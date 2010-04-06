Connix MT5

Connix Intelligentes Handeln - MT5

Mehrwährungs-Smart Money & ICT-Scanner

Connix Smart Trading ist ein Multiwährungs-Dashboard für MT5, das für Trader entwickelt wurde, die Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Methoden verwenden.

Es ermöglicht Ihnen, bis zu 28 Symbole gleichzeitig zu scannen (alles in Market Watch) und die Marktstruktur, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps, VWAP-Bias und Range-Daten über mehrere Zeitrahmen von einem zentralen Dashboard aus zu betrachten.

Die Anzahl der Symbole und alle Zeitrahmen sind vollständig anpassbar.

Hauptmerkmale

Multi-Symbol Dashboard

- Scannen Sie bis zu 28 Symbole auf einmal

- Funktioniert mit allen Market Watch-Instrumenten

- Devisen, Indizes, Metalle, Kryptowährungen

- Symbole können hinzugefügt oder entfernt werden

Multi-Timeframe-Analyse

- Vollständig anpassbare Zeitrahmenspalten

- Beispiel-Setups: M15, H1, H4, Daily

- Alarme können pro Zeitrahmen aktiviert oder deaktiviert werden

Jeder Zeitrahmen enthält spezielle Unterspalten für eine schnelle Bestätigung.

Marktstruktur & Breaker-Erkennung

- Bullische und bärische Struktur

- Bruch der Struktur (BOS)

- Zeichenwechsel (CHoCH)

- Richtung der Breaker-Struktur

- Klarer farbkodierter Status

Orderblock-Verfolgung

- Bullische und bearische Orderblöcke

- Orderblock berührt

- Orderblock gebrochen

- Aktueller Orderblock

- Orderblock bei letztem Bruch der Struktur

Erweiterte Optionen umfassen:

- Nur aktuelle Orderblöcke anzeigen

- Historische Orderblöcke anzeigen

- Frühere Strukturbrüche anzeigen

- Getestete und ungetestete Orderblöcke umschalten

- Auswählen, welche Zeitrahmen-Orderblöcke auf dem Chart erscheinen

(z.B. H4-Orderblöcke auf einem M15-Chart anzeigen)

Fair Value Gap (FVG)

- Automatische FVG-Erkennung

- Anzeige, ob der FVG berührt wurde

- Optionale FVG-Visualisierung im Chart

- Unterstützung mehrerer Zeitrahmen

Prozentuale Spanne & Preislage

- Berechnet die Spanne zwischen dem bestätigten starken Hoch und Tief

- Zeigt die Preisposition innerhalb der Spanne an

- Nützlich für Premium-/Discount-Kontext

Engulfing-Kerzen-Erkennung

- Bullish und bearish engulfing candles

- Erkennt die aktuelle oder vorherige Kerze

- Vollständig anpassbare Alarme

Multi-Timeframe VWAP

- Optimierter VWAP für SMC- / ICT-Workflows

- Zeigt Preis über oder unter VWAP

- VWAP-Berührungserkennung

- VWAP-Sichtbarkeitsumschaltung

Zeichnungs- und Chart-Tools

Integriertes Zeichenfeld im Chart:

- Volltonrechtecke (voreingestellte Farben)

- Drahtgitterrechtecke

- Parallele Linien

- Trendlinien

Entwickelt zum Markieren:

- Orderblöcke

- Ranges

- Ausführungszonen

Intelligentes Bedienfeld

Ein-Klick-Umschaltungen für:

- Strukturbasierte Fibonacci-Struktur

- Goldene Zone (50%-61,8%)

- Höchst- und Tiefstwerte der Sitzung

- Zickzack-Marktstruktur

- VWAP ein/aus

- Asiatische Spanne

- Fraktale Unterstützung und Widerstand im Multi-Timeframe

- Sichtbarkeit von Fair Value Gaps

- Sichtbarkeitsoptionen für Orderblöcke

Fibonacci-Levels können als Orientierungshilfe für Einstiege, Stop Losses und Take Profits verwendet werden.

Alarme & Anpassung

- Vollständig anpassbare Alarme

- Alarme können pro Zeitrahmen aktiviert werden

- Dashboard-Layout und Zellengröße einstellbar

- Zeitrahmen vollständig konfigurierbar

Bereichsstatistiken

- Aktuelle tägliche Spanne (Pips)

- Durchschnittliche tägliche Spanne (ADR) pro Symbol

Wichtige Hinweise

- Nur für MT5-Plattform

- Funktioniert mit jedem MT5-Broker

- Am besten mit SMC- / ICT-basierten Strategien zu verwenden

- Dieses Tool platziert keine Trades automatisch

Zusammenfassung

Connix Smart Trading bietet einen klaren, strukturierten Marktüberblick, der es Händlern ermöglicht, Gelegenheiten schneller zu erkennen und sich an einem Multi-Timeframe-Smart-Money-Verhalten zu orientieren.