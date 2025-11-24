PipVenom

PipVenom™ - Fortgeschrittener ATR Trailing Stop Signal Indikator für MT5

Professionelles visuelles Handelssystem mit Echtzeit-Dashboard

🎯 ÜBERSICHT

PipVenom™ ist ein hochentwickelter visueller Handelsindikator für MT5, der die ATR-Trailing-Stop-Methode mit EMA-Crossover-Signalen kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu identifizieren. Dieser Indikator wurde mit Blick auf Präzision und Klarheit entwickelt und liefert kristallklare visuelle Signale mit automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden.

Perfekt für Scalper, Daytrader und Swingtrader über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg, einschließlich Forex-Paaren, Metallen (Gold/Silber), Indizes und Kryptowährungen.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

Visuelles Signalsystem

  • Klare Kauf-/Verkaufspfeil-Signale - Grüne Pfeile für KAUFEN, rote Pfeile für VERKAUFEN
  • Automatische SL/TP-Linien - Sofortige Anzeige bei jedem Signal mit exakten Pip-Abständen
  • Einstiegskurslinie - Zeigt das genaue Einstiegsniveau mit einer gelb gepunkteten Linie an
  • ATR Trailing Stop Linie - Dynamische gelbe Trendfolgelinie
  • Smart Labels - Alle Levels sind mit Preisen und Pip-Abständen beschriftet

Professionelles Dashboard

  • Anzeige der letzten 4 Trades - Verfolgen Sie die jüngste Signalleistung
  • Live-Statistiken - Gewinnrate, Gesamtzahl der Trades, Anzahl der Gewinner/Verlierer
  • Aktuelle Signalinfos - Einstieg, SL, TP-Levels für aktives Signal
  • Echtzeit-Updates - Das Dashboard wird automatisch aktualisiert

Handelslogik

  • Verwendet ATR (Average True Range) für dynamische Stop-Platzierung
  • EMA-Crossover-Erkennung für präzises Einstiegs-Timing
  • Price Action Based SL - Verwendet vorherige Kerzendochte (anpassbar)
  • Fixed Pip TP - Klare Gewinnziele (standardmäßig 20 Pips)
  • Multi-Timeframe Unterstützung - Funktioniert auf allen Timeframes (M1 bis MN)

🔧 HANDELSSTRATEGIE ERKLÄRT

Wie es funktioniert:

  1. ATR-Trailing-Stop-Berechnung
    • Passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an
    • Folgt den Kursen in tendenziellen Märkten
    • Kehrt bei Trendumkehr die Richtung um
  2. Signalerzeugung
    • Kaufsignal: Wenn EMA über ATR Stop kreuzt + Preis über ATR Stop
    • VERKAUFSSIGNAL: Wenn EMA unter ATR Stop kreuzt + Kurs unter ATR Stop
    • Signale werden nur bei geschlossenen Bars ausgelöst (kein Repainting)
  3. Risiko-Management
    • Stop Loss: Platziert bei niedrigstem/höchstem Docht der vorherigen N-Kerzen
    • Gewinnmitnahme: Fester Pip-Abstand vom Einstieg (anpassbar)
    • Genaue Pip-Entfernungen werden auf Chart-Labels angezeigt

🎨 WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN

Visuelle Elemente:

Wenn ein BUY-Signal erscheint:

  • Grüner Pfeil, der unter der Kerze nach oben zeigt
  • Gelbe gepunktete Linie zeigt den EINSTIEGSKURS
  • Rote durchgezogene Linie, die das STOP LOSS-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
  • Grüne durchgezogene Linie, die das TAKE PROFIT-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
  • Fettgedruckte Textbeschriftung "BUY SIGNAL" neben dem Pfeil
  • Gelbe ATR Trailing Stop-Linie, die quer über das Diagramm verläuft

Wenn ein SELL-Signal erscheint:

  • Roter Pfeil, der über der Kerze nach UNTEN zeigt
  • Gelbe gepunktete Linie zeigt den ENTRY-Preis
  • Rote durchgezogene Linie, die das STOP LOSS-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
  • Grüne durchgezogene Linie, die das TAKE PROFIT-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
  • Fettgedruckte Textbeschriftung "SELL SIGNAL" neben dem Pfeil
  • Gelbe ATR Trailing Stop-Linie, die quer über das Diagramm verläuft

Alle Linien bleiben auf dem Chart sichtbar und zeigen exakte Preise mit Pip-Berechnungen an.

Dashboard-Informationen:

Das Dashboard wird in der oberen linken Ecke angezeigt:

Kopfzeile:

  • Name des Indikators: PipVenom Indikator

Aktueller Signalabschnitt:

  • Richtung: Zeigt FLAT, BUY, oder SELL
  • Einstieg: Genauer Einstiegskurs
  • SL: Stop-Loss-Kurs
  • TP: Preis für Gewinnmitnahme

Abschnitt Letzte 4 Trades:

  • Zeigt die letzten 4 Signale mit Ergebnissen
  • Jeder Handel zeigt: Nummer, Ergebnis (TP HIT/SL HIT/REVERSED), Gewinn/Verlust
  • Beispiel: "1. TP HIT +25.30"

Abschnitt Statistik:

  • Gewinnrate: Prozentualer Anteil der gewinnenden Trades
  • Total: Gesamtzahl der Signale
  • Gewinner: Anzahl der profitablen Signale
  • Verlierer: Anzahl der Verlustsignale

Das Dashboard wird automatisch mit jedem neuen Signal aktualisiert.

⚙️ ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

ATR-Einstellungen:

  • ATR_Multiplier (Standardwert: 1.0) - Anpassung der ATR-Empfindlichkeit
  • ATR_Period (Standardwert: 10) - ATR-Berechnungszeitraum
  • Use_Heikin_Ashi - Option zur Verwendung von Heikin Ashi-Kerzen

EMA-Einstellungen:

  • EMA_Length (Standardwert: 1) - EMA-Periode für die Crossover-Erkennung

Risikomanagement:

  • SL_Candle_Count (Voreinstellung: 2) - Anzahl der vorherigen Kerzen für SL
  • Take_Profit_Pips (Voreinstellung: 20) - Fester TP-Abstand in Pips

Pip-Multiplikator:

  • Auto_Pip_Multiplier (Voreinstellung: true) - Automatische Erkennung von Symbolziffern
  • Manual_Pip_Multiplier (Voreinstellung: 0.0001) - Manuelle Überschreibungsoption

Anzeige-Einstellungen:

  • Show_Dashboard - Dashboard ein-/ausschalten
  • Show_SL_TP_Lines - Linienanzeige ein- und ausschalten
  • Show_Labels - Preisetiketten ein- und ausschalten
  • SL_Line_Color (Standard: Rot) - Anpassbare Farben
  • TP_Line_Color (Voreinstellung: Grün)
  • Entry_Line_Color (Voreinstellung: Gelb)
  • Label_Font_Size (Voreinstellung: 9) - Anpassbare Textgröße

📊 UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE

Forex-Paare - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc. (Alle Majors, Minors, Exotics)

Metalle - XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber)

Indizes - US30, NAS100, SPX500, DAX40, usw.

Kryptowährungen - BTCUSD, ETHUSD, etc.

Rohstoffe - Öl, Erdgas, usw.

Dieautomatische Pip-Erkennung passt sich intelligent an:

  • 2-3-stellige Symbole (JPY-Paare) werden mit 0,01 multipliziert
  • 4-5-stellige Symbole (Standard-Forex) mit 0,0001-Multiplikator
  • 0-1-stellige Symbole (Indizes) verwenden den Multiplikator 1,0
  • Metalle (Gold/Silber) verwenden den Multiplikator 1,0

🚀 INSTALLATION & VERWENDUNG

Einbau:

  1. PipVenom_Indicator.ex5 Datei herunterladen
  2. Kopieren in: MQL5/Indikatoren/ Ordner
  3. MT5-Terminal neu starten
  4. Ziehen Sie den Indikator vom Navigator auf den Chart

Verwendung:

  1. Indikator an einen beliebigen Chart anhängen
  2. Passen Sie die Einstellungen in den Eingabeparametern an (optional)
  3. Achten Sie auf grüne Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL)
  4. Verwenden Sie die angezeigten SL/TP-Levels für den manuellen Handel
  5. Überwachen Sie das Dashboard zur Leistungsverfolgung

Handels-Tipps:

  • Handeln Sie in Richtung des ATR Trailing Stop (gelbe Linie)
  • Warten Sie auf Pfeilsignale bei geschlossenen Bars
  • Verwenden Sie die angezeigten SL/TP-Levels für die Orderplatzierung
  • Ziehen Sie höhere Zeitrahmen zur Trendbestätigung in Betracht
  • Vermeiden Sie den Handel während Zeiten geringer Liquidität

📈 STRATEGIE-BEISPIELE

Scalping (M1-M5):

  • Schneller Einstieg bei EMA-Crossover
  • Enge ATR-Stopps
  • Schnelle TP-Ziele (10-20 Pips)

Tageshandel (M15-H1):

  • Ausgewogenes Risiko/Ertrag
  • Standard-ATR-Stops
  • Mittlere TP-Ziele (20-50 Pips)

Swing-Handel (H4-D1):

  • Trendfolgende Einstiege
  • Größere ATR-Stops
  • Größere TP-Ziele (50-100+ Pips)

🎯 TECHNISCHE DATEN

  • Plattform: MetaTrader 5 (Build 3000+)
  • Kodierungssprache: MQL5
  • Indikator-Typ: Chart-Fenster-Overlay
  • Verwendete Puffer: 3 (ATR Stop, Kaufsignale, Verkaufssignale)
  • Übermalen: NO - Signale nur bei geschlossenen Bars
  • Warnungen: Visuelle Warnungen auf dem Chart
  • Multi-Zeitrahmen: YES - Alle Timeframes werden unterstützt
  • Multi-Symbol: YES - Alle Instrumente werden unterstützt

🔍 WAS MACHT PIPVENOM™ EINZIGARTIG?

  1. Kein Repainting - Signale erscheinen nur bei geschlossenen Bars
  2. Vollständiges visuelles System - Alles wird im Chart angezeigt
  3. Exakte Pip-Abstände - Kein Rätselraten über SL/TP-Platzierung
  4. Performance Dashboard - Verfolgen Sie die Ergebnisse in Echtzeit
  5. Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
  6. Professionelle Qualität - Sauberer Code, optimierte Leistung
  7. Einsteigerfreundlich - Einfache visuelle Schnittstelle
  8. Für erfahrene Trader geeignet - Erweiterte ATR-Methodik

📝 HINWEISE & EMPFEHLUNGEN

Wichtig!

  • Dies ist ein Signalindikator, kein automatisierter EA
  • Erfordert manuelle Handelsausführung
  • Üben Sie stets ein angemessenes Risikomanagement
  • Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen
  • Verwenden Sie den Indikator in Kombination mit der Fundamentalanalyse für beste Ergebnisse

Profi-Tipps:

  • Kombinieren Sie mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zur Bestätigung
  • Verwenden Sie die Analyse mehrerer Zeitrahmen für eine bessere Genauigkeit
  • ATR-Multiplikator auf Basis der Marktvolatilität anpassen
  • Überwachen Sie Dashboard-Statistiken, um die Strategie zu verfeinern
  • Erwägen Sie den Handel nur in trendigen Märkten

📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

  • Kostenlose Updates - Alle zukünftigen Verbesserungen enthalten
  • Dokumentation - Vollständiges Benutzerhandbuch enthalten
  • Reagierender Support - Fragen werden umgehend beantwortet

🏆 PERFECT FOR:

  • Day Traders - Klare Einstiegs-/Ausstiegssignale
  • Scalper - Schnelle visuelle Bestätigungen
  • Swing Traders - Trendfolgende Einstiege
  • Anfänger - Leicht verständliche visuelle Darstellungen
  • Profis - Fortgeschrittene ATR-Methodik
  • System Builders - Signale für EA-Entwicklung

STARTEN SIE DEN HANDEL MIT VERTRAUEN

Laden Sie PipVenom™ noch heute herunter und erleben Sie visuelle Handelssignale in Profiqualität und mit vollständiger Transparenz. Jedes Signal zeigt Ihnen genau an, wo Sie einsteigen, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren und wo Sie den Gewinn mitnehmen sollten - alles wird deutlich auf Ihrem Chart mit präzisen Pip-Berechnungen angezeigt.

Keine unübersichtlichen Indikatoren. Keine Verwirrung. Nur klare, umsetzbare Handelssignale.

📜 DISCLAIMER

Der Handel mit Devisen, Metallen, Indizes und anderen Hebelprodukten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen und bietet keine Gewinngarantie. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.

Version: 2.00 Rizi: PipVenom Copyright: PipVenom - Alle Rechte vorbehalten

Verwandeln Sie Ihren Chart in eine professionelle Handelszentrale mit PipVenom


Empfohlene Produkte
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
VolumeDeltaPercentRange
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator bietet eine originelle Mischung aus WPR, VSA und Volumen-Delta. Er zeigt das Verhältnis der Kauf-/Verkaufsvolumina, skaliert auf einer 100%-Spanne, basierend auf der gesamten Volumenänderung für einen ausgewählten Zeitraum. Die konvetionelle VSA (Volume Spread Analysis) untersucht die Zusammenhänge zwischen Preisbewegung und Volumenveränderung in absoluten Werten, während die WPR (Williams Percent Range) einen bequemen Ansatz zur Normalisierung von Preisbewegungen in einer fest
Visual Bronze Path Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Bronze Path Indikator Der Bronze Path Indicator ist ein leistungsfähiges und dennoch anpassbares Handelsinstrument, das Händlern hilft, potenzielle Marktchancen mithilfe fortschrittlicher technischer Analysen zu erkennen. Dieser Indikator bietet eine klare visuelle Darstellung von Kauf- und Verkaufssignalen und gewährleistet, dass Händler fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktbedingungen treffen können. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht optimiert ist; er wurde für Si
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indikatoren
Signal Strike ist ein professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5, der klare Einstiegssignale mit hohem Vertrauen direkt auf Ihrem Chart liefert. Mit einer fortschrittlichen Logik, die Trend, Momentum, Volatilität und Volumenbestätigung kombiniert, hilft dieses Tool Händlern, präzise KAUF- und VERKAUFSgelegenheiten mit Zuversicht zu identifizieren. Im Gegensatz zu generischen Indikatoren ist Signal Strike so konzipiert, dass er unentschlossene Kerzen und schwache Setups herausfiltert. We
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Magic Channel Scalper ist ein Kanalindikator für das MetaTrader 5 Terminal. Dieser Indikator ermöglicht es, die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte zu finden. Im Gegensatz zu den meisten Channel-Indikatoren wird der Magic Channel Scalper nicht neu gezeichnet. Das Alarmsystem (Alerts, E-Mail und Push-Benachrichtigungen) hilft Ihnen, mehrere Handelsinstrumente gleichzeitig zu überwachen. Hängen Sie den Indikator an ein Diagramm, und der Alarm wird ausgelöst, sobald ein Signal auftaucht. Mit unser
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indikatoren
US30 Ninja ist ein 5-Minuten-Scalping-Indikator, der Sie informiert, wenn ein Handel möglich ist (Kauf oder Verkauf). Sobald der Indikator die Handelsrichtung angibt, können Sie einen Handel eröffnen und einen Stop-Loss von 30 Pips und einen Take-Profit von 30 bis 50 Pips verwenden. Bitte handeln Sie auf eigenes Risiko. Dieser Indikator wurde ausschließlich für den US30-Markt entwickelt und liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse für andere Paare .
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indikatoren
Haven Fibonacci Volume Profiles — Ihr automatischer Marktbereichs-Analyst Wir stellen vor: Haven Fibonacci Volume Profiles — ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Marktanalyse auf ein neues Niveau hebt. Dieser Indikator erkennt automatisch wichtige Preisspannen, die auf signifikanten Wendepunkten (Pivots) basieren, und überlagert auf jede von ihnen ein detailliertes Volumenprofil zusammen mit Fibonacci-Levels. Dies ermöglicht es Tradern, sofort zu erkennen, wo die Liquidität konzentriert ist un
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
Mtf Candle number
Ravshan Chuliev
Indikatoren
Mtf Candle - Ein fortschrittliches Werkzeug für Ihre Handelsstrategie Analysieren Sie den Markt, erkennen Sie Trends und verbessern Sie Ihre Strategie! Mtf Candle ist ein innovativer Indikator, der für professionelle Trader entwickelt wurde und eine klare und strukturierte Möglichkeit bietet, die Marktdynamik zu visualisieren. Mit diesem Tool wird die technische Analyse strukturiert und leicht zugänglich. Was bietet Mtf Candle? Detaillierte Balkenanalyse - Beobachten Sie die Balken über mehrere
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indikatoren
Indikator zur grafischen Analyse. Markiert die wichtigsten japanischen Candlestick-Muster auf dem Chart. Derzeit stehen dem Händler die folgenden Muster zur Verfügung:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilitys
DRS halbautomatisch: Fair Value Gap Trading Inspiriert durch die DRS-Strategie von SMT FX. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie deren Website. Hauptmerkmale: 1. Fair Value Gap-Erkennung: Identifiziert bullische und bearische Fair Value Gaps auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. 2. Anpassbare Handelssitzungen: Handeln Sie in London, New York oder in beiden Sitzungen mit einstellbaren Startzeiten. 3. Risikomanagement: Legen Sie den Risikoprozentsatz fest und wählen Sie zwischen aktienbasierter oder fester
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der   Donchian Time Sync Analyzer   erweitert die klassische Donchian-Kanalanalyse um eine leistungsstarke   Multi-Timeframe   -Dimension und ermöglicht Händlern die gleichzeitige Überwachung   von Trendstärke   und potenziellen   Umkehrsignalen   über fünf verschiedene Chartperioden hinweg. Dieser fortschrittliche Indikator berechnet die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs über die von Ihnen gewählten Zeiträume und generiert   klare visuelle Signale   , die die Konvergenz der Trendrichtung über m
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
Dual Confirmation PMAX Supertrend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Zweifache Bestätigung des PMAX-Supertrend-Indikators: Der ultimative Handelsvorteil Der Dual Confirmation PMAX-Supertrend-Indikator stellt einen bedeutenden Fortschritt bei den technischen Analysewerkzeugen für ernsthafte Trader dar. Dieser Premium-Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Trendfolgesysteme in einer einzigen, optimierten Lösung, die nur dann Signale generiert, wenn beide Systeme übereinstimmen, wodurch Fehlsignale drastisch reduziert und die Handelspräzision verbessert werden. H
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Weitere Produkte dieses Autors
ICT Turtle Soup
Rizwan Akram
5 (2)
Indikatoren
ICT Schildkrötensuppe Komplettsystem - MT5 Indikator Übersicht Das ICT Turtle Soup Complete System ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator, der die Konzepte des Inner Circle Trader (ICT) mit dem klassischen Turtle Soup Handelsmuster kombiniert. Dieses hochentwickelte Tool identifiziert Liquiditätsumkehrungen auf Schlüsselebenen und bietet Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und vollständigen Risikomanagement-Berechnungen. Hauptmerkmale 1. Multi-Timeframe Liquiditätserkennung Verfo
FREE
Volumized Order Blocks
Rizwan Akram
5 (1)
Indikatoren
VOLUMIZED ORDER BLOCKS [Riz] - MT5 Indikator Smart Money Orderblock-Erkennung mit Volumenanalyse Volumized Order Blocks ist ein fortschrittlicher Smart Money Concepts (SMC) Indikator, der automatisch institutionelle Orderblöcke mit integrierter Volumenanalyse erkennt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, in denen Banken und Institu
FREE
Liquidity Sweeps
Rizwan Akram
Indikatoren
INDIKATOR FÜR LIQUIDITÄTSSCHWÜNGE - MT5 Fortgeschrittenes Smart Money Konzept Tool ÜBERBLICK Der Liquidity Sweeps Indicator ist ein professionelles MT5-Tool, das entwickelt wurde, um institutionelle Liquiditätseinbrüche und Stop-Hunt-Muster zu erkennen. Basierend ICT (Inner Circle
FREE
Hull Suite by Riz
Rizwan Akram
Indikatoren
Hull Suite von Riz | MT5 Indikator Überblick: Hull Suite ist ein erstklassiger Trendfolge-Indikator, der drei leistungsstarke Hull Moving Average-Varianten (HMA, EHMA, THMA) in einem vielseitigen Tool kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Präzision verlangen. Er hilft dabei, die Trendrichtung mit minimaler Verzögerung zu erkennen und filtert gleichzeitig das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Drei Hüllkurven-Varianten - Wechseln Sie zwischen HMA (klassisch
FREE
Divergence Hunter
Rizwan Akram
5 (2)
Indikatoren
Divergence Hunter - Professionelles Multi-Oszillator-Divergenzerfassungssystem Übersicht Divergence Hunter ist ein professioneller technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Oszillator-Divergenzen über mehrere Zeitrahmen hinweg. Dieser Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die die Macht des Divergenzhandels verstehen. Er kombiniert präzise Erkennungsalgorithmen mit einer intuitiven visuellen Schnittstelle. Hauptmerkmale Unterstützung mehrerer Osz
FREE
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indikatoren
VWAP WAVE [Riz] - MT5-Indikator Fortgeschrittenes VWAP-Divergenz-Erkennungssystem VWAP Wave ist ein professioneller volumengewichteter Durchschnittspreisindikator mit integriertem Divergenzerkennungssystem. Er identifiziert hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungssignale durch die Analyse der Preis-VWAP-Beziehungen über mehrere Zeitrahmen.
FREE
Volumized OrderBlocks MTF
Rizwan Akram
Indikatoren
Volumized OrderBlocks MTF - Multi-Timeframe Volumetric Order Block Indicator ÜBERBLICK Volumized OrderBlocks MTF ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Orderblock-Indikator, der automatisch Orderblöcke aus bis zu 3 verschiedenen Zeitrahmen in einem einzigen Chart erkennt, anzeigt und zusammenführt. Dieser Indikator basiert auf der in
FREE
Divergence Hunter Pro
Rizwan Akram
Indikatoren
============================================================================== DIVERGENCE HUNTER PRO v2.01 Fortschrittliches Multi-Oszillator-Divergenzerkennungssystem ============================================================================== ÜBERBLICK Divergence Hunter Pro ist ein professioneller Indikator zur Erkennung von Divergenzen der mit Hilfe einer fortschrittlichen Multifaktor-Konfluenz-Analyse autom
ICT Turtle Soup Pro
Rizwan Akram
Indikatoren
ICT SCHILDKRÖTENSUPPE PRO Fortgeschrittenes Smart Money Concepts Handelssystem ICT Turtle Soup Pro ist ein umfassender Handelsindikator, der auf der ICT-Methode (Inner Circle Trader) basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Erkennung von Liquiditätsschwankungen und die Analyse von Konfluenzsituationen in mehreren Zeitrahmen hochwahrscheinliche Handels-Setups zu iden
Signal Genius
Rizwan Akram
Indikatoren
SIGNAL GENIUS - Professioneller Smart Money Confluence Indikator Signal Genius ist ein umfassender Handelsindikator, der mehrere Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Methoden in einem leistungsstarken Tool kombiniert. Er erkennt automatisch Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er die Marktstruktur, die Liquidität und den institutionellen Auftragsfluss analysiert. KEY FEATURES Erkennung von Fair
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension