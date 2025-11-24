Professionelles visuelles Handelssystem mit Echtzeit-Dashboard

🎯 ÜBERSICHT

PipVenom™ ist ein hochentwickelter visueller Handelsindikator für MT5, der die ATR-Trailing-Stop-Methode mit EMA-Crossover-Signalen kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu identifizieren. Dieser Indikator wurde mit Blick auf Präzision und Klarheit entwickelt und liefert kristallklare visuelle Signale mit automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden.

Perfekt für Scalper, Daytrader und Swingtrader über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg, einschließlich Forex-Paaren, Metallen (Gold/Silber), Indizes und Kryptowährungen.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

Visuelles Signalsystem

Klare Kauf-/Verkaufspfeil-Signale - Grüne Pfeile für KAUFEN, rote Pfeile für VERKAUFEN

Automatische SL/TP-Linien - Sofortige Anzeige bei jedem Signal mit exakten Pip-Abständen

Einstiegskurslinie - Zeigt das genaue Einstiegsniveau mit einer gelb gepunkteten Linie an

ATR Trailing Stop Linie - Dynamische gelbe Trendfolgelinie

Smart Labels - Alle Levels sind mit Preisen und Pip-Abständen beschriftet

Professionelles Dashboard

Anzeige der letzten 4 Trades - Verfolgen Sie die jüngste Signalleistung

Live-Statistiken - Gewinnrate, Gesamtzahl der Trades, Anzahl der Gewinner/Verlierer

Aktuelle Signalinfos - Einstieg, SL, TP-Levels für aktives Signal

Echtzeit-Updates - Das Dashboard wird automatisch aktualisiert

Handelslogik

Verwendet ATR (Average True Range) für dynamische Stop-Platzierung

EMA-Crossover-Erkennung für präzises Einstiegs-Timing

Price Action Based SL - Verwendet vorherige Kerzendochte (anpassbar)

Fixed Pip TP - Klare Gewinnziele (standardmäßig 20 Pips)

Multi-Timeframe Unterstützung - Funktioniert auf allen Timeframes (M1 bis MN)

🔧 HANDELSSTRATEGIE ERKLÄRT

Wie es funktioniert:

ATR-Trailing-Stop-Berechnung Passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an

Folgt den Kursen in tendenziellen Märkten

Kehrt bei Trendumkehr die Richtung um Signalerzeugung Kaufsignal: Wenn EMA über ATR Stop kreuzt + Preis über ATR Stop

VERKAUFSSIGNAL: Wenn EMA unter ATR Stop kreuzt + Kurs unter ATR Stop

Signale werden nur bei geschlossenen Bars ausgelöst (kein Repainting) Risiko-Management Stop Loss: Platziert bei niedrigstem/höchstem Docht der vorherigen N-Kerzen

Gewinnmitnahme: Fester Pip-Abstand vom Einstieg (anpassbar)

Genaue Pip-Entfernungen werden auf Chart-Labels angezeigt

🎨 WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN

Visuelle Elemente:

Wenn ein BUY-Signal erscheint:

Grüner Pfeil, der unter der Kerze nach oben zeigt

Gelbe gepunktete Linie zeigt den EINSTIEGSKURS

Rote durchgezogene Linie, die das STOP LOSS-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt

Grüne durchgezogene Linie, die das TAKE PROFIT-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt

Fettgedruckte Textbeschriftung "BUY SIGNAL" neben dem Pfeil

Gelbe ATR Trailing Stop-Linie, die quer über das Diagramm verläuft

Wenn ein SELL-Signal erscheint:

Roter Pfeil, der über der Kerze nach UNTEN zeigt

Gelbe gepunktete Linie zeigt den ENTRY-Preis

Rote durchgezogene Linie, die das STOP LOSS-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt

Grüne durchgezogene Linie, die das TAKE PROFIT-Niveau mit Pip-Abstand anzeigt

Fettgedruckte Textbeschriftung "SELL SIGNAL" neben dem Pfeil

Gelbe ATR Trailing Stop-Linie, die quer über das Diagramm verläuft

Alle Linien bleiben auf dem Chart sichtbar und zeigen exakte Preise mit Pip-Berechnungen an.

Dashboard-Informationen:

Das Dashboard wird in der oberen linken Ecke angezeigt:

Kopfzeile:

Name des Indikators: PipVenom Indikator

Aktueller Signalabschnitt:

Richtung: Zeigt FLAT, BUY, oder SELL

Einstieg: Genauer Einstiegskurs

SL: Stop-Loss-Kurs

TP: Preis für Gewinnmitnahme

Abschnitt Letzte 4 Trades:

Zeigt die letzten 4 Signale mit Ergebnissen

Jeder Handel zeigt: Nummer, Ergebnis (TP HIT/SL HIT/REVERSED), Gewinn/Verlust

Beispiel: "1. TP HIT +25.30"

Abschnitt Statistik:

Gewinnrate: Prozentualer Anteil der gewinnenden Trades

Total: Gesamtzahl der Signale

Gewinner: Anzahl der profitablen Signale

Verlierer: Anzahl der Verlustsignale

Das Dashboard wird automatisch mit jedem neuen Signal aktualisiert.

⚙️ ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

ATR-Einstellungen:

ATR_Multiplier (Standardwert: 1.0) - Anpassung der ATR-Empfindlichkeit

ATR_Period (Standardwert: 10) - ATR-Berechnungszeitraum

Use_Heikin_Ashi - Option zur Verwendung von Heikin Ashi-Kerzen

EMA-Einstellungen:

EMA_Length (Standardwert: 1) - EMA-Periode für die Crossover-Erkennung

Risikomanagement:

SL_Candle_Count (Voreinstellung: 2) - Anzahl der vorherigen Kerzen für SL

Take_Profit_Pips (Voreinstellung: 20) - Fester TP-Abstand in Pips

Pip-Multiplikator:

Auto_Pip_Multiplier (Voreinstellung: true) - Automatische Erkennung von Symbolziffern

Manual_Pip_Multiplier (Voreinstellung: 0.0001) - Manuelle Überschreibungsoption

Anzeige-Einstellungen:

Show_Dashboard - Dashboard ein-/ausschalten

Show_SL_TP_Lines - Linienanzeige ein- und ausschalten

Show_Labels - Preisetiketten ein- und ausschalten

SL_Line_Color (Standard: Rot) - Anpassbare Farben

TP_Line_Color (Voreinstellung: Grün)

Entry_Line_Color (Voreinstellung: Gelb)

Label_Font_Size (Voreinstellung: 9) - Anpassbare Textgröße

📊 UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE

Forex-Paare - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc. (Alle Majors, Minors, Exotics)

Metalle - XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber)

Indizes - US30, NAS100, SPX500, DAX40, usw.

Kryptowährungen - BTCUSD, ETHUSD, etc.

Rohstoffe - Öl, Erdgas, usw.

Dieautomatische Pip-Erkennung passt sich intelligent an:

2-3-stellige Symbole (JPY-Paare) werden mit 0,01 multipliziert

4-5-stellige Symbole (Standard-Forex) mit 0,0001-Multiplikator

0-1-stellige Symbole (Indizes) verwenden den Multiplikator 1,0

Metalle (Gold/Silber) verwenden den Multiplikator 1,0

🚀 INSTALLATION & VERWENDUNG

Einbau:

PipVenom_Indicator.ex5 Datei herunterladen Kopieren in: MQL5/Indikatoren/ Ordner MT5-Terminal neu starten Ziehen Sie den Indikator vom Navigator auf den Chart

Verwendung:

Indikator an einen beliebigen Chart anhängen Passen Sie die Einstellungen in den Eingabeparametern an (optional) Achten Sie auf grüne Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL) Verwenden Sie die angezeigten SL/TP-Levels für den manuellen Handel Überwachen Sie das Dashboard zur Leistungsverfolgung

Handels-Tipps:

Handeln Sie in Richtung des ATR Trailing Stop (gelbe Linie)

Warten Sie auf Pfeilsignale bei geschlossenen Bars

Verwenden Sie die angezeigten SL/TP-Levels für die Orderplatzierung

Ziehen Sie höhere Zeitrahmen zur Trendbestätigung in Betracht

Vermeiden Sie den Handel während Zeiten geringer Liquidität

📈 STRATEGIE-BEISPIELE

Scalping (M1-M5):

Schneller Einstieg bei EMA-Crossover

Enge ATR-Stopps

Schnelle TP-Ziele (10-20 Pips)

Tageshandel (M15-H1):

Ausgewogenes Risiko/Ertrag

Standard-ATR-Stops

Mittlere TP-Ziele (20-50 Pips)

Swing-Handel (H4-D1):

Trendfolgende Einstiege

Größere ATR-Stops

Größere TP-Ziele (50-100+ Pips)

🎯 TECHNISCHE DATEN

Plattform : MetaTrader 5 (Build 3000+)

: MetaTrader 5 (Build 3000+) Kodierungssprache : MQL5

: MQL5 Indikator-Typ : Chart-Fenster-Overlay

: Chart-Fenster-Overlay Verwendete Puffer : 3 (ATR Stop, Kaufsignale, Verkaufssignale)

: 3 (ATR Stop, Kaufsignale, Verkaufssignale) Übermalen : NO - Signale nur bei geschlossenen Bars

: NO - Signale nur bei geschlossenen Bars Warnungen : Visuelle Warnungen auf dem Chart

: Visuelle Warnungen auf dem Chart Multi-Zeitrahmen : YES - Alle Timeframes werden unterstützt

: YES - Alle Timeframes werden unterstützt Multi-Symbol: YES - Alle Instrumente werden unterstützt

🔍 WAS MACHT PIPVENOM™ EINZIGARTIG?

Kein Repainting - Signale erscheinen nur bei geschlossenen Bars Vollständiges visuelles System - Alles wird im Chart angezeigt Exakte Pip-Abstände - Kein Rätselraten über SL/TP-Platzierung Performance Dashboard - Verfolgen Sie die Ergebnisse in Echtzeit Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen Professionelle Qualität - Sauberer Code, optimierte Leistung Einsteigerfreundlich - Einfache visuelle Schnittstelle Für erfahrene Trader geeignet - Erweiterte ATR-Methodik

📝 HINWEISE & EMPFEHLUNGEN

Wichtig!

Dies ist ein Signalindikator, kein automatisierter EA

Erfordert manuelle Handelsausführung

Üben Sie stets ein angemessenes Risikomanagement

Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen

Verwenden Sie den Indikator in Kombination mit der Fundamentalanalyse für beste Ergebnisse

Profi-Tipps:

Kombinieren Sie mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zur Bestätigung

Verwenden Sie die Analyse mehrerer Zeitrahmen für eine bessere Genauigkeit

ATR-Multiplikator auf Basis der Marktvolatilität anpassen

Überwachen Sie Dashboard-Statistiken, um die Strategie zu verfeinern

Erwägen Sie den Handel nur in trendigen Märkten

📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

Kostenlose Updates - Alle zukünftigen Verbesserungen enthalten

Dokumentation - Vollständiges Benutzerhandbuch enthalten

Reagierender Support - Fragen werden umgehend beantwortet

🏆 PERFECT FOR:

Day Traders - Klare Einstiegs-/Ausstiegssignale

Scalper - Schnelle visuelle Bestätigungen

Swing Traders - Trendfolgende Einstiege

Anfänger - Leicht verständliche visuelle Darstellungen

Profis - Fortgeschrittene ATR-Methodik

System Builders - Signale für EA-Entwicklung

⭐ STARTEN SIE DEN HANDEL MIT VERTRAUEN

Laden Sie PipVenom™ noch heute herunter und erleben Sie visuelle Handelssignale in Profiqualität und mit vollständiger Transparenz. Jedes Signal zeigt Ihnen genau an, wo Sie einsteigen, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren und wo Sie den Gewinn mitnehmen sollten - alles wird deutlich auf Ihrem Chart mit präzisen Pip-Berechnungen angezeigt.

Keine unübersichtlichen Indikatoren. Keine Verwirrung. Nur klare, umsetzbare Handelssignale.

📜 DISCLAIMER

Der Handel mit Devisen, Metallen, Indizes und anderen Hebelprodukten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen und bietet keine Gewinngarantie. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.

Version: 2.00 Rizi: PipVenom Copyright: PipVenom - Alle Rechte vorbehalten

Verwandeln Sie Ihren Chart in eine professionelle Handelszentrale mit PipVenom