Railis

Долгосрочный,  эксперт.

Эксперт открывает  ордера в обе стороны.

Когда открытые ордера создают первый уровень без убытка, открываются стопы, на определенном уровне.

Убыточный ордер ставит противоположный запоминая убыок и открывает стопы при достижении прибыльности - Profit=1;. Каждый ордер запомипает свой баланс на определенном уровне Min Dist=200;


Параметры

  • Magic Number - магическое число ордера.
  • Min Dist  - дистанция между ордерами и их закрытие.
  • Min Lots - лот ордера.
  • Increase - увеличеваем ордер в процентах %.
  • Increase 2 - увеличеваем противоположенный ордер в процентах %. 
  • Profit - открываем стопы при достижении прибыли одного ордера.
  • Profit 2 - открываем стопы при достижении прибыли всех открытых ордеров.
  • Order Max - ограничеваем количество открытых ордеров. 0, означает  ограничений нету и не будет высвечиватся на панели. 

  Параметры настроены по умолчанию.

Панель в окне

  • Magic Number = показывает магическое число ордера.
  • Spread = показывает спред.
  • Min Dist = показывает дистанцыю между ордерами.
  • Account Free Margin =  показывает средства для открытия ордеров.
  • Fixed Profit = показывает заработанные средства.
  • Current Profit = показывает средства открытых ордеров.
  • Order Max = показывает ограничение открытых ордеров.

  Пояснение  


Проверяйте робота в тестере стратегий перед работай с любым символом.

Min Dist ставится автомотически если Spread больше Min Dist.

Увеличение ордера - "0" означает без увеличения

Советую использовать робот сразу на нескольких символах, если позволяют финансы.



Produtos recomendados
EA Excess
Svyatoslav Kucher
Experts
EA Excess  - автоматический советник использующий в качестве сигнала для входа сравнение волатильности нескольких периодов, и при определенном превышении ее значения открывает сделки, если дополнительные фильтры активированы и также находятся на нужных значениях. Советник имеет возможность настройки торговли в определенное время, и дополнительную возможность увеличения лотности ордера, или серии ордеров после убытков. ВАЖНО:  обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректны
Dashboard Super Three MA
Wang Yu
Utilitários
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timeframe, MA_period, MA_applied_price are ad
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Experts
This EA trades both with a stop loss, so it can trade without it, with an increase in the lot (martingale) and without an increase in the lot (without a martingale). The advisor trades in the continuation of the impulse. It has a number of filtering indicators. This Expert Advisor is not afraid of large spreads (there is protection), it also has protection from the maximum lot and has trading from the percentage of the deposit. There are two types of Martingale (by adding from the original lot,
Samurai Scalper Pro Series EUR USD
Bruno Souza
3.84 (37)
Experts
Only EA developed over 1 year ago, which remains consistent in the market and in the #10 Top of the MQL Store   >>> You can use this EA with a balance starting at $30 in a cent account. Doubts about which broker and how much balance you need to trade, send me a message <<< Summary: Samurai Scaper Pro Series EUR/USD is an EA developed to run the EUR/USD on 5 MINUTE   timeframe. This EA uses statistical analysis applied to the EUR/USD over 20 years to determine the best points of e
News Hedging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
Power Levels EA
Stanislav Ivanov
Experts
Power Levels is a fully automated EA, with option for semi-automated trading. It supports two modes : automatic and fully-automatic.Both modes need horizontal lines on chart to trade with. The model is basic, the horizontal lines are picked up as price levels, and as soon as the price breaches any level( in any direction ).                                                                    The process A horizontal line is drawn on chart The line is translated as price level Once the price starts
Break Hunter 28 MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Experts
BREAK HUNTER 28 - Professional Straddle Trading Expert Advisor DESCRIPTION Break Hunter 28 is an automated straddle strategy Expert Advisor designed to capture breakout movements by placing simultaneous Buy Stop and Sell Stop pending orders at a specified time each day. When one order is triggered by a price breakout, the opposite order is automatically cancelled, allowing you to ride the momentum in the direction of the breakout. The EA features an aggressive trailing stop mechanism that locks
Gold Scanner EA
Md Atiqul Islam
Experts
Gold Scannar CI Averaging Martingale EA   Smart. Adaptive. Powerful. Built for Professionals. The CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want to capitalize on market momentum shifts using CCI (Commodity Channel Index) signals. It intelligently scales into positions using an adaptive martingale strategy , with built-in hedging logic and equity protection for enhanced risk control. This EA is ideal for traders who underst
Rebate Virtual Grid
Sergii Onyshchenko
3 (1)
Experts
This is a Virtual Grid EA  with  positive (for traders) slippage. I recommend it for pair EURUSD. EA may be use as Rebate generator. Works ok during news and gaps (with depo >1000$). Working timeframe M1 . Strategy The system does not use regular takeprofits and stop loss. Martingale is not used. EA use unique indicator (for open "Zero"). Monitoring (5EAs) _ https://www.mql5.com/en/signals/508303 Parameters (one of the safest) Rebate Virtual Grid                          MM_Type    0  MM: 0-mi
News Scalping Executor for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Experts
News Scalping Executor is an advisor which helps to trade news with high impact and huge volatility. This advisor helps to create two opposite orders with risk management. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. To be profitable with this type of trading you should choose the most volatile types of news such as: GDP, CPI, Unemployment Claims, Interest
Dark Trader
Volodymyr Hrybachov
Experts
O EA funciona em movimentos bruscos de preços, pode usar o bloqueio de posições abertas e a pirâmide. Os stops virtuais são usados ​​(take profit, trailing stop), o bloqueio da ordem e o stop loss em% do saldo são usados ​​para limitar as perdas. Várias dezenas de ordens podem ser abertas ao mesmo tempo e o consultor precisará de fundos grátis para sair das fechaduras e fechar todas as posições com base no lucro total, isso deve ser levado em consideração ao escolher o número de instrumentos pa
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing   is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, y
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experts
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: PROMO: Minimum Price Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Overview: The Fixed Time Averaging Trader is an automated trading system designed to execute trades at predetermined times, employing an averaging strategy to optimize entry and exit points. This expert advisor (EA) is ideal for traders seeking a disciplined and systematic approach to trading, reducing the influence of market noise and emotional decision-making. Key Features: Fixed Time Trading: Executes trades at specific
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Auto SF Scalping EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
AUTO SF SCALPING EA   - um sistema de negociação multipar totalmente automático e sem swap para MT4 - muito seguro e com crescimento constante. Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis para 7 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Características de destaque
Skyline EA
Felix Lorenz
Experts
This EA does not use arbitrage, grid and indicators. It goes into market at any time and compensates any losses (as long as there is enough account balance). A part of the compensation mechanism ist hedging . So keep in mind, that this is a high risk / high profit strategy and delivers constant profit on normal market situations. To limit the risk, withdraw your money after specific periods of time! Telegram support group:  (on Demand) Performance Linear and exponential profit   (using auto lo
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
AI Swing MT4
Reza Aghajanpour
5 (1)
Experts
Introduction : AI Swing EA is a fully automated trader with Fixed SL and high win rate. It will be 200$, it is now just 49$. No Martingale, No Grid Contact me  to send you instruction and add you in group. The next generation OpenAI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from
US30 Break Scalp
Vitor Manuel Goncalves Pinto
Experts
This Expert Advisor trades based on a specific range breakout within a specific hour using scalp techniques. It does not use dangerous techniques like martingale. It only opens a maximum of 3 trades per day (default settings). The default settings are optimized for IcMarkets, FTMO and MFF (set file in the comments) although it can be used with other brokers, you just need to confirm the hours input. Despite this Expert Advisor presents good results in backtesting and for this month (January 2023
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experts
Overview Gold Liquidity Capture EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 designed for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It uses Bollinger Bands and swing reference points to prepare stop-entry orders at adaptive distances. Orders are intended to trigger only when price movement confirms direction after a defined setup condition. The EA places fixed Stop Loss and Take Profit levels and removes pending orders after a set bar limit if they are not triggered. What the EA Does The EA monit
EA Open
David Joseph Sidney Jonasson
Experts
EA Open - this EA is very customizable but the main idea is to sell high and buy low with a variable grid and martingale settings. This EA closes orders as a basket based on percentage of target account growth. This is the more complex edition and requires a lot of back testing and demo testing to calibrate properly. It runs well on GBPNZD with default settings but can work for any symbol.  Running this bot on minimal risk could potentially pass funding challenges.
Gold Breakout Sniper MT4
Vernkham Sorsavanh
Experts
(MT5):  https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page#description Live account: https://www.mql5.com/en/signals/2307663?source=Site+Profile Gold Breakout Sniper( Strategy 259 158 ) EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters. This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure e
Prop Challenge EA
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE BEFORE TEST AND USE FOR VALUES.   THE EA STOPS WHEN THE DRAWDOWN OR PROFIT TARGET IS REACHED ON A CLOSED TRADE Prop Challenge Expert is a high-performance trading system designed specifically for proprietary trading. It’s engineered to maximize profits while adhering to strict risk management rules. Key Features: Dynamic Trade Management: Utilizes Average True Range (ATR) to set adaptive stop loss (SL) and take profit (TP) levels, ensuring trades are optimized for market conditions. Pr
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Experts
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartStep FX – The New Generation of Grid Trading Are you looking for a solid, fully automated Expert Advisor ready to generate consistent profits in Forex? SmartStep FX is designed for traders who want real results with a proven strategy. What makes SmartStep FX unique? SmartStep FX comes with optimized parameters – no need to change anything. Optimized for AUDCAD on M5 – a stable pair with relatively low volatility. Dynamic grid management – customizable entry levels in pips to adap
Azerlord mt4
Asif Mammadov
Experts
Azerlord Mt4   Azerlord Mt4 is a grid Expert Advisor, the preferred currency pairs are: EURUSD, EUR/AUD, AUD/USD, EUR/CAD Azerlord Mt4 does not use Martingale it is a grid Expert Advisor   Aerlord Mt4 is an Expert Advisor that allows you to set a grid of pending orders of any size and in any direction (above the price, below the price, in both directions), you can set both the step from the price to the first order of the grid and the distance between orders in points, if desired, the trading gr
High Volatile
Gennady Kuznetsov
3 (1)
Experts
High Volatile High Volatile expert Advisor. designed to work in the highly volatile market. The EA operation is based on the price return to the channel.  It uses pending orders buy stop and sell stop. All parameters are set to the highest profitability. The stop loss has been increased to 100 pips, which excludes fast closing of orders at a loss.  Currency pairs  GBPUSD, EURCHF, USDCHF and other volatile pairs.   Time frame M1.  Spread is not more than 10 (5 digits).  The account must be ECN
Range Break Scalper EA
Matong Maphango
Experts
Range Break Scalper is a forex robot designed to trade breakouts of predefined price ranges. The robot has several input parameters including Auto Lot Size, Max Auto Lots, Risk % of the account, Lot size, SL in range percentage, Target in range percentage, Allow Trailing stop, Trailing points, Range start time(Hours), Range start time(Minutes), Range duration(Hours), Range duration(Minutes), Range close time(Hours) and Range close time(Minutes). The Auto Lot Size parameter allows users to choose
Os compradores deste produto também adquirem
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko é um Expert Advisor (EA) especial , construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos. Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco . Agora decidimos disponibilizá-lo ao público. Signal live     Quatro meses de conta real  Instalação fácil  Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)  Depósito mínimo: 100 USD  Suporte 24/7  Compre o Jesko uma vez – receba nossos
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $ Sinal ao vivo >>>>>   https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clique Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendente
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
O aprendizado profundo está remodelando o comércio de ouro, e assistentes inteligentes, como jardineiros, cuidam de jardins de negociação. O "Gold Garden" EA emprega tecnologia inteligente de aprendizado profundo e 20 anos de treinamento de dados para melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Com ele, o trading se torna mais fácil e inteligente. Vamos nos unir para iniciar a era do trading inteligente e transformar o trading em um jardim de felicidade. Este será o seu exclusivo Gol
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
ATUALIZAÇÃO — DEZEMBRO DE 2025 No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda. Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável. Live Signal Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading. Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualizaç
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
Sinal ao vivo da ICMarkets: Clique aqui Este EA é apresentado com um preço inicial de lançamento. O valor aumentará gradualmente a cada determinado número de vendas e nunca será reduzido. Os compradores iniciais garantem o melhor preço disponível. O que você precisa fazer para ter sucesso com o KT Gold Drift EA? Paciência. Disciplina. Tempo. O KT Gold Drift EA é baseado em uma abordagem de trading do mundo real, utilizada por traders profissionais e gestores de fundos privados. Sua força não es
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Só restam 1/5 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT5 O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço. O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quand
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capivara EA é um sistema avançado de acompanhamento automatizado de tendências baseado no indicador Hama. Se o mercado ficar em baixa e o indicador ficar vermelho, o EA venderá; se o mercado ficar em alta e o indicador ficar azul, o EA comprará. O EA pode detectar com precisão o início das tendências de alta e de baixa e controlará as negociações abertas em um estilo martingale/grade até atingir TP. Pares recomendados: Todos os pares principais como eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e também pares
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
DualGrid MT4
DRT Circle
Experts
Consultor Especialista DualGrid DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação. Após a compra, envie-me uma mensagem pr
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário