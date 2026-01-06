🎯 SIGNAL GENIUS - Professioneller Smart Money Confluence Indikator





Signal Genius ist ein umfassender Handelsindikator, der mehrere Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Methoden in einem leistungsstarken Tool kombiniert. Er erkennt automatisch Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er die Marktstruktur, die Liquidität und den institutionellen Auftragsfluss analysiert.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📊 KEY FEATURES





✅ Erkennung von Fair-Value-Lücken (FVG)

- Automatische Erkennung von bullischen und bearischen Ungleichgewichten

- Volumetrische Analyse, die Kauf-/Verkaufsdruck anzeigt

- Mehrere Empfindlichkeitsstufen (Extrem/Hoch/Normal/Tief)

- Echtzeit-Verfolgung von Abschwächungen

- Visuelle Volumenbalken innerhalb der FVG-Zonen





✅ Erkennung von Orderblöcken (OB)

- Intelligente Erkennung von institutionellen Angebots-/Nachfragezonen

- Swing-basierter Algorithmus für genaue OB-Platzierung

- Integration von Volumenprofilen

- Erkennung von Breaker-Blöcken

- ATR-basierte Größenfilterung





✅ Sitzungsanalyse

- Automatisches Zeichnen von Sitzungsboxen (Asien/London/NY)

- Universelles EST-basiertes Timing (funktioniert mit jedem Broker)

- Session-Hoch/Tief-Verfolgung

- Anzeige historischer Session-Boxen

- Anpassbare Sitzungszeiten





✅ Sitzungsdurchlauf & Judas Swing

- Erkennung von Liquiditäts-Sweeps der Hochs/Tiefs früherer Sitzungen

- Judas Swing-Mustererkennung für Umkehr-Setups

- Visuelle Beschriftungen im Diagramm

- Automatische Sweep-Schwellenwertberechnung





✅ Integration der Kill Zone

- Asiatische Kill Zone

- Londoner Kill-Zone

- New York Kill Zone

- London Schließen

- Option zur Hervorhebung des Hintergrunds





✅ Silver Bullet-Fenster

- AM Silver Bullet (10:00-11:00 EST)

- PM Silver Bullet (14:00-15:00 EST)

- ICT-Makro-Zeiten

- Integration der Confluence-Bewertung





✅ HTF-Schlüssel-Levels

- Höchst-/Tiefststand von gestern

- Täglicher Höchst-/Tiefststand mit Rückblick

- 4H Hoch/Tief

- 1H Hoch/Tief

- Automatische Mitigationsverfolgung

- Gestrichelte Linien mit Preisetiketten





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚡ HANDELSMODI





Signal Genius passt sich mit 4 voreingestellten Modi an Ihren Handelsstil an:





📈 SCALPING-MODUS

- HTF: M15/H1 | LTF: M1/M5

- Zielvorgaben: 1.5R / 2.5R

- Schnelle Einstiege, schnelle Gewinne





📊 DAYTRADING-MODUS

- HTF: H4/D1 | LTF: M5/M15

- Zielvorgaben: 2,0R / 3,5R

- Ausgewogener Ansatz





📉 SWING-TRADING-MODUS

- HTF: D1/W1 | LTF: H1/H4

- Zielvorgaben: 3.0R / 5.0R

- Größere Bewegungen, weniger Trades





🔧 KUNDENMODUS

- Legen Sie Ihre eigenen Zeitrahmen fest

- Benutzerdefinierte R:R-Ziele

- Volle Flexibilität





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🎚️ EINSTELLUNGEN DER SIGNALQUALITÄT





Wählen Sie Ihre Risikotoleranz:





🔵 KONSERVATIV

- Höhere Zusammenflussanforderung (5/8)

- Geringerer Schwellenwert für den Sweep

- Geringeres Risiko pro Handel (0,5%)

- Weniger, aber hochwertigere Signale





🟢 BALANCED (Standard)

- Standard-Zusammenfluss (3/8)

- Moderate Sweep-Schwelle

- Standard-Risiko (1,0%)

- Optimale Signalfrequenz





🟠 AGGRESSIV

- Geringere Zusammenflussanforderung (2/8)

- Größere Sweep-Schwelle

- Höheres Risiko pro Handel (1,5%)

- Mehr Signale, mehr Chancen





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📐 KONFLUENZ-BEWERTUNGSSYSTEM





Jedes Handels-Setup wird mit 8 Punkten bewertet:





+2 pts │ Liquidity Sweep (Turtle Soup)

+1 pt │ HTF Bullish/Bearish Bias

+1 pt │ LTF Strukturbruch (BOS)

+1 pt │ Aktiver FVG in der Zone

+1 pt │ Aktiver Auftragsblock in der Zone

+1 pt │ Innerhalb der Kill Zone

+1 Pkt │ Silberne Kugel/Makrofenster





Höhere Punktzahl = Höhere Wahrscheinlichkeit für ein Setup





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📱 ECHTZEIT-DASHBOARD





Live-Informationstafel, die Folgendes anzeigt:

- Aktueller Handelsmodus

- Einstellung der Signalqualität

- Aktive Zeitrahmen (HTF/MTF/LTF)

- Richtung der Marktvorspannung

- Aktueller Status der Kill Zone

- Status des Silver-Bullet-Fensters

- Status des Liquiditätssweeps

- LTF-Struktur-Status

- Kauf-Confluence-Score

- Confluence-Score beim Verkauf

- Risiko pro Handel

- Ziel-R:R-Verhältnisse

- Kontogröße





Position im Dashboard: 6 anpassbare Positionen

Größe des Dashboards: Klein/Normal/Groß





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🛡️ RISIKOMANAGEMENT





Eingebaute Positionsgrößenbestimmung:

- ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

- Automatische TP1/TP2-Niveaus

- Risikoprozentsatz pro Handel

- Integration der Kontogröße

- Visuelle Handelsstufen im Diagramm





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🎨 VISUELLE ANPASSUNG





Volle Kontrolle über die Farben:

- Session-Box-Farben (Asien/London/NY)

- FVG-Farben (Bullish/Bearish)

- Orderblock-Farben

- Sweep-Label-Farben

- Judas Swing Farben

- Dashboard-Farben

- Alle Elemente können ein-/ausgeblendet werden





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📋 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN





Für Forex-Paare:

- Modus: Tageshandel

- Qualität: Ausgewogen

- Zeitrahmen: M15 oder H1

- Pips schwenken: 5-10





Für Gold (XAUUSD):

- Modus: Scalping oder Tageshandel

- Qualität: Ausgewogen

- Zeitrahmen: M5 oder M15

- Pips schwenken: 5





Für Indizes:

- Modus: Daytrading

- Qualität: Konservativ

- Zeitrahmen: M15 oder H1

- Pips schwenken: 10-20





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚠️ WICHTIGE HINWEISE





- Funktioniert auf allen Zeitfenstern (M1 bis MN1)

- Kompatibel mit allen Symbolen (Forex, Metalle, Indizes, Kryptowährungen)

- Kein Repainting - Signale werden nur bei Bar-Close generiert

- Benötigt ausreichend historische Daten für eine genaue Erkennung

- Beste Ergebnisse während aktiver Marktsitzungen





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





💡 BENUTZUNGSHINWEISE





1. Befestigen Sie den Indikator an Ihrem bevorzugten Chart

2. Wählen Sie den Handelsmodus, der Ihrem Stil entspricht

3. Wählen Sie die Signalqualität je nach Risikotoleranz

4. Warten Sie auf hohe Konfluenz-Setups (4+ Punkte)

5. Gehen Sie während der Kill Zones in den Handel, um beste Ergebnisse zu erzielen.

6. Verwenden Sie die vorgegebenen SL/TP-Levels für das Risikomanagement





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🔄 VERSIONSGESCHICHTE





v2.00 - Aktuelle Version

- Session Boxen mit universellem EST-Timing hinzugefügt

- Session Sweep-Erkennung hinzugefügt

- Judas Swing-Muster hinzugefügt

- Silver Bullet-Fenster hinzugefügt

- HTF-Levels mit Mitigation Tracking hinzugefügt

- Verbesserte FVG-Erkennungsempfindlichkeitsoptionen

- Verbesserter Order-Block-Algorithmus

- Echtzeit-Dashboard hinzugefügt

- Mehrere Handelsmodi

- Voreinstellungen für die Signalqualität

- Optimierungen der Leistung





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📞 UNTERSTÜTZUNG





Für Fragen, Funktionswünsche oder Fehlerberichte:

- Kommentar auf der Produktseite

- Private Nachricht senden





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🏷️ TAGS (für MQL5-Suche)





Smart Money, ICT, SMC, Orderblöcke, FVG, Fair Value Gap, Liquidity Sweep,

Turtle Soup, Kill Zone, Session Trading, Silver Bullet, Confluence,

Angebot-Nachfrage, Marktstruktur, BOS, Break of Structure, Institutioneller Handel,

Day Trading, Scalping, Swing Trading, Unterstützung, Widerstand, Volumenanalyse





══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════