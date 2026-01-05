GOLD Tendance est un robot de trading 100 % automatique spécialement développé pour le marché de l’or (XAUUSD).

Il analyse en continu les conditions du marché afin d’identifier des opportunités de trading sur des phases de volatilité maîtrisée.

Le robot est conçu pour fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, tout en intégrant des règles strictes de protection du capital.

⚙️ Fonctionnalités principales

Trading entièrement automatique

Spécialisé XAUUSD (Gold)

Analyse de la tendance et du momentum

Stop Loss et Take Profit automatiques

Gestion du risque intégrée

Protection contre les conditions de marché défavorables

Fonctionne 24h/24 – 5j/7

Aucun indicateur externe requis

📊 Logique de trading

Le robot utilise une combinaison d’analyse de tendance, de volatilité et de filtres de marché afin d’entrer uniquement lorsque les conditions sont favorables.

Les périodes de marché instables ou non directionnelles sont automatiquement évitées.





🛡️ Gestion du risque

Stop Loss obligatoire sur chaque position

Taille de position ajustable

Paramètres personnalisables selon le profil de risque

Protection contre le sur-trading

🧪 Recommandations d’utilisation

Compte démo recommandé avant utilisation en réel

Timeframe conseillé : M5 ou H1

Actif : XAUUSD

Broker avec spreads stables recommandé

VPS conseillé pour un fonctionnement optimal

⚠️ Avertissement