Magic lines mt5

MagicLines für MT5

Multi-Währungs-Zyklus, VWAP & Trend-orientiertes Handels-Dashboard

MagicLines ist ein Multiwährungs-MT5-Dashboard und ein Bildschirmindikator, der den Handel vereinfacht, indem er klare, am Trend orientierte Signale mit definierten Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Strukturen liefert.

Er hilft Händlern dabei, Marktzyklen zu erkennen, zu verstehen, wo sich der Preis innerhalb dieser Zyklen befindet, und mit Zuversicht zu handeln, indem er die Signale auf einen höheren Zeitrahmen abstimmt. Alle wichtigen Informationen werden visuell dargestellt, sowohl auf dem Chart als auch in einem strukturierten Dashboard, so dass Sie nicht ständig zwischen Charts und Zeitrahmen wechseln müssen.

MagicLines wurde entwickelt, um Klarheit, Struktur und Vertrauen zu schaffen, nicht um den Handel automatisch auszuführen.

Was MagicLines leistet

MagicLines kombiniert:

  • Heikin-Ashi-Zyklus-Logik

  • Eine trendgefilterte MagicLine

  • Eine VWAP-basierte MagicLine (nicht standardisierte, proprietäre Logik)

Zusammen erzeugen diese Komponenten klare, mehrfach gefilterte Handelssignale, die sich an der Richtung des höheren Zeitrahmens orientieren.

Jedes Signal wird unterstützt durch:

  • Zyklusrichtung

  • Strukturelle Ankerpunkte

  • Im Zyklus verbrachte Zeit

  • Übergeordneter Zeitrahmen und tägliche Tendenz

  • Volatilität und ADR-Kontext

Dieser vielschichtige Ansatz hilft Händlern, mit dem Trend zu gehen und nicht gegen ihn.

Klare Signale mit Handelsstruktur

MagicLines bietet klare visuelle Signale, die von mehreren Filtern unterstützt werden, sowie eine strukturierte Handelsanleitung:

  • Vorschlag für den Einstieg

  • Stop-Loss-Vorschlag

  • Einstellbare Take-Profit-Ziele:

    • ML1

    • ML2

    • ML3

Die Signale basieren nicht auf einer einzigen Bedingung. Sie werden nur generiert, wenn mehrere Faktoren übereinstimmen, einschließlich der Trendrichtung und der Verzerrung auf einem höheren Zeitrahmen. Dadurch wird das Rauschen reduziert und das Vertrauen in Handelsentscheidungen erhöht.

MagicLines vereinfacht den Handel, indem es komplexe Analysen in klare, umsetzbare Anleitungen verwandelt.

Zykluslogik & Ankerpunkte

MagicLines identifiziert Marktzyklen und weist kontextabhängige Ankerpunkte zu:

  • Aufwärtszyklus: ein Ankerpunkt Tief wird markiert

  • Abwärtszyklus: ein Anchor Point High wird markiert

Diese Ankerpunkte stellen das Swing-Niveau vor der Bildung des Zyklus-Signals dar und bieten eine klare strukturelle Referenz für die Bewegung.

MagicLines verfolgt auch die Zeit, die seit der Bildung des Ankerpunkts verstrichen ist, gemessen in Tagen, was Händlern hilft, zu beurteilen, ob ein Zyklus früh ist, sich entwickelt oder verlängert.

Dashboard-Spalten erklärt

Das MagicLines-Dashboard ist für schnelles Scannen und Übersichtlichkeit über mehrere Märkte hinweg konzipiert.

Spalte 1 - Symbolwechsler

  • Zeigt das Handelssymbol an

  • Ermöglicht schnelles Umschalten zwischen den Märkten

Spalte 2 - Zyklusrichtung

  • Zeigt die aktuelle Zyklusrichtung an (aufwärts oder abwärts)

  • Kann erscheinen , bevor das Hoch oder Tief des Ankerpunkts vollständig bestätigt ist.

  • Bietet einen frühen Richtungskontext

Spalte 3 - Aktueller Zeitrahmen Anker & Zeit

  • Zeigt an:

    • Ankerpunkt Tief für Aufwärtszyklen

    • Ankerpunkt Hoch für Abwärtszyklen

  • Zeigt die Anzahl der Tage an, seit sich der Ankerpunkt im aktuellen Zeitrahmen gebildet hat.

Spalte 4 - H4-Anker und -Zeit

  • Zeigt das Ankerpunkt-Hoch oder -Tief für den H4-Zeitrahmen an

  • Enthält die Anzahl der Tage seit der Bildung des H4-Ankerpunkts

Spalte 5 - Tagesanker & Zeit

  • Zeigt das Ankerpunkt-Hoch oder -Tief für den Daily-Zeitrahmen an.

  • Beinhaltet die Anzahl der Tage seit der Bildung des täglichen Ankerpunkts

Spalte 6 - Echtzeit-ADR-Abstand

  • Zeigt den Echtzeit-Abstand vom Ankerpunkt des aktuellen Zeitrahmens an

  • Gemessen an der Average Daily Range (ADR) des Paares

Spalte 7 - MagicLine-Berührung

  • Zeigt an, ob der Kurs eine MagicLine berührt hat

  • Nützlich für die Planung von Pullbacks und Fortsetzungen

Spalte 8 - Wiedereinstiegsstatus

  • Zeigt an, ob der Kurs eine Wiedereinstiegsmöglichkeit bietet

  • Entwickelt für Fortsetzungs- und Scale-in-Strategien

Spalte 9 - ADR & Pips

  • Zeigt die ADR und die aktuelle Bewegung des Paares, gemessen in Pips, an.

Spalte 10 - Heutige Spanne (Pips)

  • Zeigt die Gesamtspanne des aktuellen Tages in Pips an

  • Hilft, komprimierte oder ausgedehnte Sitzungen zu identifizieren

On-Chart-Funktionen

MagicLines ist vollständig in den Chart integriert, um die Planung und Ausführung zu unterstützen.

Heikin-Ashi Volumen-Kerzen

  • Benutzerdefinierte Heikin-Ashi-Kerzen mit Volumen-Kontext

  • Hilft bei der Bestätigung von Momentum und Partizipation

Zwei MagicLines

  • Trendgefilterte MagicLine für direktionale Tendenzen

  • VWAP MagicLine mit proprietärer Logik
    Dies ist kein Standard-VWAP und dient eher als dynamischer Bereich von Interesse als ein nachlaufender Indikator

Tools zur Handelsplanung

  • Ankerpunkt-Hochs und -Tiefs, die auf dem Chart angezeigt werden

  • Einstiegs-, Stop-Loss- und Wiedereinstiegshinweise

  • Einstellbare Take-Profit-Ziele (ML1, ML2, ML3)

  • Anpassbare Risikoparameter

Marktstruktur Visuals

  • Semaphoren zur Hervorhebung von Hochs und Tiefs

  • Klare visuelle Referenz für Schwankungen und Struktur

Warnungen

  • Warnungen, wenn eine MagicLine berührt wird

  • Ermöglicht Händlern die Überwachung von Chancen ohne ständige Bildschirmarbeit

Anforderungen & Setup-Hinweise

  • MagicLines muss auf einen Chart geladen werden, der die in den Indikatoreinstellungen enthaltenen Symbole verwendet.

  • Der Indikator muss mit einem gültigen Handelspaar-Chart verbunden sein.

  • Wenn Ihr Broker Symbol-Suffixe verwendet (z.B.: EURUSDm, EURUSD.a, EURUSD_ecn), müssen die in den MagicLines-Einstellungen eingegebenen Symbole exakt mit den in Ihrem Market Watch angezeigten Symbolnamen übereinstimmen

  • Kopieren Sie die Symbolnamen genau so, wie sie von Ihrem Broker angezeigt werden, einschließlich aller Suffixe oder zusätzlichen Zeichen.

Wenn das Symbolformat in den Einstellungen nicht mit der Namenskonvention des Brokers übereinstimmt, wird das Dashboard möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Für wen MagicLines geeignet ist

  • Händler, die mehrere Paare im Blick haben möchten , ohne dass die Charts überladen sind

  • Trader, die trendorientiertes, zyklusbasiertes Handeln bevorzugen

  • Trader, die Wert auf Struktur, Timing und Volatilitätskontext legen

  • Diskretionäre Trader, die Vertrauen durch Ausrichtung und nicht durch Automatisierung gewinnen wollen

MagicLines platziert keine Trades für Sie.
Es bietet Struktur, Klarheit und Vertrauen, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können.


