ICT Turtle Soup Pro
- Indikatoren
- Rizwan Akram
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
═══════════════════════════════════════════════════════════════
ICT SCHILDKRÖTENSUPPE PRO
Fortgeschrittenes Smart Money Concepts Handelssystem
═══════════════════════════════════════════════════════════════
ICT Turtle Soup Pro ist ein umfassender Handelsindikator, der auf der ICT-Methode (Inner Circle Trader) basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Erkennung von Liquiditätsschwankungen und die Analyse von Konfluenzsituationen in mehreren Zeitrahmen hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ KERNKONZEPT - SCHILDKRÖTENSUPPEN-STRATEGIE ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Der Indikator erkennt "Turtle Soup"-Setups - falsche Ausbrüche von wichtigen Liquiditätsniveaus, bei denen der Preis über/unter signifikante Hochs/Tiefs schwappt, Stop-Losses einsammelt und sich dann umkehrt. Dies ist ein zentrales ICT-Konzept zur Identifizierung von institutionellen Auftragsflüssen.
Überwachte Liquiditätsniveaus:
✓ Höchst-/Tiefststand von gestern
✓ Tägliches Hoch/Tief (anpassbarer Rückblick)
✓ 4H Hoch/Tief
✓ 1H Hoch/Tief
✓ Jüngstes Swing Hoch/Tief
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ HAUPTMERKMALE ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 MULTI-TIMEFRAME-VERZERRUNGSANALYSE
- Automatische HTF-Bias-Erkennung (Bullish/Bearish/Neutral)
- Konfigurierbare Timeframes für verschiedene Handelsstile
- Break of Structure (BOS) Bestätigung auf LTF
【2】 ICT KILL ZONES (Auto EST Zeitzone)
- Asiatische Kill Zone (20:00-00:00 EST)
- Londoner Todeszone (02:00-05:00 EST)
- New York Kill Zone (07:00-10:00 EST)
- London Feierabend (10:00-12:00 EST)
- Universelle Zeitzonenumstellung - funktioniert mit JEDEM Broker
【3】 SESSION BOXES
- Visuelle Asien/London/NY Sitzungsboxen
- Live-Aktualisierung während aktiver Sitzungen
- Session High/Low Labels mit Preisanzeige
- Anpassbare Farben und Verlaufstiefe
【4】 SESSION SWEEP-ERKENNUNG
- Automatische Erkennung, wenn Session Highs/Lows gekehrt werden
- Klare visuelle Beschriftungen: "ASIA SWEEP ↑", "LONDON SWEEP ↓", etc.
- YH/YL-Stil für die Anzeige der Beschriftung auf der rechten Seite
- Gepunktete Linie vom Sweep-Punkt zum Etikett
【5】 JUDAS SWING-ERKENNUNG
- Identifiziert falsche Ausbrüche von Sitzungsbereichen
- "JUDAS ↑" und "JUDAS ↓" Etiketten im Chart
- ICT-Schlüsselkonzept für Umkehreinstiege
【6】 SILBERKUGEL & ICT MAKROS
- AM Silver Bullet-Fenster (10:00-11:00 EST)
- PM Silver Bullet-Fenster (14:00-15:00 EST)
- 4 ICT Makro Zeitfenster
- Ergänzt die Confluence-Bewertung
【7】 GLEICHE HOCHS / GLEICHE TIEFS (EQH/EQL)
- Automatische Erkennung von Liquiditätspools
- Konfigurierbare Berührungsschwelle
- Sweep-Erkennung bei EQ-Levels
- Visuelle Linien mit Berührungszählung
【8】 FAIR VALUE GAPS (FVG) - Backend
- Bullish und Bearish FVG Erkennung
- Empfindlichkeitseinstellungen (Extrem/Hoch/Normal/Niedrig)
- Verfolgung der Invalidierung
- Ergänzt das Confluence Scoring
【9】 ORDER BLOCKS (OB) - Backend
- Bullish und Bearish OB Erkennung
- Breaker Block Konvertierung
- Größenfilterung über ATR-Multiplikator
- Ergänzt das Confluence Scoring
【10】 PROFESSIONELLES DASHBOARD
- Marktanalyse-Panel in Echtzeit
- HTF Bias-Anzeige
- Anzeige der aktiven Kill Zone
- Verfolgung des Sweep-Status
- Erkennung von Strukturverschiebungen
- Kauf/Verkauf von Konfluenzwerten
- ATR-Wert-Anzeige
- Tagesstatistiken (Longs/Shorts)
- Signalstatus mit visuellen Warnungen
【11】 KONFLUENZ-BASIERTE SIGNALE
- Multi-Faktor-Scoring-System (bis zu 9 Faktoren)
- Anpassbare Mindestkonfluenzschwelle
- BUY/SELL-Pfeile mit Konfluenz-Score
- Automatische Entry/SL/TP1/TP2-Berechnung
- Anzeige des Risiko:Rendite-Verhältnisses
【12】 HANDELSVISUALISIERUNG
- Einstiegslinie mit Preisangabe
- Stop-Loss-Zone (schattierter Bereich)
- TP1 und TP2 Linien mit RR-Anzeige
- Pips- und USD-Wert-Berechnungen
- Positionsgrößenbestimmung basierend auf Risiko %
【13】 ALARMSYSTEM
- Popup-Warnungen bei Signalen
- Ton-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen auf das Handy
- Sweep-Warnungen
- Signalwarnungen mit vollständigen Handelsdetails
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ HANDELSMODI ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Der Indikator passt die Zeitrahmen und Ziele automatisch an Ihren Handelsstil an:
◆ SCALPING-MODUS
HTF: M15/H1 | LTF: M1/M5 | Ziele: 1.5R / 2.5R
◆ DAYTRADING-MODUS
HTF: H4/D1 | LTF: M5/M15 | Ziele: 2,0R / 3,5R
◆ SCHWUNGMODUS
HTF: D1/W1 | LTF: H1/H4 | Ziele: 3,0R / 5,0R
◆ CUSTOM MODE
Benutzerdefinierte Zeitrahmen und R:R-Ziele
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ EINSTELLUNGEN DER SIGNALQUALITÄT ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ CONSERVATIVE - Weniger Signale, höhere Qualität
◆ BALANCED - Optimale Signalfrequenz
◆ AGGRESSIV - Mehr Signale, schnellere Einträge
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ KONFLUENZ-BEWERTUNGSSYSTEM ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Jeder Faktor trägt zur Konfluenzbewertung bei:
✓ Turtle Soup Sweep Signal (+2)
✓ HTF Verzerrte Ausrichtung (+1)
✓ LTF Bruch der Struktur (+1)
✓ Aktive FVG in Richtung (+1)
✓ Aktive Auftragssperre (+1)
✓ Innerhalb der Todeszone (+1)
✓ Silbernes Geschoss Fenster (+1)
✓ EQH/EQL Schwung (+1)
✓ Judas-Schwung-Bestätigung (+1)
Maximale Konfluenz: 9 Punkte
Standard-Minimum für Signal: 3 Punkte (einstellbar)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ UNIVERSELLES ZEITZONENSYSTEM ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Der Indikator erkennt automatisch den GMT-Offset Ihres Brokers und konvertiert alle Sitzungszeiten in EST (New Yorker Zeit). Dies gewährleistet:
✓ Konsistente Sitzungsboxen bei ALLEN Brokern
✓ Genaue Erkennung der Kill Zone weltweit
✓ Automatische Handhabung von DST (Daylight Saving Time)
✓ Keine manuelle Zeitzonen-Konfiguration erforderlich
Funktioniert perfekt mit: ICMarkets, Exness, OANDA, Pepperstone, XM, und jedem anderen Broker!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ EMPFOHLENE PAARE & ZEITRAHMEN ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Beste Ergebnisse bei:
- XAUUSD (Gold)
- EURUSD, GBPUSD, USDJPY
- US30, NAS100, SPX500
- Jedes liquide Instrument
Empfohlene Timeframes:
- M5, M15 (Tageshandel)
- M1, M5 (Skalpieren)
- H1, H4 (Swing-Handel)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ INSTALLATION & VERWENDUNG ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Kopieren Sie die Indikator-Datei nach: MT5/MQL5/Indikatoren/
2. Starten Sie MetaTrader 5 neu.
3. Ziehen Sie den Indikator auf den Chart
4. Wählen Sie Handelsmodus und Signalqualität
5. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an
6. Warten Sie auf konfluenzbasierte Signale
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ WICHTIGE HINWEISE ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠ Dieser Indikator ist ein TOOL, kein Handelsroboter
⚠ Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement
⚠ Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
⚠ Testen Sie den Indikator vor dem Live-Handel auf einem Demokonto
⚠ Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Analyse für beste Ergebnisse
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ UNTERSTÜTZUNG ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Für Fragen, Funktionswünsche oder Support:
- Kommentar auf der Produktseite
- Direkte Nachricht senden
Viel Spaß beim Handeln! 📈