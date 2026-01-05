GOLD Tendance ist ein 100% automatischer Handelsroboter, der speziell für den Goldmarkt(XAUUSD) entwickelt wurde.

Er analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um Handelsmöglichkeiten in Phasen kontrollierter Volatilität zu identifizieren.

Der Roboter ist so konzipiert, dass er autonom und ohne menschliches Zutun arbeitet und gleichzeitig strenge Regeln zum Schutz des Kapitals integriert.

⚙️ Hauptfunktionen

Vollautomatischer Handel

Spezialisiert auf XAUUSD (Gold).

Analyse von Trend und Momentum

Automatisches Stop Loss und Take Profit

Integriertes Risikomanagement

Schutz vor ungünstigen Marktbedingungen

Funktioniert rund um die Uhr - 5 Tage die Woche.

Keine externen Indikatoren erforderlich

📊 Handelslogik

Der Roboter verwendet eine Kombination aus Trend- und Volatilitätsanalyse sowie Marktfiltern, um nur bei günstigen Bedingungen einzusteigen.

Unbeständige oder richtungslose Marktperioden werden automatisch vermieden.





🛡️ Risikomanagement

Obligatorischer Stop Loss für jede Position.

Einstellbare Positionsgröße

Individuell an das Risikoprofil anpassbare Parameter.

Schutz vor Overtrading

🧪 Empfehlungen zur Nutzung

Demokonto vor der Nutzung in Echtgeld empfohlen .

Empfohlenes Timeframe: M5 oder H1 .

Aktiv: XAUUSD

Broker mit stabilen Spreads empfohlen

VPS für optimalen Betriebempfohlen.

⚠️ Warnung