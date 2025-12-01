Hull Suite by Riz

Hull Suite von Riz | MT5 Indikator

Überblick: Hull Suite ist ein erstklassiger Trendfolge-Indikator, der drei leistungsstarke Hull Moving Average-Varianten (HMA, EHMA, THMA) in einem vielseitigen Tool kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Präzision verlangen. Er hilft dabei, die Trendrichtung mit minimaler Verzögerung zu erkennen und filtert gleichzeitig das Marktrauschen heraus.

Hauptmerkmale:

Drei Hüllkurven-Varianten - Wechseln Sie zwischen HMA (klassisch), EHMA (exponentielle Glättung) und THMA (dreifach gewichtet), um Ihrem Handelsstil gerecht zu werden

Visuelle Bandanzeige - Sauberes visuelles Band zwischen MHULL- und SHULL-Linien zeigt deutlich die Trendstärke und potenzielle Umkehrzonen

- Sauberes visuelles Band zwischen MHULL- und SHULL-Linien zeigt deutlich die Trendstärke und potenzielle Umkehrzonen Multi-Timeframe-Unterstützung - Analysieren Sie Trends auf höheren Timeframes in Ihrem aktuellen Chart - perfekt für Scalping mit HTF-Bestätigung

- Analysieren Sie Trends auf höheren Timeframes in Ihrem aktuellen Chart - perfekt für Scalping mit HTF-Bestätigung Dynamische Trendeinfärbung - Sofortiges visuelles Feedback mit anpassbaren bullish/bearish Farben

- Sofortiges visuelles Feedback mit anpassbaren bullish/bearish Farben Einstellbare Transparenz - Feinabstimmung der Band-Sichtbarkeit von massiv bis subtil überlagert

- Feinabstimmung der Band-Sichtbarkeit von massiv bis subtil überlagert Integrierte Warnungen - Verpassen Sie keinen Trendwechsel mit Popup-, Sound- und Push-Benachrichtigungen

Empfohlene Einstellungen:

Länge 180-200: Fließende Unterstützungs-/Widerstandsebenen

Länge 55: Swing-Einstiegssignale

Länge Multiplikator: Höheres Zeitrahmenverhalten mit glatteren Bändern anzeigen

Funktioniert bei: Alle Währungspaare, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Geeignet für alle Zeitrahmen von M1 bis Monthly.

Handelsanwendungen:

✓ Trenderkennung und -bestätigung ✓ Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen ✓ Einstiegstiming mit Trendrichtung ✓ Multi-Timeframe-Analyse ✓ Scalping mit HTF-Trendfilter

Mit Liebe gemacht ❤️