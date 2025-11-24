PipVenom
- Indikatoren
- Rizwan Akram
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 24 November 2025
Professionelles visuelles Handelssystem mit Echtzeit-Dashboard
🎯 ÜBERSICHT
PipVenom™ ist ein hochentwickelter visueller Handelsindikator für MT5, der die ATR-Trailing-Stop-Methode mit EMA-Crossover-Signalen kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu identifizieren. Dieser Indikator wurde mit Blick auf Präzision und Klarheit entwickelt und liefert kristallklare visuelle Signale mit automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden.
Perfekt für Scalper, Daytrader und Swingtrader über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg, einschließlich Forex-Paaren, Metallen (Gold/Silber), Indizes und Kryptowährungen.
DIE WICHTIGSTEN MERKMALE
Visuelles Signalsystem
- Klare Kauf-/Verkaufspfeil-Signale - Grüne Pfeile für KAUFEN, rote Pfeile für VERKAUFEN
- Automatische SL/TP-Linien - Sofortige Anzeige bei jedem Signal mit exakten Pip-Abständen
- Einstiegskurslinie - Zeigt das genaue Einstiegsniveau mit einer gelb gepunkteten Linie an
- ATR Trailing Stop Linie - Dynamische gelbe Trendfolgelinie
- Smart Labels - Alle Levels sind mit Preisen und Pip-Abständen beschriftet
Professionelles Dashboard
- Anzeige der letzten 4 Trades - Verfolgen Sie die jüngste Signalleistung
- Live-Statistiken - Gewinnrate, Gesamtzahl der Trades, Anzahl der Gewinner/Verlierer
- Aktuelle Signalinfos - Einstieg, SL, TP-Levels für aktives Signal
- Echtzeit-Updates - Das Dashboard wird automatisch aktualisiert
Handelslogik
- Verwendet ATR (Average True Range) für dynamische Stop-Platzierung
- EMA-Crossover-Erkennung für präzises Einstiegs-Timing
- Price Action Based SL - Verwendet vorherige Kerzendochte (anpassbar)
- Fixed Pip TP - Klare Gewinnziele (standardmäßig 20 Pips)
- Multi-Timeframe Unterstützung - Funktioniert auf allen Timeframes (M1 bis MN)
🔧 HANDELSSTRATEGIE ERKLÄRT
Wie es funktioniert:
- ATR-Trailing-Stop-Berechnung
- Passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an
- Folgt den Kursen in tendenziellen Märkten
- Kehrt bei Trendumkehr die Richtung um
- Signalerzeugung
- Kaufsignal: Wenn EMA über ATR Stop kreuzt + Preis über ATR Stop
- VERKAUFSSIGNAL: Wenn EMA unter ATR Stop kreuzt + Kurs unter ATR Stop
- Signale werden nur bei geschlossenen Bars ausgelöst (kein Repainting)
- Risiko-Management
- Stop Loss: Platziert bei niedrigstem/höchstem Docht der vorherigen N-Kerzen
- Gewinnmitnahme: Fester Pip-Abstand vom Einstieg (anpassbar)
- Genaue Pip-Entfernungen werden auf Chart-Labels angezeigt
🎨 WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN
Visuelle Elemente:
Wenn ein BUY-Signal erscheint:
- Grüner Pfeil, der unter der Kerze nach oben zeigt
- Gelbe gepunktete Linie zeigt den EINSTIEGSKURS
- Rote durchgezogene Linie, die das STOP LOSS-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
- Grüne durchgezogene Linie, die das TAKE PROFIT-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
- Fettgedruckte Textbeschriftung "BUY SIGNAL" neben dem Pfeil
- Gelbe ATR Trailing Stop-Linie, die quer über das Diagramm verläuft
Wenn ein SELL-Signal erscheint:
- Roter Pfeil, der über der Kerze nach UNTEN zeigt
- Gelbe gepunktete Linie zeigt den ENTRY-Preis
- Rote durchgezogene Linie, die das STOP LOSS-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
- Grüne durchgezogene Linie, die das TAKE PROFIT-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt
- Fettgedruckte Textbeschriftung "SELL SIGNAL" neben dem Pfeil
- Gelbe ATR Trailing Stop-Linie, die quer über das Diagramm verläuft
Alle Linien bleiben auf dem Chart sichtbar und zeigen exakte Preise mit Pip-Berechnungen an.
Dashboard-Informationen:
Das Dashboard wird in der oberen linken Ecke angezeigt:
Kopfzeile:
- Name des Indikators: PipVenom Indikator
Aktueller Signalabschnitt:
- Richtung: Zeigt FLAT, BUY, oder SELL
- Einstieg: Genauer Einstiegskurs
- SL: Stop-Loss-Kurs
- TP: Preis für Gewinnmitnahme
Abschnitt Letzte 4 Trades:
- Zeigt die letzten 4 Signale mit Ergebnissen
- Jeder Handel zeigt: Nummer, Ergebnis (TP HIT/SL HIT/REVERSED), Gewinn/Verlust
- Beispiel: "1. TP HIT +25.30"
Abschnitt Statistik:
- Gewinnrate: Prozentualer Anteil der gewinnenden Trades
- Total: Gesamtzahl der Signale
- Gewinner: Anzahl der profitablen Signale
- Verlierer: Anzahl der Verlustsignale
Das Dashboard wird automatisch mit jedem neuen Signal aktualisiert.
⚙️ ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
ATR-Einstellungen:
- ATR_Multiplier (Standardwert: 1.0) - Anpassung der ATR-Empfindlichkeit
- ATR_Period (Standardwert: 10) - ATR-Berechnungszeitraum
- Use_Heikin_Ashi - Option zur Verwendung von Heikin Ashi-Kerzen
EMA-Einstellungen:
- EMA_Length (Standardwert: 1) - EMA-Periode für die Crossover-Erkennung
Risikomanagement:
- SL_Candle_Count (Voreinstellung: 2) - Anzahl der vorherigen Kerzen für SL
- Take_Profit_Pips (Voreinstellung: 20) - Fester TP-Abstand in Pips
Pip-Multiplikator:
- Auto_Pip_Multiplier (Voreinstellung: true) - Automatische Erkennung von Symbolziffern
- Manual_Pip_Multiplier (Voreinstellung: 0.0001) - Manuelle Überschreibungsoption
Anzeige-Einstellungen:
- Show_Dashboard - Dashboard ein-/ausschalten
- Show_SL_TP_Lines - Linienanzeige ein- und ausschalten
- Show_Labels - Preisetiketten ein- und ausschalten
- SL_Line_Color (Standard: Rot) - Anpassbare Farben
- TP_Line_Color (Voreinstellung: Grün)
- Entry_Line_Color (Voreinstellung: Gelb)
- Label_Font_Size (Voreinstellung: 9) - Anpassbare Textgröße
📊 UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE
Forex-Paare - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc. (Alle Majors, Minors, Exotics)
Metalle - XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber)
Indizes - US30, NAS100, SPX500, DAX40, usw.
Kryptowährungen - BTCUSD, ETHUSD, etc.
Rohstoffe - Öl, Erdgas, usw.
Dieautomatische Pip-Erkennung passt sich intelligent an:
- 2-3-stellige Symbole (JPY-Paare) werden mit 0,01 multipliziert
- 4-5-stellige Symbole (Standard-Forex) mit 0,0001-Multiplikator
- 0-1-stellige Symbole (Indizes) verwenden den Multiplikator 1,0
- Metalle (Gold/Silber) verwenden den Multiplikator 1,0
🚀 INSTALLATION & VERWENDUNG
Einbau:
- PipVenom_Indicator.ex5 Datei herunterladen
- Kopieren in: MQL5/Indikatoren/ Ordner
- MT5-Terminal neu starten
- Ziehen Sie den Indikator vom Navigator auf den Chart
Verwendung:
- Indikator an einen beliebigen Chart anhängen
- Passen Sie die Einstellungen in den Eingabeparametern an (optional)
- Achten Sie auf grüne Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL)
- Verwenden Sie die angezeigten SL/TP-Levels für den manuellen Handel
- Überwachen Sie das Dashboard zur Leistungsverfolgung
Handels-Tipps:
- Handeln Sie in Richtung des ATR Trailing Stop (gelbe Linie)
- Warten Sie auf Pfeilsignale bei geschlossenen Bars
- Verwenden Sie die angezeigten SL/TP-Levels für die Orderplatzierung
- Ziehen Sie höhere Zeitrahmen zur Trendbestätigung in Betracht
- Vermeiden Sie den Handel während Zeiten geringer Liquidität
📈 STRATEGIE-BEISPIELE
Scalping (M1-M5):
- Schneller Einstieg bei EMA-Crossover
- Enge ATR-Stopps
- Schnelle TP-Ziele (10-20 Pips)
Tageshandel (M15-H1):
- Ausgewogenes Risiko/Ertrag
- Standard-ATR-Stops
- Mittlere TP-Ziele (20-50 Pips)
Swing-Handel (H4-D1):
- Trendfolgende Einstiege
- Größere ATR-Stops
- Größere TP-Ziele (50-100+ Pips)
🎯 TECHNISCHE DATEN
- Plattform: MetaTrader 5 (Build 3000+)
- Kodierungssprache: MQL5
- Indikator-Typ: Chart-Fenster-Overlay
- Verwendete Puffer: 3 (ATR Stop, Kaufsignale, Verkaufssignale)
- Übermalen: NO - Signale nur bei geschlossenen Bars
- Warnungen: Visuelle Warnungen auf dem Chart
- Multi-Zeitrahmen: YES - Alle Timeframes werden unterstützt
- Multi-Symbol: YES - Alle Instrumente werden unterstützt
🔍 WAS MACHT PIPVENOM™ EINZIGARTIG?
- Kein Repainting - Signale erscheinen nur bei geschlossenen Bars
- Vollständiges visuelles System - Alles wird im Chart angezeigt
- Exakte Pip-Abstände - Kein Rätselraten über SL/TP-Platzierung
- Performance Dashboard - Verfolgen Sie die Ergebnisse in Echtzeit
- Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
- Professionelle Qualität - Sauberer Code, optimierte Leistung
- Einsteigerfreundlich - Einfache visuelle Schnittstelle
- Für erfahrene Trader geeignet - Erweiterte ATR-Methodik
📝 HINWEISE & EMPFEHLUNGEN
Wichtig!
- Dies ist ein Signalindikator, kein automatisierter EA
- Erfordert manuelle Handelsausführung
- Üben Sie stets ein angemessenes Risikomanagement
- Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen
- Verwenden Sie den Indikator in Kombination mit der Fundamentalanalyse für beste Ergebnisse
Profi-Tipps:
- Kombinieren Sie mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zur Bestätigung
- Verwenden Sie die Analyse mehrerer Zeitrahmen für eine bessere Genauigkeit
- ATR-Multiplikator auf Basis der Marktvolatilität anpassen
- Überwachen Sie Dashboard-Statistiken, um die Strategie zu verfeinern
- Erwägen Sie den Handel nur in trendigen Märkten
📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES
- Kostenlose Updates - Alle zukünftigen Verbesserungen enthalten
- Dokumentation - Vollständiges Benutzerhandbuch enthalten
- Reagierender Support - Fragen werden umgehend beantwortet
🏆 PERFECT FOR:
- Day Traders - Klare Einstiegs-/Ausstiegssignale
- Scalper - Schnelle visuelle Bestätigungen
- Swing Traders - Trendfolgende Einstiege
- Anfänger - Leicht verständliche visuelle Darstellungen
- Profis - Fortgeschrittene ATR-Methodik
- System Builders - Signale für EA-Entwicklung
⭐ STARTEN SIE DEN HANDEL MIT VERTRAUEN
Laden Sie PipVenom™ noch heute herunter und erleben Sie visuelle Handelssignale in Profiqualität und mit vollständiger Transparenz. Jedes Signal zeigt Ihnen genau an, wo Sie einsteigen, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren und wo Sie den Gewinn mitnehmen sollten - alles wird deutlich auf Ihrem Chart mit präzisen Pip-Berechnungen angezeigt.
Keine unübersichtlichen Indikatoren. Keine Verwirrung. Nur klare, umsetzbare Handelssignale.
📜 DISCLAIMER
Der Handel mit Devisen, Metallen, Indizes und anderen Hebelprodukten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen und bietet keine Gewinngarantie. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.
Version: 2.00 Rizi: PipVenom Copyright: PipVenom - Alle Rechte vorbehalten
Verwandeln Sie Ihren Chart in eine professionelle Handelszentrale mit PipVenom