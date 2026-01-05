Gold tendance
- Experten
- Hamady Yacouba Diallo
- Version: 6.20
- Aktivierungen: 5
GOLD Tendance ist ein 100% automatischer Handelsroboter, der speziell für den Goldmarkt(XAUUSD) entwickelt wurde.
Er analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um Handelsmöglichkeiten in Phasen kontrollierter Volatilität zu identifizieren.
Der Roboter ist so konzipiert, dass er autonom und ohne menschliches Zutun arbeitet und gleichzeitig strenge Regeln zum Schutz des Kapitals integriert.
⚙️ Hauptfunktionen
-
Vollautomatischer Handel
-
Spezialisiert auf XAUUSD (Gold).
-
Analyse von Trend und Momentum
-
Automatisches Stop Loss und Take Profit
-
Integriertes Risikomanagement
-
Schutz vor ungünstigen Marktbedingungen
-
Funktioniert rund um die Uhr - 5 Tage die Woche.
-
Keine externen Indikatoren erforderlich
📊 Handelslogik
Der Roboter verwendet eine Kombination aus Trend- und Volatilitätsanalyse sowie Marktfiltern, um nur bei günstigen Bedingungen einzusteigen.
Unbeständige oder richtungslose Marktperioden werden automatisch vermieden.
🛡️ Risikomanagement
-
Obligatorischer Stop Loss für jede Position.
-
Einstellbare Positionsgröße
-
Individuell an das Risikoprofil anpassbare Parameter.
-
Schutz vor Overtrading
🧪 Empfehlungen zur Nutzung
-
Demokonto vor der Nutzung in Echtgeld empfohlen.
-
Empfohlenes Timeframe: M5 oder H1.
-
Aktiv: XAUUSD
-
Broker mit stabilen Spreads empfohlen
-
VPS für optimalen Betriebempfohlen.
⚠️ Warnung
Der Handel auf den Finanzmärkten birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.