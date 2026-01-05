📌 Aurora Gold EA - Expert Advisor Beschreibung

Aurora Gold EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt wurde und sich auf ein stabiles Risikomanagement und eine konsistente Ausführung konzentriert. Dieser Expert Advisor eröffnet automatisch Kauf- und Verkaufspositionen auf der Grundlage vordefinierter Handelsbedingungen und wendet eine dynamische automatische Losberechnung von 1% Eigenkapital pro Handel an.

⚙️ Hauptmerkmale

Automatische Ausführung von Käufen und Verkäufen

Trades werden automatisch und ohne manuelles Eingreifen eröffnet, sobald die Marktbedingungen erfüllt sind.

Automatisches Lot auf Basis des Eigenkapitals (1%)

Die Lot-Größe wird dynamisch auf Basis von 1% des aktuellen Kontos berechnet, wodurch sich der EA automatisch an das Wachstum oder den Rückgang des Kontos anpassen kann.

Optimiert für XAUUSD (Gold)

Speziell auf die Volatilität von Gold, die Kontraktgröße und das Preisbewegungsverhalten abgestimmt.

Fokussiertes Risikomanagement

Ein fester Risikoprozentsatz pro Handel hilft, das Kapital zu schützen und die langfristige Stabilität zu erhalten.

Funktioniert mit jedem Kontostand

Geeignet für kleine und große Konten, da sich die Losgröße automatisch anpasst.

Vollautomatischer Handel

Sie brauchen den Chart nicht ständig zu überwachen - Aurora Gold EA führt den Handel und die Losberechnung automatisch durch.

📈 Handelslogik im Überblick

Aurora Gold EA überwacht die Marktpreisbewegungen und führt Kauf- oder Verkaufstransaktionen aus, wenn vordefinierte technische Bedingungen erfüllt sind.

Jede Position verwendet eine Losgröße, die aus 1 % des Kontokapitals berechnet wird, um ein proportionales Risiko für jeden Handel zu gewährleisten.

Dieser Ansatz trägt dazu bei, eine konsistente Risikokontrolle aufrechtzuerhalten, unabhängig von den Marktbedingungen oder Änderungen des Kontostands.

🕒 Empfohlene Einstellungen

Symbol : XAUUSD

Zeitrahmen : M15 - H1 (empfohlen)

Risiko : Festgelegt auf 1% Eigenkapital pro Handel

Konto-Typ : Standard / ECN

Mindestguthaben: Flexibel (abhängig von den Broker-Konditionen)

⚠️ Risiko-Hinweis

Der Handel mit Forex und Gold ist mit Risiken verbunden. Obwohl Aurora Gold EA ein kontrolliertes Risikomanagement einsetzt, sind Gewinne nicht garantiert. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.