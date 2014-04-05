Market Maker Dashboard by G Labs mt5
- Indikatoren
- Garry James Goodchild
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
G-Labs Market Maker Dashboard - Exklusives saisonales Angebot
Verbessern Sie Ihr Trading mit dem original G-Labs Market Maker Dashboard, das für eine begrenzte Zeit für nur $70 USD erhältlich ist. Dieses Dashboard ist ideal für Trading-Einsteiger und wurde um neue Funktionen erweitert und enthält jetzt ein umfassendes Schulungsvideo.
Dieser Indikator ist für Menschen, die den Handel mit der Market-Maker-Methode und ist die Entry-Level-Dashboard für diese Strategie ist sowohl für mt4 und mt5. seine ein Markt-Scanner in Echtzeit zeigt Peak-Formationen Hochs und Tiefs, wie weit von ihnen sind wir in ADR auf der Grundlage der 3 Ebenen der 3 ADR-Zyklus Echtzeit und max Informationen. Asian Ranges, Zyklus Projektionen. Stop-Hunt-Informationen Tägliche Reichweite des Paares ADR des Paares auch und auch in Echtzeit rsi Wert des Paares für den Eintrag Zeitrahmen von m15.
Hauptmerkmale:
- Ideal für Einsteiger: Maßgeschneidert für Neulinge, mit aktuellen Verbesserungen für überlegene Leistung.
- Inklusive Schulungsvideo: Vereinfachen Sie Ihre Lernkurve mit unserem detaillierten Schulungsmaterial.
- Erweiterte Einblicke in Market Maker-Zyklen: Gewinnen Sie strategische Einblicke in Market Maker-Zyklen.
Zusätzliche Tools zu MQL5 von uns :
- Order Block Indicator: Ein Muss für eine umfassende Trendanalyse, erhältlich zum separaten Kauf auf meinem MQL5-Profil.
- Trade Manager: Entdecken Sie unseren Trade Manager, um Ihre Trades effektiv zu verwalten und das Risiko zu berechnen und so Ihre Handelseffizienz zu steigern.
Support und Lösungen:
- Engagierte Unterstützung: Nehmen Sie über mein MQL5-Profil Kontakt mit uns auf, um Unterstützung zu erhalten.
- Vielfältiges Trading-Portfolio: Entdecken Sie eine Reihe von Trading-Tools, darunter ICT-Indikatoren und Orderblock-Tools.
Exklusive Angebotsdetails:
- Saisonaler, zeitlich begrenzter Deal: Nur wenige Lizenzen sind zu diesem Sonderpreis erhältlich, perfekt für Trading-Einsteiger.
Template Installer und Schulung: