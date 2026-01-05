Gold tendance

GOLD Tendance ist ein 100% automatischer Handelsroboter, der speziell für den Goldmarkt(XAUUSD) entwickelt wurde.
Er analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um Handelsmöglichkeiten in Phasen kontrollierter Volatilität zu identifizieren.

Der Roboter ist so konzipiert, dass er autonom und ohne menschliches Zutun arbeitet und gleichzeitig strenge Regeln zum Schutz des Kapitals integriert.

⚙️ Hauptfunktionen

  • Vollautomatischer Handel

  • Spezialisiert auf XAUUSD (Gold).

  • Analyse von Trend und Momentum

  • Automatisches Stop Loss und Take Profit

  • Integriertes Risikomanagement

  • Schutz vor ungünstigen Marktbedingungen

  • Funktioniert rund um die Uhr - 5 Tage die Woche.

  • Keine externen Indikatoren erforderlich

📊 Handelslogik

Der Roboter verwendet eine Kombination aus Trend- und Volatilitätsanalyse sowie Marktfiltern, um nur bei günstigen Bedingungen einzusteigen.
Unbeständige oder richtungslose Marktperioden werden automatisch vermieden.


🛡️ Risikomanagement

  • Obligatorischer Stop Loss für jede Position.

  • Einstellbare Positionsgröße

  • Individuell an das Risikoprofil anpassbare Parameter.

  • Schutz vor Overtrading

🧪 Empfehlungen zur Nutzung

  • Demokonto vor der Nutzung in Echtgeld empfohlen.

  • Empfohlenes Timeframe: M5 oder H1.

  • Aktiv: XAUUSD

  • Broker mit stabilen Spreads empfohlen

  • VPS für optimalen Betriebempfohlen.

⚠️ Warnung

Der Handel auf den Finanzmärkten birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Weitere Produkte dieses Autors
Expert Advisor CRYPTO
Hamady Yacouba Diallo
Experten
EXPERT CRYPTO ist ein automatisierter Expert Advisor, der für den Handel mit Kryptowährungen auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert eine Multi-Timeframe Trendanalyse (EMA + ADX) mit Momentum-Signalen (RSI & MACD) und integriert ein fortschrittliches Risikomanagement, das auf der ATR basiert. Der Roboter passt seine Ein- und Ausstiege automatisch an die Marktbedingungen an, mit dynamischem Trailing Stop, intelligentem Break Even und partiellen Gewinnmitnahmen. EXPERT CRYPTO ist für Hän
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension