Railis

Долгосрочный,  эксперт.

Эксперт открывает  ордера в обе стороны.

Когда открытые ордера создают первый уровень без убытка, открываются стопы, на определенном уровне.

Убыточный ордер ставит противоположный запоминая убыок и открывает стопы при достижении прибыльности - Profit=1;. Каждый ордер запомипает свой баланс на определенном уровне Min Dist=200;


Параметры

  • Magic Number - магическое число ордера.
  • Min Dist  - дистанция между ордерами и их закрытие.
  • Min Lots - лот ордера.
  • Increase - увеличеваем ордер в процентах %.
  • Increase 2 - увеличеваем противоположенный ордер в процентах %. 
  • Profit - открываем стопы при достижении прибыли одного ордера.
  • Profit 2 - открываем стопы при достижении прибыли всех открытых ордеров.
  • Order Max - ограничеваем количество открытых ордеров. 0, означает  ограничений нету и не будет высвечиватся на панели. 

  Параметры настроены по умолчанию.

Панель в окне

  • Magic Number = показывает магическое число ордера.
  • Spread = показывает спред.
  • Min Dist = показывает дистанцыю между ордерами.
  • Account Free Margin =  показывает средства для открытия ордеров.
  • Fixed Profit = показывает заработанные средства.
  • Current Profit = показывает средства открытых ордеров.
  • Order Max = показывает ограничение открытых ордеров.

  Пояснение  


Проверяйте робота в тестере стратегий перед работай с любым символом.

Min Dist ставится автомотически если Spread больше Min Dist.

Увеличение ордера - "0" означает без увеличения

Советую использовать робот сразу на нескольких символах, если позволяют финансы.



Рекомендуем также
EA Excess
Svyatoslav Kucher
Эксперты
EA Excess  - автоматический советник использующий в качестве сигнала для входа сравнение волатильности нескольких периодов, и при определенном превышении ее значения открывает сделки, если дополнительные фильтры активированы и также находятся на нужных значениях. Советник имеет возможность настройки торговли в определенное время, и дополнительную возможность увеличения лотности ордера, или серии ордеров после убытков. ВАЖНО:  обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректны
Dashboard Super Three MA
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Эксперты
Этот советник,торгует как со стоп лосом,так может торговать без него,с увеличением лота(мартингейл) и без увеличения лота(без мартингейла).Советник торгует в продолжение импульса.Имеет ряд фильтрующих индикаторов. Этот советник не боится больших спредов(есть защита),так же имеет защиту от максимального лота и имеет  торговлю от процента депозита. Мартингейл имеется двух типов(путём сложения от первоначального лота,и путём умножения на коэффициент). Закрытие происходит по тейк профиту(имеет част
Samurai Scalper Pro Series EUR USD
Bruno Souza
3.84 (37)
Эксперты
Only EA developed over 1 year ago, which remains consistent in the market and in the #10 Top of the MQL Store   >>> You can use this EA with a balance starting at $30 in a cent account. Doubts about which broker and how much balance you need to trade, send me a message <<< Summary: Samurai Scaper Pro Series EUR/USD is an EA developed to run the EUR/USD on 5 MINUTE   timeframe. This EA uses statistical analysis applied to the EUR/USD over 20 years to determine the best points of e
News Hedging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
Power Levels EA
Stanislav Ivanov
Эксперты
Power Levels is a fully automated EA, with option for semi-automated trading. It supports two modes : automatic and fully-automatic.Both modes need horizontal lines on chart to trade with. The model is basic, the horizontal lines are picked up as price levels, and as soon as the price breaches any level( in any direction ).                                                                    The process A horizontal line is drawn on chart The line is translated as price level Once the price starts
Break Hunter 28 MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Эксперты
BREAK HUNTER 28 - Professional Straddle Trading Expert Advisor DESCRIPTION Break Hunter 28 is an automated straddle strategy Expert Advisor designed to capture breakout movements by placing simultaneous Buy Stop and Sell Stop pending orders at a specified time each day. When one order is triggered by a price breakout, the opposite order is automatically cancelled, allowing you to ride the momentum in the direction of the breakout. The EA features an aggressive trailing stop mechanism that locks
Gold Scanner EA
Md Atiqul Islam
Эксперты
Gold Scannar CI Averaging Martingale EA   Smart. Adaptive. Powerful. Built for Professionals. The CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want to capitalize on market momentum shifts using CCI (Commodity Channel Index) signals. It intelligently scales into positions using an adaptive martingale strategy , with built-in hedging logic and equity protection for enhanced risk control. This EA is ideal for traders who underst
Rebate Virtual Grid
Sergii Onyshchenko
3 (1)
Эксперты
This is a Virtual Grid EA  with  positive (for traders) slippage. I recommend it for pair EURUSD. EA may be use as Rebate generator. Works ok during news and gaps (with depo >1000$). Working timeframe M1 . Strategy The system does not use regular takeprofits and stop loss. Martingale is not used. EA use unique indicator (for open "Zero"). Monitoring (5EAs) _ https://www.mql5.com/en/signals/508303 Parameters (one of the safest) Rebate Virtual Grid                          MM_Type    0  MM: 0-mi
News Scalping Executor for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Эксперты
News Scalping Executor - это советник, который помогает торговать высоко значимые новости с огромной волатильностью. Этот советник помогает создавать два противоположных ордера с управлением рисками. Советник автоматически перемещает уровень потерь (Stop Loss), таким образом, чтобы избежать потерь в максимально возможной степени, используя для этого много различных алгоритмов. Советник также помогает избежать торговли новостями, если спред внезапно становится очень большим. Чтобы быть в прибыл
Dark Trader
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Советник работает на резких ценовых движениях, может применять локирование открытых позиций и пирамидинг. Используются виртуальные стопы (тейк-профит, трейлинг-стоп), для ограничения убытков используется локирование ордеров и стоп-лосс в % от баланса. Одновременно может быть открыто несколько десятков ордеров и советнику потребуются свободные средства чтобы выйти из замков и закрыть все позиции по общей прибыли, это стоит учитывать при выборе количества инструментов для торговли. Работа советни
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Эксперты
AdvisorKing   - это мультивалютный скальпер, который использует авторские алгоритмы торговли. Вход в рынок осуществляется с помощью фильтров, что позволяет торговому советнику получать хорошие результаты во время маловолатильной  торговой сессии. Данная система рассчитана для долгосрочной торговли и подойдет для трейдеров, которые привыкли к стабильности и минимальному риску. Торговый советник не содержит таких опасных стратегий как сетка и мартингейл. По вопросам настройки и установки торговог
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Эксперты
Gridingale  - это новый комплексный советник, сочетающий в себе сетевую и мартингейльную составляющие. Он создаст сетку заказов в соответствии с настройками, а также добавит на нее мартингейл. Так что это будет приносить прибыль при небольших и больших перемещениях. Интегрирована система покрытия убытков, позволяющая восстановить ордера, которые слишком далеки от текущей цены. Он может работать с обеими сторонами одновременно, но интересно, чтобы он работал на рынках, имеющих скидку, чтобы макси
FREE
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: PROMO: Minimum Price Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Overview: The Fixed Time Averaging Trader is an automated trading system designed to execute trades at predetermined times, employing an averaging strategy to optimize entry and exit points. This expert advisor (EA) is ideal for traders seeking a disciplined and systematic approach to trading, reducing the influence of market noise and emotional decision-making. Key Features: Fixed Time Trading: Executes trades at specific
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Auto SF Scalping EA mt
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник AUTO SF SCALPING   — полностью автоматическая многопарная торговая система без свопов для MT4 — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот советник работает по принципу «установил и забыл», он выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files для 7 пар! Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Отличительные особенности советн
Skyline EA
Felix Lorenz
Эксперты
This EA does not use arbitrage, grid and indicators. It goes into market at any time and compensates any losses (as long as there is enough account balance). A part of the compensation mechanism ist hedging . So keep in mind, that this is a high risk / high profit strategy and delivers constant profit on normal market situations. To limit the risk, withdraw your money after specific periods of time! Telegram support group:  (on Demand) Performance Linear and exponential profit   (using auto lo
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Эксперты
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
AI Swing MT4
Reza Aghajanpour
5 (1)
Эксперты
Introduction : AI Swing EA is a fully automated trader with Fixed SL and high win rate. It will be 200$, it is now just 49$. No Martingale, No Grid Contact me  to send you instruction and add you in group. The next generation OpenAI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from
US30 Break Scalp
Vitor Manuel Goncalves Pinto
Эксперты
This Expert Advisor trades based on a specific range breakout within a specific hour using scalp techniques. It does not use dangerous techniques like martingale. It only opens a maximum of 3 trades per day (default settings). The default settings are optimized for IcMarkets, FTMO and MFF (set file in the comments) although it can be used with other brokers, you just need to confirm the hours input. Despite this Expert Advisor presents good results in backtesting and for this month (January 2023
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Эксперты
Overview Gold Liquidity Capture EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 designed for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It uses Bollinger Bands and swing reference points to prepare stop-entry orders at adaptive distances. Orders are intended to trigger only when price movement confirms direction after a defined setup condition. The EA places fixed Stop Loss and Take Profit levels and removes pending orders after a set bar limit if they are not triggered. What the EA Does The EA monit
EA Open
David Joseph Sidney Jonasson
Эксперты
EA Open - this EA is very customizable but the main idea is to sell high and buy low with a variable grid and martingale settings. This EA closes orders as a basket based on percentage of target account growth. This is the more complex edition and requires a lot of back testing and demo testing to calibrate properly. It runs well on GBPNZD with default settings but can work for any symbol.  Running this bot on minimal risk could potentially pass funding challenges.
Gold Breakout Sniper MT4
Vernkham Sorsavanh
Эксперты
(MT5):  https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page#description Live account: https://www.mql5.com/en/signals/2307663?source=Site+Profile Gold Breakout Sniper( Strategy 259 158 ) EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters. This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure e
Prop Challenge EA
Thomas Bradley Butler
Эксперты
OPTIMIZE BEFORE TEST AND USE FOR VALUES.   THE EA STOPS WHEN THE DRAWDOWN OR PROFIT TARGET IS REACHED ON A CLOSED TRADE Prop Challenge Expert is a high-performance trading system designed specifically for proprietary trading. It’s engineered to maximize profits while adhering to strict risk management rules. Key Features: Dynamic Trade Management: Utilizes Average True Range (ATR) to set adaptive stop loss (SL) and take profit (TP) levels, ensuring trades are optimized for market conditions. Pr
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Эксперты
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF,CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe.Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a na
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Эксперты
SmartStep FX – The New Generation of Grid Trading Are you looking for a solid, fully automated Expert Advisor ready to generate consistent profits in Forex? SmartStep FX is designed for traders who want real results with a proven strategy. What makes SmartStep FX unique? SmartStep FX comes with optimized parameters – no need to change anything. Optimized for AUDCAD on M5 – a stable pair with relatively low volatility. Dynamic grid management – customizable entry levels in pips to adap
Azerlord mt4
Asif Mammadov
Эксперты
Azerlord Mt 4 это сеточный советник, предпочтительные валютные пары: EURUSD , EUR / AUD , AUD / USD , EUR / CAD Azerlord Mt 4 не использует Мартингейл это сеточный советник   Aerlord Mt 4 – это советник, позволяющий выставлять сетку отложенных ордеров любых размеров и в любую сторону (выше цены, ниже цены, в обе стороны), вы можете задавать как шаг от цены до первого ордера сетки так и расстояние между ордерами в пунктах, при желании торговую сетку можно растянуть в процентном соотношении. Так ж
High Volatile
Gennady Kuznetsov
3 (1)
Эксперты
High Volatile High Volatile expert Advisor. designed to work in the highly volatile market. The EA operation is based on the price return to the channel.  It uses pending orders buy stop and sell stop. All parameters are set to the highest profitability. The stop loss has been increased to 100 pips, which excludes fast closing of orders at a loss.  Currency pairs  GBPUSD, EURCHF, USDCHF and other volatile pairs.   Time frame M1.  Spread is not more than 10 (5 digits).  The account must be ECN
Range Break Scalper EA
Matong Maphango
Эксперты
Range Break Scalper is a forex robot designed to trade breakouts of predefined price ranges. The robot has several input parameters including Auto Lot Size, Max Auto Lots, Risk % of the account, Lot size, SL in range percentage, Target in range percentage, Allow Trailing stop, Trailing points, Range start time(Hours), Range start time(Minutes), Range duration(Hours), Range duration(Minutes), Range close time(Hours) and Range close time(Minutes). The Auto Lot Size parameter allows users to choose
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Эксперты
Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Swap Master MT4
Thang Chu
Эксперты
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь Советник предлагается по стартовой цене на раннем этапе. Цена будет увеличиваться после каждых нескольких продаж и никогда не будет снижаться. Ранние покупатели получают наилучшую доступную цену. Что необходимо для успешной работы с KT Gold Drift EA? Терпение. Дисциплина. Время. KT Gold Drift EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных всплесках пр
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Эксперты
Осталось только 1/5   копий по этой цене ---> Следующая цена 250$ // Версия MT5 Gold King AI был создан с использованием TensorTrade, открытого фреймворка Python, разработанного специально для создания, обучения, оценки и развертывания надежных торговых алгоритмов с использованием метода усиленного обучения. Алгоритм работает во время торговой сессии в Нью-Йорке. После анализа рынка в течение нескольких часов с целью выявления интересующих областей он размещает отложенные ордера, которые исполн
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Эксперты
"BlackCat Grid" — автоматизированный торговый советник (эксперт-советник), разработанный для платформы MetaTrader 4, специализирующийся на использовании стратегии сетки ордеров (Grid Trading). Он предназначен для автоматической торговли на валютном рынке Forex, минимизируя необходимость постоянного ручного вмешательства трейдера. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Принцип работы Советник открывает серию ордеров в соответствии с заданным шаг
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Эксперты
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Эксперты
Обязательно свяжитесь со мной после покупки написав в личные сообщения!  Также если у вас возникли вопросы перед покупкой, не стесняйтесь задавать их.  Осталось только несколько копий по 129$. Следующая цена 399$ Живой сигнал Мониторинг Версия MT5 Познакомьтесь с вашим надежным помощником на крипторынке —   Bitcoin Scalper Pro. Это и деальное решение для тех, кто хочет торговать биткоином профессионально и эффективно!   Этот уникальный торговый советник создан специально для торговли биткоин
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв