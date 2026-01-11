Grid Trading Brasil
- Experten
- Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
- Version: 2.100
Dies ist das technische Dokument für GTB (Grid Trader Brazil) für die Marktversion. Es beschreibt die strategische Funktionsweise und das komplette Wörterbuch der verfügbaren Parameter.
DEFAULT SET.set - DEFAULT ENGLISH SET!
Technisches Handbuch: GTB v2.1 (Marktversion)
1. Strategie und Architektur
GTB (Grid Trader Brazil) ist ein automatisches Handelssystem, das direkt auf dem MetaTrader 4 Terminal arbeitet. Es verwaltet die Auftragsausführung, die Risikokontrolle und die technische Analyse selbstständig.
-
Entscheidungsmatrix: Das System identifiziert Einstiegspunkte anhand eines Konsenses von Trend- und Momentum-Indikatoren.
-
Sicherheits-Filter: Eingaben werden durch Volatilitäts- und Trendfilter (RSI, Bollinger Bands, ADX) validiert, um den Handel gegen starke Marktbewegungen zu vermeiden.
2. Parameter-Wörterbuch
2.1 Identifizierung
-
InpLabelSet : Benutzerdefinierter Name für Ihre Voreinstellung (z. B. "EURUSD Aggressive").
2.2 Einstiegsstrategie (Signaleingänge)
Diese Einstellungen steuern die Bedingungen für die Eröffnung der ersten Order eines Gitters.
-
EingabeStrategieModus : Definiert die Logik für die Signalerzeugung.
-
Indikatoren (Standard): Verwendet die unten konfigurierten technischen Indikatoren.
-
Hinweis: Experimentelle Modi (Gemini/OpenAI/Sentiment) sind nur in der Nicht-Markt-Version verfügbar.
-
-
InpMinSignalsReq : Mindestanzahl der Indikatoren, die zur Bestätigung eines Einstiegs erforderlich sind (Confluence).
-
InpUpdateInterval : Häufigkeit der Datenaktualisierung in Minuten.
2.3 Lokale Indikatoren (Filter)
Aktivieren ( true ) oder deaktivieren ( false ) Sie bestimmte Indikatoren, um Ihre Einstiegssignale zu verfeinern.
-
Trend-Filter (Gleitender Durchschnitt): Kritischer Filter. Kauft nur, wenn der Kurs über dem Durchschnitt liegt.
-
ADX: Filtert Seitwärtsmärkte auf der Grundlage der Trendstärke aus ( InpAdxMinLevel ).
-
Bollinger Bänder: Löst Umkehrungen auf der Grundlage der Abweichungen aus ( InpBbDeviation ).
-
RSI & Stochastic: Standard-Oszillatoren zur Erkennung von überkauften/überverkauften Bedingungen.
-
MA-Kreuzung: Ermöglicht das Eingehen von Geschäften beim Überkreuzen von schnellen/langsamen gleitenden Durchschnitten.
2.4 Handelsverwaltung
-
InpOpCompra / InpOpVenda: Aktivieren oder deaktivieren Sie Kauf-/Verkaufsoperationen unabhängig voneinander.
-
InpSellPrimOrdem / InpBuyPrimOrdem :
-
True: Der Roboter eröffnet die erste Order automatisch.
-
Falsch: Halbautomatischer Modus. Der Benutzer eröffnet den ersten Handel manuell; der Roboter verwaltet das Raster danach.
-
2.5 Risikomanagement (Global)
-
InpMaxSpread : Maximal zulässiger Spread für Eröffnungsaufträge.
-
InpMaxTradesPairs : Begrenzt die Anzahl der gleichzeitig aktiven Währungspaare.
-
InpMaxDDPercentForNewGrid : Unterbricht neue Signale, wenn der Drawdown des Kontos diesen Prozentsatz überschreitet.
-
InpGlobalTP / InpGlobalSL : Schließt alle offenen Positionen, wenn das angegebene Gewinn- oder Verlustziel erreicht wird.
2.6 Raster & Erholung (DDR)
-
InpDDR (Dynamische Drawdown-Reduzierung) : Verwendet die Gewinne aus neuen Aufträgen, um ältere, verlustbringende Positionen schrittweise zu schließen.
-
InpMaxOrders : Maximale Anzahl von Aufträgen, die in einem einzelnen Raster erlaubt sind.
-
InpGridStep : Mindestabstand (in Punkten) zwischen Rasteraufträgen.
-
InpMult : Losgrößenmultiplikator für nachfolgende Aufträge (Martingale).
2.7 Optimierung
-
InpEntriesOnNewBarOnly :
-
True: Prüft Signale nur beim Schließen eines Balkens (schnelleres Testen).
-
Falsch: Prüft Signale bei jedem Tick (Präziser).
-