Hull Suite by Riz

Hull Suite von Riz | MT5 Indikator

Überblick: Hull Suite ist ein erstklassiger Trendfolge-Indikator, der drei leistungsstarke Hull Moving Average-Varianten (HMA, EHMA, THMA) in einem vielseitigen Tool kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Präzision verlangen. Er hilft dabei, die Trendrichtung mit minimaler Verzögerung zu erkennen und filtert gleichzeitig das Marktrauschen heraus.

Hauptmerkmale:

  • Drei Hüllkurven-Varianten - Wechseln Sie zwischen HMA (klassisch), EHMA (exponentielle Glättung) und THMA (dreifach gewichtet), um Ihrem Handelsstil gerecht zu werden
  • Visuelle Bandanzeige - Sauberes visuelles Band zwischen MHULL- und SHULL-Linien zeigt deutlich die Trendstärke und potenzielle Umkehrzonen
  • Multi-Timeframe-Unterstützung - Analysieren Sie Trends auf höheren Timeframes in Ihrem aktuellen Chart - perfekt für Scalping mit HTF-Bestätigung
  • Dynamische Trendeinfärbung - Sofortiges visuelles Feedback mit anpassbaren bullish/bearish Farben
  • Einstellbare Transparenz - Feinabstimmung der Band-Sichtbarkeit von massiv bis subtil überlagert
  • Integrierte Warnungen - Verpassen Sie keinen Trendwechsel mit Popup-, Sound- und Push-Benachrichtigungen

Empfohlene Einstellungen:

  • Länge 180-200: Fließende Unterstützungs-/Widerstandsebenen
  • Länge 55: Swing-Einstiegssignale
  • Länge Multiplikator: Höheres Zeitrahmenverhalten mit glatteren Bändern anzeigen

Funktioniert bei: Alle Währungspaare, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Geeignet für alle Zeitrahmen von M1 bis Monthly.

Handelsanwendungen:

✓ Trenderkennung und -bestätigung ✓ Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen ✓ Einstiegstiming mit Trendrichtung ✓ Multi-Timeframe-Analyse ✓ Scalping mit HTF-Trendfilter

Mit Liebe gemacht ❤️


Auswahl:
svemi
35
svemi 2025.12.02 14:02 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Rizwan Akram
2439
Antwort vom Entwickler Rizwan Akram 2025.12.02 14:48
Thank you so much! I’m really glad you liked it. I’ve put a lot of work into refining the logic in this indicator, and I’m confident it can deliver strong, consistent signals.
Antwort auf eine Rezension