Gold tendance
- Experts
- Hamady Yacouba Diallo
- 버전: 6.20
- 활성화: 5
GOLD Tendance est un robot de trading 100 % automatique spécialement développé pour le marché de l’or (XAUUSD).
Il analyse en continu les conditions du marché afin d’identifier des opportunités de trading sur des phases de volatilité maîtrisée.
Le robot est conçu pour fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine, tout en intégrant des règles strictes de protection du capital.
⚙️ Fonctionnalités principales
-
Trading entièrement automatique
-
Spécialisé XAUUSD (Gold)
-
Analyse de la tendance et du momentum
-
Stop Loss et Take Profit automatiques
-
Gestion du risque intégrée
-
Protection contre les conditions de marché défavorables
-
Fonctionne 24h/24 – 5j/7
-
Aucun indicateur externe requis
📊 Logique de trading
Le robot utilise une combinaison d’analyse de tendance, de volatilité et de filtres de marché afin d’entrer uniquement lorsque les conditions sont favorables.
Les périodes de marché instables ou non directionnelles sont automatiquement évitées.
🛡️ Gestion du risque
-
Stop Loss obligatoire sur chaque position
-
Taille de position ajustable
-
Paramètres personnalisables selon le profil de risque
-
Protection contre le sur-trading
🧪 Recommandations d’utilisation
-
Compte démo recommandé avant utilisation en réel
-
Timeframe conseillé : M5
-
Actif : XAUUSD
-
Broker avec spreads stables recommandé
-
VPS conseillé pour un fonctionnement optimal
⚠️ Avertissement
Le trading sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.