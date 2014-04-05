Signal Genius

🎯 SIGNAL GENIUS - Indicador Profesional de Confluencia de Dinero Inteligente

Signal Genius es un completo indicador de trading que combina múltiples conceptos de Smart Money (SMC) y metodologías TIC en una potente herramienta. Detecta automáticamente configuraciones comerciales de alta probabilidad mediante el análisis de la estructura del mercado, los barridos de liquidez y el flujo de órdenes institucionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección de Gaps de Valor Justo (GVF)
- Identificación automática de desequilibrios alcistas y bajistas
- Análisis volumétrico que muestra la presión de compra/venta
- Múltiples niveles de sensibilidad (extremo/alto/normal/bajo)
- Seguimiento de mitigación en tiempo real
- Barras visuales de volumen dentro de las zonas FVG

✅ Detección de bloques de órdenes (OB)
- Detección inteligente de zonas institucionales de oferta/demanda
- Algoritmo basado en oscilaciones para la colocación precisa de OB
- Integración de perfiles de volumen
- Identificación de bloques de ruptura
- Filtrado de tamaño basado en ATR

✅ Análisis de sesión
- Trazado automático de cajas de sesión (Asia/Londres/NY)
- Cronometraje universal basado en EST (funciona con cualquier broker)
- Seguimiento de máximos y mínimos de sesión
- Visualización de cuadros de sesión históricos
- Tiempos de sesión personalizables

Barrido de sesión y oscilación de Judas
- Detecta barridos de liquidez de máximos/mínimos de sesiones anteriores
- Reconocimiento de patrones Judas Swing para configuraciones de inversión
- Etiquetas visuales en el gráfico
- Cálculo automático del umbral de barrido

✅ Integración de Kill Zone
- Zona de exclusión asiática
- Kill Zone Londres
- Zona de anulación de Nueva York
- Cierre de Londres
- Opción de resaltado de fondo

Ventanas de Silver Bullet
- Bala de plata AM (10:00-11:00 EST)
- Silver Bullet PM (14:00-15:00 EST)
- Macrohorarios de las TIC
- Integración de la puntuación de Confluence

Niveles clave HTF
- Máximo/Mínimo de ayer
- Máximo/Mínimo diario con lookback
- Máximo/Bajo 4H
- 1H Alto/Bajo
- Seguimiento automático de mitigación
- Líneas de puntos con etiquetas de precios

MODOS DE NEGOCIACIÓN

Signal Genius se adapta a tu estilo de trading con 4 modos preestablecidos:

📈 MODO SCALPING
- HTF: M15/H1 | LTF: M1/M5
- Objetivos: 1.5R / 2.5R
- Entradas rápidas, beneficios rápidos

📊 MODO DAY TRADING
- HTF: H4/D1 | LTF: M5/M15
- Objetivos: 2.0R / 3.5R
- Enfoque equilibrado

📉 MODO SWING TRADING
- HTF: D1/W1 | LTF: H1/H4
- Objetivos: 3.0R / 5.0R
- Movimientos más grandes, menos operaciones

MODO PERSONALIZADO
- Establezca sus propios plazos
- Objetivos R:R personalizados
- Flexibilidad total

🎚️ AJUSTES DE CALIDAD DE LA SEÑAL

Elija su tolerancia al riesgo:

🔵 CONSERVADOR
- Mayor requisito de confluencia (5/8)
- Umbral de barrido más estricto
- Menor riesgo por operación (0,5%)
- Menos señales pero de mayor calidad

🟢 EQUILIBRADO (Por defecto)
- Confluencia estándar (3/8)
- Umbral de barrido moderado
- Riesgo estándar (1,0%)
- Frecuencia óptima de la señal

🟠 AGRESIVO
- Menor exigencia de confluencia (2/8)
- Umbral de barrido más amplio
- Mayor riesgo por operación (1,5%)
- Más señales, más oportunidades

📐 SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LA CONFLUENCIA

Cada trade setup se puntúa sobre 8 puntos:

+2 ptos │ Barrido de liquidez (Sopa de tortuga)
+1 pt │ Sesgo alcista/bajista HTF
+1 pt │ LTF Ruptura de Estructura (BOS)
+1 pt │ FVG Activo en Zona
+1 pt │ Bloqueo de Orden Activo en zona
+1 pt │ Dentro de Zona de Matanza
+1 pt │ Bala de Plata/Macro ventana

Mayor puntuación = Mayor probabilidad de configuración

📱 PANEL DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Panel de información en vivo que muestra:
- Modo de negociación actual
- Configuración de la calidad de la señal
- Plazos activos (HTF/MTF/LTF)
- Dirección del sesgo del mercado
- Estado actual de la zona muerta
- Estado de la ventana Silver bullet
- Estado del barrido de liquidez
- Estado de la estructura LTF
- Puntuación de confluencia de compra
- Puntuación de confluencia de venta
- Riesgo por operación
- Ratios R:R objetivo
- Tamaño de la cuenta

Posición del cuadro de mandos: 6 posiciones personalizables
Tamaño del panel: Pequeño/Normal/Grande

🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS

Dimensionamiento de posiciones integrado:
- Cálculo de stop loss basado en ATR
- Niveles automáticos TP1/TP2
- Porcentaje de riesgo por operación
- Integración del tamaño de la cuenta
- Niveles de operación visuales en el gráfico

PERSONALIZACIÓN VISUAL

Control total sobre los colores:
- Colores del cuadro de sesión (Asia/Londres/NY)
- Colores FVG (alcista/bajista)
- Colores del bloque de órdenes
- Colores de la etiqueta Sweep
- Colores del Judas Swing
- Colores del panel de control
- Todos los elementos se pueden mostrar/ocultar

📋 AJUSTES RECOMENDADOS

Para Pares Forex:
- Modo: Day Trading
- Calidad: Equilibrado
- Marco temporal: M15 o H1
- Barrido de Pips: 5-10

Para Oro (XAUUSD):
- Modo: Scalping o Day Trading
- Calidad: Equilibrado
- Marco temporal: M5 o M15
- Barrido de Pips: 5

Para Índices:
- Modo: Day Trading
- Calidad: Conservador
- Marco temporal: M15 o H1
- Pips de barrido: 10-20

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

- Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 a MN1)
- Compatible con todos los símbolos (Forex, Metales, Índices, Crypto)
- Sin repintado - señales generadas sólo al cierre de la barra
- Requiere suficientes datos históricos para una detección precisa
- Mejores resultados durante sesiones de mercado activas

💡 CÓMO USAR

1. Adjunte el indicador a su gráfico preferido
2. Seleccione el modo de negociación en función de su estilo
3. 3. Elija la calidad de la señal en función de su tolerancia al riesgo
4. Espere a configuraciones de alta confluencia (puntuación 4+)
5. Para obtener mejores resultados, introduzca las operaciones durante las Kill Zones.
6. Utilice los niveles SL/TP proporcionados para la gestión del riesgo

🔄 HISTORIAL DE VERSIONES

v2.00 - Versión actual
- Añadidas Cajas de Sesión con temporización universal EST
- Añadida la detección de barrido de sesión
- Añadido Judas Swing patrones
- Añadidas ventanas de balas de plata
- Añadidos niveles HTF con seguimiento de mitigación
- Mejora de las opciones de sensibilidad de detección de FVG
- Algoritmo de bloqueo de órdenes mejorado
- Añadido panel de control en tiempo real
- Múltiples modos de negociación
- Preajustes de calidad de señal
- Optimización del rendimiento

📞 SOPORTE

Para preguntas, solicitudes de funciones o informes de errores:
- Comentar en la página del producto
- Enviar mensaje privado

