Grid Trading Brasil

Dies ist das technische Dokument für GTB (Grid Trader Brazil) für die Marktversion. Es beschreibt die strategische Funktionsweise und das komplette Wörterbuch der verfügbaren Parameter.

DEFAULT SET.set - DEFAULT ENGLISH SET!



Technisches Handbuch: GTB v2.1 (Marktversion)

1. Strategie und Architektur

GTB (Grid Trader Brazil) ist ein automatisches Handelssystem, das direkt auf dem MetaTrader 4 Terminal arbeitet. Es verwaltet die Auftragsausführung, die Risikokontrolle und die technische Analyse selbstständig.

Entscheidungsmatrix: Das System identifiziert Einstiegspunkte anhand eines Konsenses von Trend- und Momentum-Indikatoren.

Sicherheits-Filter: Eingaben werden durch Volatilitäts- und Trendfilter (RSI, Bollinger Bands, ADX) validiert, um den Handel gegen starke Marktbewegungen zu vermeiden.

2. Parameter-Wörterbuch

2.1 Identifizierung

InpLabelSet : Benutzerdefinierter Name für Ihre Voreinstellung (z. B. "EURUSD Aggressive").

2.2 Einstiegsstrategie (Signaleingänge)

Diese Einstellungen steuern die Bedingungen für die Eröffnung der ersten Order eines Gitters.

EingabeStrategieModus : Definiert die Logik für die Signalerzeugung. Indikatoren (Standard): Verwendet die unten konfigurierten technischen Indikatoren. Hinweis: Experimentelle Modi (Gemini/OpenAI/Sentiment) sind nur in der Nicht-Markt-Version verfügbar.

InpMinSignalsReq : Mindestanzahl der Indikatoren, die zur Bestätigung eines Einstiegs erforderlich sind (Confluence).

InpUpdateInterval : Häufigkeit der Datenaktualisierung in Minuten.

2.3 Lokale Indikatoren (Filter)

Aktivieren ( true ) oder deaktivieren ( false ) Sie bestimmte Indikatoren, um Ihre Einstiegssignale zu verfeinern.

Trend-Filter (Gleitender Durchschnitt): Kritischer Filter. Kauft nur, wenn der Kurs über dem Durchschnitt liegt.

ADX: Filtert Seitwärtsmärkte auf der Grundlage der Trendstärke aus ( InpAdxMinLevel ).

Bollinger Bänder: Löst Umkehrungen auf der Grundlage der Abweichungen aus ( InpBbDeviation ).

RSI & Stochastic: Standard-Oszillatoren zur Erkennung von überkauften/überverkauften Bedingungen.

MA-Kreuzung: Ermöglicht das Eingehen von Geschäften beim Überkreuzen von schnellen/langsamen gleitenden Durchschnitten.

2.4 Handelsverwaltung

InpOpCompra / InpOpVenda: Aktivieren oder deaktivieren Sie Kauf-/Verkaufsoperationen unabhängig voneinander.

InpSellPrimOrdem / InpBuyPrimOrdem : True: Der Roboter eröffnet die erste Order automatisch. Falsch: Halbautomatischer Modus. Der Benutzer eröffnet den ersten Handel manuell; der Roboter verwaltet das Raster danach.



2.5 Risikomanagement (Global)

InpMaxSpread : Maximal zulässiger Spread für Eröffnungsaufträge.

InpMaxTradesPairs : Begrenzt die Anzahl der gleichzeitig aktiven Währungspaare.

InpMaxDDPercentForNewGrid : Unterbricht neue Signale, wenn der Drawdown des Kontos diesen Prozentsatz überschreitet.

InpGlobalTP / InpGlobalSL : Schließt alle offenen Positionen, wenn das angegebene Gewinn- oder Verlustziel erreicht wird.

2.6 Raster & Erholung (DDR)

InpDDR (Dynamische Drawdown-Reduzierung) : Verwendet die Gewinne aus neuen Aufträgen, um ältere, verlustbringende Positionen schrittweise zu schließen.

InpMaxOrders : Maximale Anzahl von Aufträgen, die in einem einzelnen Raster erlaubt sind.

InpGridStep : Mindestabstand (in Punkten) zwischen Rasteraufträgen.

InpMult : Losgrößenmultiplikator für nachfolgende Aufträge (Martingale).

2.7 Optimierung