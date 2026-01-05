Gold tendance
- Asesores Expertos
- Hamady Yacouba Diallo
- Versión: 6.20
- Activaciones: 5
GOLD Tendance es un robot de trading 100% automático especialmente desarrollado para el mercado del oro(XAUUSD).
Analiza continuamente las condiciones del mercado para identificar oportunidades de negociación en fases de volatilidad controlada.
El robot está diseñado para operar de forma autónoma, sin intervención humana, al tiempo que incorpora estrictas normas de protección del capital.
⚙️ Principales características
-
Negociación totalmente automática
-
Especializado XAUUSD (Oro)
-
Análisis de tendencia e impulso
-
Stop Loss y Take Profit automáticos
-
Gestión de riesgos integrada
-
Protección frente a condiciones de mercado adversas
-
Funciona 24 horas al día, 5 días a la semana
-
No requiere indicadores externos
Lógica de negociación
El robot utiliza una combinación de análisis de tendencias, volatilidad y filtros de mercado para entrar sólo cuando las condiciones son favorables.
Los periodos de mercado inestables o no direccionales se evitan automáticamente.
🛡️ Gestión del riesgo
-
Stop Loss obligatorio en cada posición
-
Tamaño de posición ajustable
-
Parámetros personalizables en función del perfil de riesgo
-
Protección contra el exceso de negociación
🧪 Recomendaciones de uso
-
Cuenta demo recomendada antes de usar para real
-
Marco temporal recomendado: M5 o H1
-
Activo: XAUUSD
-
Broker con spreads estables recomendado
-
VPS recomendado para un rendimiento óptimo
⚠️ Advertencia
Operar en los mercados financieros implica un riesgo de pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.