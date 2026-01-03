═══════════════════════════════════════════════════════════════

ICT SCHILDKRÖTENSUPPE PRO

Fortgeschrittenes Smart Money Concepts Handelssystem

ICT Turtle Soup Pro ist ein umfassender Handelsindikator, der auf der ICT-Methode (Inner Circle Trader) basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Erkennung von Liquiditätsschwankungen und die Analyse von Konfluenzsituationen in mehreren Zeitrahmen hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.





★ KERNKONZEPT - SCHILDKRÖTENSUPPEN-STRATEGIE ★

Der Indikator erkennt "Turtle Soup"-Setups - falsche Ausbrüche von wichtigen Liquiditätsniveaus, bei denen der Preis über/unter signifikante Hochs/Tiefs schwappt, Stop-Losses einsammelt und sich dann umkehrt. Dies ist ein zentrales ICT-Konzept zur Identifizierung von institutionellen Auftragsflüssen.





Überwachte Liquiditätsniveaus:

✓ Höchst-/Tiefststand von gestern

✓ Tägliches Hoch/Tief (anpassbarer Rückblick)

✓ 4H Hoch/Tief

✓ 1H Hoch/Tief

✓ Jüngstes Swing Hoch/Tief





★ HAUPTMERKMALE ★

【1】 MULTI-TIMEFRAME-VERZERRUNGSANALYSE

- Automatische HTF-Bias-Erkennung (Bullish/Bearish/Neutral)

- Konfigurierbare Timeframes für verschiedene Handelsstile

- Break of Structure (BOS) Bestätigung auf LTF





【2】 ICT KILL ZONES (Auto EST Zeitzone)

- Asiatische Kill Zone (20:00-00:00 EST)

- Londoner Todeszone (02:00-05:00 EST)

- New York Kill Zone (07:00-10:00 EST)

- London Feierabend (10:00-12:00 EST)

- Universelle Zeitzonenumstellung - funktioniert mit JEDEM Broker





【3】 SESSION BOXES

- Visuelle Asien/London/NY Sitzungsboxen

- Live-Aktualisierung während aktiver Sitzungen

- Session High/Low Labels mit Preisanzeige

- Anpassbare Farben und Verlaufstiefe





【4】 SESSION SWEEP-ERKENNUNG

- Automatische Erkennung, wenn Session Highs/Lows gekehrt werden

- Klare visuelle Beschriftungen: "ASIA SWEEP ↑", "LONDON SWEEP ↓", etc.

- YH/YL-Stil für die Anzeige der Beschriftung auf der rechten Seite

- Gepunktete Linie vom Sweep-Punkt zum Etikett





【5】 JUDAS SWING-ERKENNUNG

- Identifiziert falsche Ausbrüche von Sitzungsbereichen

- "JUDAS ↑" und "JUDAS ↓" Etiketten im Chart

- ICT-Schlüsselkonzept für Umkehreinstiege





【6】 SILBERKUGEL & ICT MAKROS

- AM Silver Bullet-Fenster (10:00-11:00 EST)

- PM Silver Bullet-Fenster (14:00-15:00 EST)

- 4 ICT Makro Zeitfenster

- Ergänzt die Confluence-Bewertung





【7】 GLEICHE HOCHS / GLEICHE TIEFS (EQH/EQL)

- Automatische Erkennung von Liquiditätspools

- Konfigurierbare Berührungsschwelle

- Sweep-Erkennung bei EQ-Levels

- Visuelle Linien mit Berührungszählung





【8】 FAIR VALUE GAPS (FVG) - Backend

- Bullish und Bearish FVG Erkennung

- Empfindlichkeitseinstellungen (Extrem/Hoch/Normal/Niedrig)

- Verfolgung der Invalidierung

- Ergänzt das Confluence Scoring





【9】 ORDER BLOCKS (OB) - Backend

- Bullish und Bearish OB Erkennung

- Breaker Block Konvertierung

- Größenfilterung über ATR-Multiplikator

- Ergänzt das Confluence Scoring





【10】 PROFESSIONELLES DASHBOARD

- Marktanalyse-Panel in Echtzeit

- HTF Bias-Anzeige

- Anzeige der aktiven Kill Zone

- Verfolgung des Sweep-Status

- Erkennung von Strukturverschiebungen

- Kauf/Verkauf von Konfluenzwerten

- ATR-Wert-Anzeige

- Tagesstatistiken (Longs/Shorts)

- Signalstatus mit visuellen Warnungen





【11】 KONFLUENZ-BASIERTE SIGNALE

- Multi-Faktor-Scoring-System (bis zu 9 Faktoren)

- Anpassbare Mindestkonfluenzschwelle

- BUY/SELL-Pfeile mit Konfluenz-Score

- Automatische Entry/SL/TP1/TP2-Berechnung

- Anzeige des Risiko:Rendite-Verhältnisses





【12】 HANDELSVISUALISIERUNG

- Einstiegslinie mit Preisangabe

- Stop-Loss-Zone (schattierter Bereich)

- TP1 und TP2 Linien mit RR-Anzeige

- Pips- und USD-Wert-Berechnungen

- Positionsgrößenbestimmung basierend auf Risiko %





【13】 ALARMSYSTEM

- Popup-Warnungen bei Signalen

- Ton-Benachrichtigungen

- Push-Benachrichtigungen auf das Handy

- Sweep-Warnungen

- Signalwarnungen mit vollständigen Handelsdetails





★ HANDELSMODI ★

Der Indikator passt die Zeitrahmen und Ziele automatisch an Ihren Handelsstil an:





◆ SCALPING-MODUS

HTF: M15/H1 | LTF: M1/M5 | Ziele: 1.5R / 2.5R





◆ DAYTRADING-MODUS

HTF: H4/D1 | LTF: M5/M15 | Ziele: 2,0R / 3,5R





◆ SCHWUNGMODUS

HTF: D1/W1 | LTF: H1/H4 | Ziele: 3,0R / 5,0R





◆ CUSTOM MODE

Benutzerdefinierte Zeitrahmen und R:R-Ziele





★ EINSTELLUNGEN DER SIGNALQUALITÄT ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





◆ CONSERVATIVE - Weniger Signale, höhere Qualität

◆ BALANCED - Optimale Signalfrequenz

◆ AGGRESSIV - Mehr Signale, schnellere Einträge





★ KONFLUENZ-BEWERTUNGSSYSTEM ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Jeder Faktor trägt zur Konfluenzbewertung bei:





✓ Turtle Soup Sweep Signal (+2)

✓ HTF Verzerrte Ausrichtung (+1)

✓ LTF Bruch der Struktur (+1)

✓ Aktive FVG in Richtung (+1)

✓ Aktive Auftragssperre (+1)

✓ Innerhalb der Todeszone (+1)

✓ Silbernes Geschoss Fenster (+1)

✓ EQH/EQL Schwung (+1)

✓ Judas-Schwung-Bestätigung (+1)





Maximale Konfluenz: 9 Punkte

Standard-Minimum für Signal: 3 Punkte (einstellbar)





★ UNIVERSELLES ZEITZONENSYSTEM ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Der Indikator erkennt automatisch den GMT-Offset Ihres Brokers und konvertiert alle Sitzungszeiten in EST (New Yorker Zeit). Dies gewährleistet:





✓ Konsistente Sitzungsboxen bei ALLEN Brokern

✓ Genaue Erkennung der Kill Zone weltweit

✓ Automatische Handhabung von DST (Daylight Saving Time)

✓ Keine manuelle Zeitzonen-Konfiguration erforderlich





Funktioniert perfekt mit: ICMarkets, Exness, OANDA, Pepperstone, XM, und jedem anderen Broker!





★ EMPFOHLENE PAARE & ZEITRAHMEN ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Beste Ergebnisse bei:

- XAUUSD (Gold)

- EURUSD, GBPUSD, USDJPY

- US30, NAS100, SPX500

- Jedes liquide Instrument





Empfohlene Timeframes:

- M5, M15 (Tageshandel)

- M1, M5 (Skalpieren)

- H1, H4 (Swing-Handel)





★ INSTALLATION & VERWENDUNG ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Kopieren Sie die Indikator-Datei nach: MT5/MQL5/Indikatoren/

2. Starten Sie MetaTrader 5 neu.

3. Ziehen Sie den Indikator auf den Chart

4. Wählen Sie Handelsmodus und Signalqualität

5. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an

6. Warten Sie auf konfluenzbasierte Signale





★ WICHTIGE HINWEISE ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚠ Dieser Indikator ist ein TOOL, kein Handelsroboter

⚠ Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement

⚠ Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

⚠ Testen Sie den Indikator vor dem Live-Handel auf einem Demokonto

⚠ Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Analyse für beste Ergebnisse





★ UNTERSTÜTZUNG ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Für Fragen, Funktionswünsche oder Support:

- Kommentar auf der Produktseite

- Direkte Nachricht senden





Viel Spaß beim Handeln! 📈