RSI TrendGate 3MA 是一款用于图表显示的指标，通过结合 RSI 与三条移动平均线（MA）来帮助更清晰地确认趋势方向。

当根据设定条件判断市场处于“偏多（上升）”或“偏空（下降）”状态时，指标会在图表上绘制箭头。

本产品不用于将箭头作为单独的进出场信号。推荐用法是：在较高周期确认方向，在较低周期依据用户自己的规则选择入场时机。

概述

本指标根据以下要素进行方向判定。

三条 MA 的排列判定（方向基础）

指标计算短期/中期/长期三条 MA，并按其排列关系对市场状态分类：

上升状态：MA Short > MA Mid > MA Long

下降状态：MA Short < MA Mid < MA Long

其他：无状态（MA 交织，方向不明确）

短期 MA 斜率过滤（可选）

通过比较短期 MA 在两个指定 shift 上的差值（例如 Shift1 与 Shift3）判断短期 MA 是否具有足够斜率。

可设置以点（points）为单位的最小斜率阈值，用于减少接近横盘的状态。 RSI 平滑（对 RSI 数组进行移动平均）

先计算 RSI，然后对 RSI 数组应用移动平均（MA on RSI）进行平滑。

可设置平滑周期与方法（SMA/EMA/SMMA/LWMA）。

目的在于降低短期波动对方向确认的影响。 RSI 斜率判定（两点比较）

对平滑后的 RSI，使用两个 shift（ShiftA 与 ShiftB）的差值判断斜率方向。

可通过 InpRSIMinDelta 设置最小差值阈值，以过滤较弱变化。 边缘触发（可选）

启用后，只有在 RSI 斜率条件发生“向上切换”或“向下切换”的瞬间才绘制箭头。

这有助于减少同一方向状态下重复出现的箭头。

关闭后，只要条件持续成立，箭头可以持续显示。

信号与显示

买入箭头：当处于上升状态，并且 RSI 斜率切换为向上（同时满足可选过滤条件）时，在 K 线下方绘制。

卖出箭头：当处于下降状态，并且 RSI 斜率切换为向下（同时满足可选过滤条件）时，在 K 线上方绘制。

MA 线：可选择在图表上显示短/中/长期 MA（可开关）。

箭头偏移：可设置箭头与 K 线高/低点之间的偏移（以点为单位）。

计算基于已收盘的 K 线（closed bar），以避免未收盘 K 线变化导致方向判断波动。

输入参数

RSI

InpRSIPeriod：RSI 周期

InpRSIAppliedPrice：RSI 计算使用的价格类型

RSI 平滑（MA on RSI）

InpRSISmoothPeriod：平滑周期

InpRSISmoothMethod：平滑方法（SMA/EMA/SMMA/LWMA）

RSI 斜率比较

InpRSISlopeShiftA：Shift A

InpRSISlopeShiftB：Shift B

InpRSIMinDelta：斜率判定最小差值

MA（3 条）

InpShortMAPeriod：短期 MA 周期

InpMidMAPeriod：中期 MA 周期

InpLongMAPeriod：长期 MA 周期

InpMAShift：MA shift

InpMAAppliedPrice：MA 计算使用的价格类型

InpShortMAMethod：短期 MA 方法

InpMidMAMethod：中期 MA 方法

InpLongMAMethod：长期 MA 方法

短期 MA 斜率过滤

InpUseShortMASlope：是否启用短期 MA 斜率过滤

InpShortMASlopeShiftA：短期 MA Shift A

InpShortMASlopeShiftB：短期 MA Shift B

InpShortMAMinSlopePts：最小斜率阈值（points）

触发方式

InpUseRSIEdgeTrigger：仅在条件切换时显示箭头（edge）

InpAllowNoneRegime：允许在“无状态”时显示（启用时）

显示

InpArrowCodeBuy：买入箭头 Wingdings 代码

InpArrowCodeSell：卖出箭头 Wingdings 代码

InpArrowOffsetPts：箭头偏移（points）

InpShowMALines：是否显示 MA 线

诊断

InpTestMode：0 正常 / 1 强制显示多头箭头（仅上升状态）/ 2 强制显示空头箭头（仅下降状态）

InpDebugPrint：输出日志信息（可选）

性能选项

InpCalculateOnNewBarOnly：仅在新 K 线出现时计算（推荐）

推荐用法

在较高周期（例如 H1 或 H4）安装本指标，用于确认当前方向状态。

在较低周期（例如 M5 或 M15）按照用户自定义的规则进行进出场判断，并优先遵循高周期的方向。

不建议仅依据箭头进行交易决策。箭头用于方向确认与状态变化提示，而非单独的进出场时机信号。

注意事项