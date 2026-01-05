Aurora Gold EA

📌 Aurora Gold EA - Expert Advisor Beschreibung

Aurora Gold EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt wurde und sich auf ein stabiles Risikomanagement und eine konsistente Ausführung konzentriert. Dieser Expert Advisor eröffnet automatisch Kauf- und Verkaufspositionen auf der Grundlage vordefinierter Handelsbedingungen und wendet eine dynamische automatische Losberechnung von 1% Eigenkapital pro Handel an.

⚙️ Hauptmerkmale

  • Automatische Ausführung von Käufen und Verkäufen
    Trades werden automatisch und ohne manuelles Eingreifen eröffnet, sobald die Marktbedingungen erfüllt sind.

  • Automatisches Lot auf Basis des Eigenkapitals (1%)
    Die Lot-Größe wird dynamisch auf Basis von 1% des aktuellen Kontos berechnet, wodurch sich der EA automatisch an das Wachstum oder den Rückgang des Kontos anpassen kann.

  • Optimiert für XAUUSD (Gold)
    Speziell auf die Volatilität von Gold, die Kontraktgröße und das Preisbewegungsverhalten abgestimmt.

  • Fokussiertes Risikomanagement
    Ein fester Risikoprozentsatz pro Handel hilft, das Kapital zu schützen und die langfristige Stabilität zu erhalten.

  • Funktioniert mit jedem Kontostand
    Geeignet für kleine und große Konten, da sich die Losgröße automatisch anpasst.

  • Vollautomatischer Handel
    Sie brauchen den Chart nicht ständig zu überwachen - Aurora Gold EA führt den Handel und die Losberechnung automatisch durch.

📈 Handelslogik im Überblick

Aurora Gold EA überwacht die Marktpreisbewegungen und führt Kauf- oder Verkaufstransaktionen aus, wenn vordefinierte technische Bedingungen erfüllt sind.
Jede Position verwendet eine Losgröße, die aus 1 % des Kontokapitals berechnet wird, um ein proportionales Risiko für jeden Handel zu gewährleisten.

Dieser Ansatz trägt dazu bei, eine konsistente Risikokontrolle aufrechtzuerhalten, unabhängig von den Marktbedingungen oder Änderungen des Kontostands.

🕒 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15 - H1 (empfohlen)

  • Risiko: Festgelegt auf 1% Eigenkapital pro Handel

  • Konto-Typ: Standard / ECN

  • Mindestguthaben: Flexibel (abhängig von den Broker-Konditionen)

⚠️ Risiko-Hinweis

Der Handel mit Forex und Gold ist mit Risiken verbunden. Obwohl Aurora Gold EA ein kontrolliertes Risikomanagement einsetzt, sind Gewinne nicht garantiert. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.


Weitere Produkte dieses Autors
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Experten
Was ist SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 , der auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) und der Marktstrukturanalyse entwickelt wurde. Der EA wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, dem natürlichen Fluss des Marktes zu folgen, indem er sich auf die Preisstruktur statt auf Indikatoren oder verzögerte Signale konzentriert. Wie funktioniert der EA? Der EA analysiert Veränderungen der Marktstruktur anhan
FREE
RSI Reversal Pro
Twin Fitersya
Experten
RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 5 (MT5) , das auf der klassischen Relative Strength Index (RSI) Umkehrstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sicher mit Forex-Paaren, Gold (XAUUSD) und anderen CFDs zu handeln, mit eingebautem Brokerschutz und Risikomanagementfunktionen. Handelsstrategie Verwendet RSI Periode 14 als Hauptindikator Käufe werden getätigt, wenn der RSI 30 erreicht oder unt
FREE
Buy stop hunter
Twin Fitersya
Experten
DIESE EA IST FÜR DAS PAAR XAU/USD MIT EINER BUY-STOP- UND SELL-STOP-STRATEGIE KONZIPIERT. WENN ENTWEDER DER KAUFSTOPP ODER DER VERKAUFSSTOPP AUSGELÖST WIRD, WIRD DIE ANDERE SCHWEBENDE ORDER STORNIERT. DIESE EA IST SEHR GEEIGNET FÜR SIE, WEIL: 1. 1. 1 POSITION AUSFÜHRT (EINMALIGER EINSTIEG) 2. EINE TRAILING-STOP-FUNKTION (SL+) HAT, DIE FÜR DIE SICHERUNG IHRER GEWINNE NÜTZLICH IST 3. NICHT MARTINGALE FUNKTIONEN IN DIESER EA ENTHALTEN: - FIXED LOT - PENDING ORDER - STOP-LOSS (PUNKT) - GEWINNMITN
Headging cc
Twin Fitersya
Experten
Expert Advisor Beschreibung Market Safe Trend EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um mit einer einfachen und robusten Trendfolgestrategie auf dem Forex- und Goldmarkt zu handeln. Der EA wurde unter strikter Einhaltung der MQL5-Marktregeln entwickelt und ist so optimiert, dass er die automatische Validierung ohne Fehler besteht. Dieser Expert Advisor arbeitet auf Netting-Konten , passt das Handelsvolumen automatisch an die verfügbare Marge an und wendet broker-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension