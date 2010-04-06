Connix MT5
- Indikatoren
- Garry James Goodchild
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Connix Intelligentes Handeln - MT5
Mehrwährungs-Smart Money & ICT-Scanner
Connix Smart Trading ist ein Multiwährungs-Dashboard für MT5, das für Trader entwickelt wurde, die Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Methoden verwenden.
Es ermöglicht Ihnen, bis zu 28 Symbole gleichzeitig zu scannen (alles in Market Watch) und die Marktstruktur, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps, VWAP-Bias und Range-Daten über mehrere Zeitrahmen von einem zentralen Dashboard aus zu betrachten.
Die Anzahl der Symbole und alle Zeitrahmen sind vollständig anpassbar.
Hauptmerkmale
Multi-Symbol Dashboard
- Scannen Sie bis zu 28 Symbole auf einmal
- Funktioniert mit allen Market Watch-Instrumenten
- Devisen, Indizes, Metalle, Kryptowährungen
- Symbole können hinzugefügt oder entfernt werden
Multi-Timeframe-Analyse
- Vollständig anpassbare Zeitrahmenspalten
- Beispiel-Setups: M15, H1, H4, Daily
- Alarme können pro Zeitrahmen aktiviert oder deaktiviert werden
Jeder Zeitrahmen enthält spezielle Unterspalten für eine schnelle Bestätigung.
Marktstruktur & Breaker-Erkennung
- Bullische und bärische Struktur
- Bruch der Struktur (BOS)
- Zeichenwechsel (CHoCH)
- Richtung der Breaker-Struktur
- Klarer farbkodierter Status
Orderblock-Verfolgung
- Bullische und bearische Orderblöcke
- Orderblock berührt
- Orderblock gebrochen
- Aktueller Orderblock
- Orderblock bei letztem Bruch der Struktur
Erweiterte Optionen umfassen:
- Nur aktuelle Orderblöcke anzeigen
- Historische Orderblöcke anzeigen
- Frühere Strukturbrüche anzeigen
- Getestete und ungetestete Orderblöcke umschalten
- Auswählen, welche Zeitrahmen-Orderblöcke auf dem Chart erscheinen
(z.B. H4-Orderblöcke auf einem M15-Chart anzeigen)
Fair Value Gap (FVG)
- Automatische FVG-Erkennung
- Anzeige, ob der FVG berührt wurde
- Optionale FVG-Visualisierung im Chart
- Unterstützung mehrerer Zeitrahmen
Prozentuale Spanne & Preislage
- Berechnet die Spanne zwischen dem bestätigten starken Hoch und Tief
- Zeigt die Preisposition innerhalb der Spanne an
- Nützlich für Premium-/Discount-Kontext
Engulfing-Kerzen-Erkennung
- Bullish und bearish engulfing candles
- Erkennt die aktuelle oder vorherige Kerze
- Vollständig anpassbare Alarme
Multi-Timeframe VWAP
- Optimierter VWAP für SMC- / ICT-Workflows
- Zeigt Preis über oder unter VWAP
- VWAP-Berührungserkennung
- VWAP-Sichtbarkeitsumschaltung
Zeichnungs- und Chart-Tools
Integriertes Zeichenfeld im Chart:
- Volltonrechtecke (voreingestellte Farben)
- Drahtgitterrechtecke
- Parallele Linien
- Trendlinien
Entwickelt zum Markieren:
- Orderblöcke
- Ranges
- Ausführungszonen
Intelligentes Bedienfeld
Ein-Klick-Umschaltungen für:
- Strukturbasierte Fibonacci-Struktur
- Goldene Zone (50%-61,8%)
- Höchst- und Tiefstwerte der Sitzung
- Zickzack-Marktstruktur
- VWAP ein/aus
- Asiatische Spanne
- Fraktale Unterstützung und Widerstand im Multi-Timeframe
- Sichtbarkeit von Fair Value Gaps
- Sichtbarkeitsoptionen für Orderblöcke
Fibonacci-Levels können als Orientierungshilfe für Einstiege, Stop Losses und Take Profits verwendet werden.
Alarme & Anpassung
- Vollständig anpassbare Alarme
- Alarme können pro Zeitrahmen aktiviert werden
- Dashboard-Layout und Zellengröße einstellbar
- Zeitrahmen vollständig konfigurierbar
Bereichsstatistiken
- Aktuelle tägliche Spanne (Pips)
- Durchschnittliche tägliche Spanne (ADR) pro Symbol
Wichtige Hinweise
- Nur für MT5-Plattform
- Funktioniert mit jedem MT5-Broker
- Am besten mit SMC- / ICT-basierten Strategien zu verwenden
- Dieses Tool platziert keine Trades automatisch
Zusammenfassung
Connix Smart Trading bietet einen klaren, strukturierten Marktüberblick, der es Händlern ermöglicht, Gelegenheiten schneller zu erkennen und sich an einem Multi-Timeframe-Smart-Money-Verhalten zu orientieren.