🎯 SIGNAL GENIUS - Indicador Profesional de Confluencia de Dinero Inteligente





Signal Genius es un completo indicador de trading que combina múltiples conceptos de Smart Money (SMC) y metodologías TIC en una potente herramienta. Detecta automáticamente configuraciones comerciales de alta probabilidad mediante el análisis de la estructura del mercado, los barridos de liquidez y el flujo de órdenes institucionales.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





Detección de Gaps de Valor Justo (GVF)

- Identificación automática de desequilibrios alcistas y bajistas

- Análisis volumétrico que muestra la presión de compra/venta

- Múltiples niveles de sensibilidad (extremo/alto/normal/bajo)

- Seguimiento de mitigación en tiempo real

- Barras visuales de volumen dentro de las zonas FVG





✅ Detección de bloques de órdenes (OB)

- Detección inteligente de zonas institucionales de oferta/demanda

- Algoritmo basado en oscilaciones para la colocación precisa de OB

- Integración de perfiles de volumen

- Identificación de bloques de ruptura

- Filtrado de tamaño basado en ATR





✅ Análisis de sesión

- Trazado automático de cajas de sesión (Asia/Londres/NY)

- Cronometraje universal basado en EST (funciona con cualquier broker)

- Seguimiento de máximos y mínimos de sesión

- Visualización de cuadros de sesión históricos

- Tiempos de sesión personalizables





Barrido de sesión y oscilación de Judas

- Detecta barridos de liquidez de máximos/mínimos de sesiones anteriores

- Reconocimiento de patrones Judas Swing para configuraciones de inversión

- Etiquetas visuales en el gráfico

- Cálculo automático del umbral de barrido





✅ Integración de Kill Zone

- Zona de exclusión asiática

- Kill Zone Londres

- Zona de anulación de Nueva York

- Cierre de Londres

- Opción de resaltado de fondo





Ventanas de Silver Bullet

- Bala de plata AM (10:00-11:00 EST)

- Silver Bullet PM (14:00-15:00 EST)

- Macrohorarios de las TIC

- Integración de la puntuación de Confluence





Niveles clave HTF

- Máximo/Mínimo de ayer

- Máximo/Mínimo diario con lookback

- Máximo/Bajo 4H

- 1H Alto/Bajo

- Seguimiento automático de mitigación

- Líneas de puntos con etiquetas de precios





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





MODOS DE NEGOCIACIÓN





Signal Genius se adapta a tu estilo de trading con 4 modos preestablecidos:





📈 MODO SCALPING

- HTF: M15/H1 | LTF: M1/M5

- Objetivos: 1.5R / 2.5R

- Entradas rápidas, beneficios rápidos





📊 MODO DAY TRADING

- HTF: H4/D1 | LTF: M5/M15

- Objetivos: 2.0R / 3.5R

- Enfoque equilibrado





📉 MODO SWING TRADING

- HTF: D1/W1 | LTF: H1/H4

- Objetivos: 3.0R / 5.0R

- Movimientos más grandes, menos operaciones





MODO PERSONALIZADO

- Establezca sus propios plazos

- Objetivos R:R personalizados

- Flexibilidad total





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🎚️ AJUSTES DE CALIDAD DE LA SEÑAL





Elija su tolerancia al riesgo:





🔵 CONSERVADOR

- Mayor requisito de confluencia (5/8)

- Umbral de barrido más estricto

- Menor riesgo por operación (0,5%)

- Menos señales pero de mayor calidad





🟢 EQUILIBRADO (Por defecto)

- Confluencia estándar (3/8)

- Umbral de barrido moderado

- Riesgo estándar (1,0%)

- Frecuencia óptima de la señal





🟠 AGRESIVO

- Menor exigencia de confluencia (2/8)

- Umbral de barrido más amplio

- Mayor riesgo por operación (1,5%)

- Más señales, más oportunidades





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📐 SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LA CONFLUENCIA





Cada trade setup se puntúa sobre 8 puntos:





+2 ptos │ Barrido de liquidez (Sopa de tortuga)

+1 pt │ Sesgo alcista/bajista HTF

+1 pt │ LTF Ruptura de Estructura (BOS)

+1 pt │ FVG Activo en Zona

+1 pt │ Bloqueo de Orden Activo en zona

+1 pt │ Dentro de Zona de Matanza

+1 pt │ Bala de Plata/Macro ventana





Mayor puntuación = Mayor probabilidad de configuración





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📱 PANEL DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL





Panel de información en vivo que muestra:

- Modo de negociación actual

- Configuración de la calidad de la señal

- Plazos activos (HTF/MTF/LTF)

- Dirección del sesgo del mercado

- Estado actual de la zona muerta

- Estado de la ventana Silver bullet

- Estado del barrido de liquidez

- Estado de la estructura LTF

- Puntuación de confluencia de compra

- Puntuación de confluencia de venta

- Riesgo por operación

- Ratios R:R objetivo

- Tamaño de la cuenta





Posición del cuadro de mandos: 6 posiciones personalizables

Tamaño del panel: Pequeño/Normal/Grande





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS





Dimensionamiento de posiciones integrado:

- Cálculo de stop loss basado en ATR

- Niveles automáticos TP1/TP2

- Porcentaje de riesgo por operación

- Integración del tamaño de la cuenta

- Niveles de operación visuales en el gráfico





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





PERSONALIZACIÓN VISUAL





Control total sobre los colores:

- Colores del cuadro de sesión (Asia/Londres/NY)

- Colores FVG (alcista/bajista)

- Colores del bloque de órdenes

- Colores de la etiqueta Sweep

- Colores del Judas Swing

- Colores del panel de control

- Todos los elementos se pueden mostrar/ocultar





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📋 AJUSTES RECOMENDADOS





Para Pares Forex:

- Modo: Day Trading

- Calidad: Equilibrado

- Marco temporal: M15 o H1

- Barrido de Pips: 5-10





Para Oro (XAUUSD):

- Modo: Scalping o Day Trading

- Calidad: Equilibrado

- Marco temporal: M5 o M15

- Barrido de Pips: 5





Para Índices:

- Modo: Day Trading

- Calidad: Conservador

- Marco temporal: M15 o H1

- Pips de barrido: 10-20





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚠️ NOTAS IMPORTANTES





- Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 a MN1)

- Compatible con todos los símbolos (Forex, Metales, Índices, Crypto)

- Sin repintado - señales generadas sólo al cierre de la barra

- Requiere suficientes datos históricos para una detección precisa

- Mejores resultados durante sesiones de mercado activas





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





💡 CÓMO USAR





1. Adjunte el indicador a su gráfico preferido

2. Seleccione el modo de negociación en función de su estilo

3. 3. Elija la calidad de la señal en función de su tolerancia al riesgo

4. Espere a configuraciones de alta confluencia (puntuación 4+)

5. Para obtener mejores resultados, introduzca las operaciones durante las Kill Zones.

6. Utilice los niveles SL/TP proporcionados para la gestión del riesgo





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🔄 HISTORIAL DE VERSIONES





v2.00 - Versión actual

- Añadidas Cajas de Sesión con temporización universal EST

- Añadida la detección de barrido de sesión

- Añadido Judas Swing patrones

- Añadidas ventanas de balas de plata

- Añadidos niveles HTF con seguimiento de mitigación

- Mejora de las opciones de sensibilidad de detección de FVG

- Algoritmo de bloqueo de órdenes mejorado

- Añadido panel de control en tiempo real

- Múltiples modos de negociación

- Preajustes de calidad de señal

- Optimización del rendimiento





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📞 SOPORTE





Para preguntas, solicitudes de funciones o informes de errores:

- Comentar en la página del producto

- Enviar mensaje privado





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🏷️ TAGS (para la búsqueda en MQL5)





Smart Money, ICT, SMC, Order Blocks, FVG, Fair Value Gap, Liquidity Sweep,

Turtle Soup, Kill Zone, Session Trading, Silver Bullet, Confluencia,

Oferta Demanda, Estructura de Mercado, BOS, Ruptura de Estructura, Trading Institucional,

Day Trading, Scalping, Swing Trading, Soporte Resistencia, Análisis de Volumen





══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════