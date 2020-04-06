Railis
- Experts
- Vasiliy Luka
- 버전: 2.0
- 활성화: 10
Долгосрочный, эксперт.
Эксперт открывает ордера в обе стороны.
Когда открытые ордера создают первый уровень без убытка, открываются стопы, на определенном уровне.
Убыточный ордер ставит противоположный запоминая убыок и открывает стопы при достижении прибыльности - Profit=1;. Каждый ордер запомипает свой баланс на определенном уровне - Min Dist=200;
Параметры
- Magic Number - магическое число ордера.
- Min Dist - дистанция между ордерами и их закрытие.
- Min Lots - лот ордера.
- Increase - увеличеваем ордер в процентах %.
- Increase 2 - увеличеваем противоположенный ордер в процентах %.
- Profit - открываем стопы при достижении прибыли одного ордера.
- Profit 2 - открываем стопы при достижении прибыли всех открытых ордеров.
- Order Max - ограничеваем количество открытых ордеров. 0, означает ограничений нету и не будет высвечиватся на панели.
Параметры настроены по умолчанию.
Панель в окне
- Magic Number = показывает магическое число ордера.
- Spread = показывает спред.
- Min Dist = показывает дистанцыю между ордерами.
- Account Free Margin = показывает средства для открытия ордеров.
- Fixed Profit = показывает заработанные средства.
- Current Profit = показывает средства открытых ордеров.
- Order Max = показывает ограничение открытых ордеров.
Пояснение
Проверяйте робота в тестере стратегий перед работай с любым символом.
Min Dist ставится автомотически если Spread больше Min Dist.
Увеличение ордера - "0" означает без увеличения.
Советую использовать робот сразу на нескольких символах, если позволяют финансы.