（以点为单位）。
-
计算基于已收盘的 K 线（closed bar），以避免未收盘 K 线变化导致方向判断波动。
输入参数
RSI
-
InpRSIPeriod：RSI 周期
-
InpRSIAppliedPrice：RSI 计算使用的价格类型
RSI 平滑（MA on RSI）
-
InpRSISmoothPeriod：平滑周期
-
InpRSISmoothMethod：平滑方法（SMA/EMA/SMMA/LWMA）
RSI 斜率比较
-
InpRSISlopeShiftA：Shift A
-
InpRSISlopeShiftB：Shift B
-
InpRSIMinDelta：斜率判定最小差值
MA（3 条）
-
InpShortMAPeriod：短期 MA 周期
-
InpMidMAPeriod：中期 MA 周期
-
InpLongMAPeriod：长期 MA 周期
-
InpMAShift：MA shift
-
InpMAAppliedPrice：MA 计算使用的价格类型
-
InpShortMAMethod：短期 MA 方法
-
InpMidMAMethod：中期 MA 方法
-
InpLongMAMethod：长期 MA 方法
短期 MA 斜率过滤
-
InpUseShortMASlope：是否启用短期 MA 斜率过滤
-
InpShortMASlopeShiftA：短期 MA Shift A
-
InpShortMASlopeShiftB：短期 MA Shift B
-
InpShortMAMinSlopePts：最小斜率阈值（points）
触发方式
-
InpUseRSIEdgeTrigger：仅在条件切换时显示箭头（edge）
-
InpAllowNoneRegime：允许在“无状态”时显示（启用时）
显示
-
InpArrowCodeBuy：买入箭头 Wingdings 代码
-
InpArrowCodeSell：卖出箭头 Wingdings 代码
-
InpArrowOffsetPts：箭头偏移（points）
-
InpShowMALines：是否显示 MA 线
诊断
-
InpTestMode：0 正常 / 1 强制显示多头箭头（仅上升状态）/ 2 强制显示空头箭头（仅下降状态）
-
InpDebugPrint：输出日志信息（可选）
性能选项
-
InpCalculateOnNewBarOnly：仅在新 K 线出现时计算（推荐）
推荐用法
-
在较高周期（例如 H1 或 H4）安装本指标，用于确认当前方向状态。
-
在较低周期（例如 M5 或 M15）按照用户自定义的规则进行进出场判断，并优先遵循高周期的方向。
-
不建议仅依据箭头进行交易决策。箭头用于方向确认与状态变化提示，而非单独的进出场时机信号。
注意事项
-
本指标不调用 DLL，也不使用 WebRequest。
-
显示结果会随品种、周期、报价源与参数设置而变化。
-
指标仅用于辅助分析，不对交易结果做任何保证。