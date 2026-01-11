Grid Trading Brasil

Dies ist das technische Dokument für GTB (Grid Trader Brazil) für die Marktversion. Es beschreibt die strategische Funktionsweise und das komplette Wörterbuch der verfügbaren Parameter.

Technisches Handbuch: GTB v2.1 (Marktversion)

1. Strategie und Architektur

GTB (Grid Trader Brazil) ist ein automatisches Handelssystem, das direkt auf dem MetaTrader 4 Terminal arbeitet. Es verwaltet die Auftragsausführung, die Risikokontrolle und die technische Analyse selbstständig.

  • Entscheidungsmatrix: Das System identifiziert Einstiegspunkte anhand eines Konsenses von Trend- und Momentum-Indikatoren.

  • Sicherheits-Filter: Eingaben werden durch Volatilitäts- und Trendfilter (RSI, Bollinger Bands, ADX) validiert, um den Handel gegen starke Marktbewegungen zu vermeiden.

2. Parameter-Wörterbuch

2.1 Identifizierung

  • InpLabelSet : Benutzerdefinierter Name für Ihre Voreinstellung (z. B. "EURUSD Aggressive").

2.2 Einstiegsstrategie (Signaleingänge)

Diese Einstellungen steuern die Bedingungen für die Eröffnung der ersten Order eines Gitters.

  • EingabeStrategieModus : Definiert die Logik für die Signalerzeugung.

    • Indikatoren (Standard): Verwendet die unten konfigurierten technischen Indikatoren.

    • Hinweis: Experimentelle Modi (Gemini/OpenAI/Sentiment) sind nur in der Nicht-Markt-Version verfügbar.

  • InpMinSignalsReq : Mindestanzahl der Indikatoren, die zur Bestätigung eines Einstiegs erforderlich sind (Confluence).

  • InpUpdateInterval : Häufigkeit der Datenaktualisierung in Minuten.

2.3 Lokale Indikatoren (Filter)

Aktivieren ( true ) oder deaktivieren ( false ) Sie bestimmte Indikatoren, um Ihre Einstiegssignale zu verfeinern.

  • Trend-Filter (Gleitender Durchschnitt): Kritischer Filter. Kauft nur, wenn der Kurs über dem Durchschnitt liegt.

  • ADX: Filtert Seitwärtsmärkte auf der Grundlage der Trendstärke aus ( InpAdxMinLevel ).

  • Bollinger Bänder: Löst Umkehrungen auf der Grundlage der Abweichungen aus ( InpBbDeviation ).

  • RSI & Stochastic: Standard-Oszillatoren zur Erkennung von überkauften/überverkauften Bedingungen.

  • MA-Kreuzung: Ermöglicht das Eingehen von Geschäften beim Überkreuzen von schnellen/langsamen gleitenden Durchschnitten.

2.4 Handelsverwaltung

  • InpOpCompra / InpOpVenda: Aktivieren oder deaktivieren Sie Kauf-/Verkaufsoperationen unabhängig voneinander.

  • InpSellPrimOrdem / InpBuyPrimOrdem :

    • True: Der Roboter eröffnet die erste Order automatisch.

    • Falsch: Halbautomatischer Modus. Der Benutzer eröffnet den ersten Handel manuell; der Roboter verwaltet das Raster danach.

2.5 Risikomanagement (Global)

  • InpMaxSpread : Maximal zulässiger Spread für Eröffnungsaufträge.

  • InpMaxTradesPairs : Begrenzt die Anzahl der gleichzeitig aktiven Währungspaare.

  • InpMaxDDPercentForNewGrid : Unterbricht neue Signale, wenn der Drawdown des Kontos diesen Prozentsatz überschreitet.

  • InpGlobalTP / InpGlobalSL : Schließt alle offenen Positionen, wenn das angegebene Gewinn- oder Verlustziel erreicht wird.

2.6 Raster & Erholung (DDR)

  • InpDDR (Dynamische Drawdown-Reduzierung) : Verwendet die Gewinne aus neuen Aufträgen, um ältere, verlustbringende Positionen schrittweise zu schließen.

  • InpMaxOrders : Maximale Anzahl von Aufträgen, die in einem einzelnen Raster erlaubt sind.

  • InpGridStep : Mindestabstand (in Punkten) zwischen Rasteraufträgen.

  • InpMult : Losgrößenmultiplikator für nachfolgende Aufträge (Martingale).

2.7 Optimierung

  • InpEntriesOnNewBarOnly :

    • True: Prüft Signale nur beim Schließen eines Balkens (schnelleres Testen).

    • Falsch: Prüft Signale bei jedem Tick (Präziser).


