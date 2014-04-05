Market Maker Dashboard by G Labs mt5

G-Labs Market Maker Dashboard - Exklusives saisonales Angebot

Verbessern Sie Ihr Trading mit dem original G-Labs Market Maker Dashboard, das für eine begrenzte Zeit für nur $70 USD erhältlich ist. Dieses Dashboard ist ideal für Trading-Einsteiger und wurde um neue Funktionen erweitert und enthält jetzt ein umfassendes Schulungsvideo.

Dieser Indikator ist für Menschen, die den Handel mit der Market-Maker-Methode und ist die Entry-Level-Dashboard für diese Strategie ist sowohl für mt4 und mt5. seine ein Markt-Scanner in Echtzeit zeigt Peak-Formationen Hochs und Tiefs, wie weit von ihnen sind wir in ADR auf der Grundlage der 3 Ebenen der 3 ADR-Zyklus Echtzeit und max Informationen. Asian Ranges, Zyklus Projektionen. Stop-Hunt-Informationen Tägliche Reichweite des Paares ADR des Paares auch und auch in Echtzeit rsi Wert des Paares für den Eintrag Zeitrahmen von m15.

Hauptmerkmale:

Ideal für Einsteiger: Maßgeschneidert für Neulinge, mit aktuellen Verbesserungen für überlegene Leistung.

Inklusive Schulungsvideo : Vereinfachen Sie Ihre Lernkurve mit unserem detaillierten Schulungsmaterial.

Erweiterte Einblicke in Market Maker-Zyklen: Gewinnen Sie strategische Einblicke in Market Maker-Zyklen.

Zusätzliche Tools zu MQL5 von uns :

Order Block Indicator: Ein Muss für eine umfassende Trendanalyse, erhältlich zum separaten Kauf auf meinem MQL5-Profil.

Trade Manager: Entdecken Sie unseren Trade Manager, um Ihre Trades effektiv zu verwalten und das Risiko zu berechnen und so Ihre Handelseffizienz zu steigern.

Support und Lösungen:

Engagierte Unterstützung: Nehmen Sie über mein MQL5-Profil Kontakt mit uns auf, um Unterstützung zu erhalten.

Vielfältiges Trading-Portfolio: Entdecken Sie eine Reihe von Trading-Tools, darunter ICT-Indikatoren und Orderblock-Tools.

Exklusive Angebotsdetails:

Saisonaler, zeitlich begrenzter Deal: Nur wenige Lizenzen sind zu diesem Sonderpreis erhältlich, perfekt für Trading-Einsteiger.

Template Installer und Schulung:

Häufig auftretende Probleme https://youtu.be/5tYlRSnnamY Bitte sehen Sie sich dieses und das Trainingsvideo auf dieser Seite an. Sie können auch meine anderen Videos und Trainings auf youtube sehen.



