Railis

Долгосрочный,  эксперт.

Эксперт открывает  ордера в обе стороны.

Когда открытые ордера создают первый уровень без убытка, открываются стопы, на определенном уровне.

Убыточный ордер ставит противоположный запоминая убыок и открывает стопы при достижении прибыльности - Profit=1;. Каждый ордер запомипает свой баланс на определенном уровне Min Dist=200;


Параметры

  • Magic Number - магическое число ордера.
  • Min Dist  - дистанция между ордерами и их закрытие.
  • Min Lots - лот ордера.
  • Increase - увеличеваем ордер в процентах %.
  • Increase 2 - увеличеваем противоположенный ордер в процентах %. 
  • Profit - открываем стопы при достижении прибыли одного ордера.
  • Profit 2 - открываем стопы при достижении прибыли всех открытых ордеров.
  • Order Max - ограничеваем количество открытых ордеров. 0, означает  ограничений нету и не будет высвечиватся на панели. 

  Параметры настроены по умолчанию.

Панель в окне

  • Magic Number = показывает магическое число ордера.
  • Spread = показывает спред.
  • Min Dist = показывает дистанцыю между ордерами.
  • Account Free Margin =  показывает средства для открытия ордеров.
  • Fixed Profit = показывает заработанные средства.
  • Current Profit = показывает средства открытых ордеров.
  • Order Max = показывает ограничение открытых ордеров.

  Пояснение  


Проверяйте робота в тестере стратегий перед работай с любым символом.

Min Dist ставится автомотически если Spread больше Min Dist.

Увеличение ордера - "0" означает без увеличения

Советую использовать робот сразу на нескольких символах, если позволяют финансы.



