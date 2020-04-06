Railis

Langfristig, Expert Advisor.

Der Expert Advisor eröffnet Aufträge in beide Richtungen.

Wenn offene Aufträge das erste Level ohne Verlust schaffen, werden Stops auf einem bestimmten Level geöffnet.

Eine Verlust-Order setzt die entgegengesetzte Order, indem sie sich den Verlust merkt und Stops öffnet, wenn die Profitabilität erreicht ist - Profit=1;. Jede Order merkt sich ihren Saldo auf einem bestimmten Niveau - Min Dist=200;


Parameter

  • Magic Number - magische Nummer der Order.
  • Min Dist - Abstand zwischen der Order und ihrem Abschluss.
  • Min Lots - Lot der Order.
  • Increase - Erhöhung der Order in Prozent %.
  • Increase2 - erhöht den entgegengesetzten Auftrag in Prozent %.
  • Profit - Öffnet Stops, wenn der Gewinn einer Order erreicht ist.
  • Profit2 - Stopps öffnen, wenn der Profit aller offenen Aufträge erreicht ist.
  • Order Max - begrenzt die Anzahl der offenen Orders. 0 bedeutet, dass es keine Beschränkungen gibt und sie nicht auf dem Panel angezeigt werden.

Die Parameter sind standardmäßig eingestellt.

Panel im Fenster

  • Magische Zahl = zeigt die magische Zahl des Auftrags an.
  • Spread = zeigt den Spread an.
  • Min Dist = zeigt den Abstand zwischen den Aufträgen an.
  • Freie Kontomarge =zeigt die Mittel für die Eröffnung von Aufträgen an.
  • Festgelegter Gewinn = zeigt die verdienten Mittel an.
  • Aktueller Gewinn = zeigt die Mittel der offenen Aufträge an.
  • Order Max = zeigt das Limit der offenen Orders an.

Erläuterung


Prüfen Sie den Roboter im Strategietester, bevor Sie mit einem beliebigen Symbol arbeiten.

Min Dist wird automatisch gesetzt, wenn Spread größer als Min Dist ist .

Ordererhöhung - "0" bedeutet keine Erhöhung.

Ich empfehle Ihnen, den Roboter auf mehreren Symbolen gleichzeitig zu verwenden , wenn es die Finanzen erlauben.



