ICT Turtle Soup Pro

═══════════════════════════════════════════════════════════════
ICT SCHILDKRÖTENSUPPE PRO
Fortgeschrittenes Smart Money Concepts Handelssystem
═══════════════════════════════════════════════════════════════

ICT Turtle Soup Pro ist ein umfassender Handelsindikator, der auf der ICT-Methode (Inner Circle Trader) basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Erkennung von Liquiditätsschwankungen und die Analyse von Konfluenzsituationen in mehreren Zeitrahmen hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ KERNKONZEPT - SCHILDKRÖTENSUPPEN-STRATEGIE ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Der Indikator erkennt "Turtle Soup"-Setups - falsche Ausbrüche von wichtigen Liquiditätsniveaus, bei denen der Preis über/unter signifikante Hochs/Tiefs schwappt, Stop-Losses einsammelt und sich dann umkehrt. Dies ist ein zentrales ICT-Konzept zur Identifizierung von institutionellen Auftragsflüssen.

Überwachte Liquiditätsniveaus:
✓ Höchst-/Tiefststand von gestern
✓ Tägliches Hoch/Tief (anpassbarer Rückblick)
✓ 4H Hoch/Tief
✓ 1H Hoch/Tief
✓ Jüngstes Swing Hoch/Tief

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ HAUPTMERKMALE ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】 MULTI-TIMEFRAME-VERZERRUNGSANALYSE
- Automatische HTF-Bias-Erkennung (Bullish/Bearish/Neutral)
- Konfigurierbare Timeframes für verschiedene Handelsstile
- Break of Structure (BOS) Bestätigung auf LTF

【2】 ICT KILL ZONES (Auto EST Zeitzone)
- Asiatische Kill Zone (20:00-00:00 EST)
- Londoner Todeszone (02:00-05:00 EST)
- New York Kill Zone (07:00-10:00 EST)
- London Feierabend (10:00-12:00 EST)
- Universelle Zeitzonenumstellung - funktioniert mit JEDEM Broker

【3】 SESSION BOXES
- Visuelle Asien/London/NY Sitzungsboxen
- Live-Aktualisierung während aktiver Sitzungen
- Session High/Low Labels mit Preisanzeige
- Anpassbare Farben und Verlaufstiefe

【4】 SESSION SWEEP-ERKENNUNG
- Automatische Erkennung, wenn Session Highs/Lows gekehrt werden
- Klare visuelle Beschriftungen: "ASIA SWEEP ↑", "LONDON SWEEP ↓", etc.
- YH/YL-Stil für die Anzeige der Beschriftung auf der rechten Seite
- Gepunktete Linie vom Sweep-Punkt zum Etikett

【5】 JUDAS SWING-ERKENNUNG
- Identifiziert falsche Ausbrüche von Sitzungsbereichen
- "JUDAS ↑" und "JUDAS ↓" Etiketten im Chart
- ICT-Schlüsselkonzept für Umkehreinstiege

【6】 SILBERKUGEL & ICT MAKROS
- AM Silver Bullet-Fenster (10:00-11:00 EST)
- PM Silver Bullet-Fenster (14:00-15:00 EST)
- 4 ICT Makro Zeitfenster
- Ergänzt die Confluence-Bewertung

【7】 GLEICHE HOCHS / GLEICHE TIEFS (EQH/EQL)
- Automatische Erkennung von Liquiditätspools
- Konfigurierbare Berührungsschwelle
- Sweep-Erkennung bei EQ-Levels
- Visuelle Linien mit Berührungszählung

【8】 FAIR VALUE GAPS (FVG) - Backend
- Bullish und Bearish FVG Erkennung
- Empfindlichkeitseinstellungen (Extrem/Hoch/Normal/Niedrig)
- Verfolgung der Invalidierung
- Ergänzt das Confluence Scoring

【9】 ORDER BLOCKS (OB) - Backend
- Bullish und Bearish OB Erkennung
- Breaker Block Konvertierung
- Größenfilterung über ATR-Multiplikator
- Ergänzt das Confluence Scoring

【10】 PROFESSIONELLES DASHBOARD
- Marktanalyse-Panel in Echtzeit
- HTF Bias-Anzeige
- Anzeige der aktiven Kill Zone
- Verfolgung des Sweep-Status
- Erkennung von Strukturverschiebungen
- Kauf/Verkauf von Konfluenzwerten
- ATR-Wert-Anzeige
- Tagesstatistiken (Longs/Shorts)
- Signalstatus mit visuellen Warnungen

【11】 KONFLUENZ-BASIERTE SIGNALE
- Multi-Faktor-Scoring-System (bis zu 9 Faktoren)
- Anpassbare Mindestkonfluenzschwelle
- BUY/SELL-Pfeile mit Konfluenz-Score
- Automatische Entry/SL/TP1/TP2-Berechnung
- Anzeige des Risiko:Rendite-Verhältnisses

【12】 HANDELSVISUALISIERUNG
- Einstiegslinie mit Preisangabe
- Stop-Loss-Zone (schattierter Bereich)
- TP1 und TP2 Linien mit RR-Anzeige
- Pips- und USD-Wert-Berechnungen
- Positionsgrößenbestimmung basierend auf Risiko %

【13】 ALARMSYSTEM
- Popup-Warnungen bei Signalen
- Ton-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen auf das Handy
- Sweep-Warnungen
- Signalwarnungen mit vollständigen Handelsdetails

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ HANDELSMODI ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Der Indikator passt die Zeitrahmen und Ziele automatisch an Ihren Handelsstil an:

◆ SCALPING-MODUS
HTF: M15/H1 | LTF: M1/M5 | Ziele: 1.5R / 2.5R

◆ DAYTRADING-MODUS
HTF: H4/D1 | LTF: M5/M15 | Ziele: 2,0R / 3,5R

◆ SCHWUNGMODUS
HTF: D1/W1 | LTF: H1/H4 | Ziele: 3,0R / 5,0R

◆ CUSTOM MODE
Benutzerdefinierte Zeitrahmen und R:R-Ziele

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ EINSTELLUNGEN DER SIGNALQUALITÄT ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ CONSERVATIVE - Weniger Signale, höhere Qualität
◆ BALANCED - Optimale Signalfrequenz
◆ AGGRESSIV - Mehr Signale, schnellere Einträge

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ KONFLUENZ-BEWERTUNGSSYSTEM ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Jeder Faktor trägt zur Konfluenzbewertung bei:

✓ Turtle Soup Sweep Signal (+2)
✓ HTF Verzerrte Ausrichtung (+1)
✓ LTF Bruch der Struktur (+1)
✓ Aktive FVG in Richtung (+1)
✓ Aktive Auftragssperre (+1)
✓ Innerhalb der Todeszone (+1)
✓ Silbernes Geschoss Fenster (+1)
✓ EQH/EQL Schwung (+1)
✓ Judas-Schwung-Bestätigung (+1)

Maximale Konfluenz: 9 Punkte
Standard-Minimum für Signal: 3 Punkte (einstellbar)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ UNIVERSELLES ZEITZONENSYSTEM ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Der Indikator erkennt automatisch den GMT-Offset Ihres Brokers und konvertiert alle Sitzungszeiten in EST (New Yorker Zeit). Dies gewährleistet:

✓ Konsistente Sitzungsboxen bei ALLEN Brokern
✓ Genaue Erkennung der Kill Zone weltweit
✓ Automatische Handhabung von DST (Daylight Saving Time)
✓ Keine manuelle Zeitzonen-Konfiguration erforderlich

Funktioniert perfekt mit: ICMarkets, Exness, OANDA, Pepperstone, XM, und jedem anderen Broker!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ EMPFOHLENE PAARE & ZEITRAHMEN ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Beste Ergebnisse bei:
- XAUUSD (Gold)
- EURUSD, GBPUSD, USDJPY
- US30, NAS100, SPX500
- Jedes liquide Instrument

Empfohlene Timeframes:
- M5, M15 (Tageshandel)
- M1, M5 (Skalpieren)
- H1, H4 (Swing-Handel)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ INSTALLATION & VERWENDUNG ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Kopieren Sie die Indikator-Datei nach: MT5/MQL5/Indikatoren/
2. Starten Sie MetaTrader 5 neu.
3. Ziehen Sie den Indikator auf den Chart
4. Wählen Sie Handelsmodus und Signalqualität
5. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an
6. Warten Sie auf konfluenzbasierte Signale

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ WICHTIGE HINWEISE ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠ Dieser Indikator ist ein TOOL, kein Handelsroboter
⚠ Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement
⚠ Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
⚠ Testen Sie den Indikator vor dem Live-Handel auf einem Demokonto
⚠ Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen Analyse für beste Ergebnisse

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ UNTERSTÜTZUNG ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Für Fragen, Funktionswünsche oder Support:
- Kommentar auf der Produktseite
- Direkte Nachricht senden

Viel Spaß beim Handeln! 📈
Weitere Produkte dieses Autors
Volumized Order Blocks
Rizwan Akram
5 (1)
Indikatoren
VOLUMIZED ORDER BLOCKS [Riz] - MT5 Indikator Smart Money Orderblock-Erkennung mit Volumenanalyse Volumized Order Blocks ist ein fortschrittlicher Smart Money Concepts (SMC) Indikator, der automatisch institutionelle Orderblöcke mit integrierter Volumenanalyse erkennt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, in denen Banken und Institu
FREE
ICT Turtle Soup
Rizwan Akram
5 (2)
Indikatoren
ICT Schildkrötensuppe Komplettsystem - MT5 Indikator Übersicht Das ICT Turtle Soup Complete System ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator, der die Konzepte des Inner Circle Trader (ICT) mit dem klassischen Turtle Soup Handelsmuster kombiniert. Dieses hochentwickelte Tool identifiziert Liquiditätsumkehrungen auf Schlüsselebenen und bietet Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und vollständigen Risikomanagement-Berechnungen. Hauptmerkmale 1. Multi-Timeframe Liquiditätserkennung Verfo
FREE
Liquidity Sweeps
Rizwan Akram
Indikatoren
INDIKATOR FÜR LIQUIDITÄTSSCHWÜNGE - MT5 Fortgeschrittenes Smart Money Konzept Tool ÜBERBLICK Der Liquidity Sweeps Indicator ist ein professionelles MT5-Tool, das entwickelt wurde, um institutionelle Liquiditätseinbrüche und Stop-Hunt-Muster zu erkennen. Basierend ICT (Inner Circle
FREE
Hull Suite by Riz
Rizwan Akram
Indikatoren
Hull Suite von Riz | MT5 Indikator Überblick: Hull Suite ist ein erstklassiger Trendfolge-Indikator, der drei leistungsstarke Hull Moving Average-Varianten (HMA, EHMA, THMA) in einem vielseitigen Tool kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Präzision verlangen. Er hilft dabei, die Trendrichtung mit minimaler Verzögerung zu erkennen und filtert gleichzeitig das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Drei Hüllkurven-Varianten - Wechseln Sie zwischen HMA (klassisch
FREE
Divergence Hunter
Rizwan Akram
5 (2)
Indikatoren
Divergence Hunter - Professionelles Multi-Oszillator-Divergenzerfassungssystem Übersicht Divergence Hunter ist ein professioneller technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Oszillator-Divergenzen über mehrere Zeitrahmen hinweg. Dieser Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die die Macht des Divergenzhandels verstehen. Er kombiniert präzise Erkennungsalgorithmen mit einer intuitiven visuellen Schnittstelle. Hauptmerkmale Unterstützung mehrerer Osz
FREE
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indikatoren
VWAP WAVE [Riz] - MT5-Indikator Fortgeschrittenes VWAP-Divergenz-Erkennungssystem VWAP Wave ist ein professioneller volumengewichteter Durchschnittspreisindikator mit integriertem Divergenzerkennungssystem. Er identifiziert hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungssignale durch die Analyse der Preis-VWAP-Beziehungen über mehrere Zeitrahmen.
FREE
PipVenom
Rizwan Akram
Indikatoren
PipVenom - Fortgeschrittener ATR Trailing Stop Signal Indikator für MT5 Professionelles visuelles Handelssystem mit Echtzeit-Dashboard ÜBERSICHT PipVenom ist ein hochentwickelter visueller Handelsindikator für MT5, der die ATR-Trailing-Stop-Methode mit EMA-Crossover-Signalen kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu identifizieren. Dieser Indikator wurde mit Blick auf Präzision und Klarheit entwickelt und liefert kristallklare visuelle Signale mit automatischen Stop-Loss- und T
Volumized OrderBlocks MTF
Rizwan Akram
Indikatoren
Volumized OrderBlocks MTF - Multi-Timeframe Volumetric Order Block Indicator ÜBERBLICK Volumized OrderBlocks MTF ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Orderblock-Indikator, der automatisch Orderblöcke aus bis zu 3 verschiedenen Zeitrahmen in einem einzigen Chart erkennt, anzeigt und zusammenführt. Dieser Indikator basiert auf der in
Divergence Hunter Pro
Rizwan Akram
Indikatoren
============================================================================== DIVERGENCE HUNTER PRO v2.01 Fortschrittliches Multi-Oszillator-Divergenzerkennungssystem ============================================================================== ÜBERBLICK Divergence Hunter Pro ist ein professioneller Indikator zur Erkennung von Divergenzen der mit Hilfe einer fortschrittlichen Multifaktor-Konfluenz-Analyse autom
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension