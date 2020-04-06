Headging cc


🔹 Expert Advisor Beschreibung

Market Safe Trend EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um mit einer einfachen und robusten Trendfolgestrategie auf dem Forex- und Goldmarkt zu handeln.
Der EA wurde unter strikter Einhaltung der MQL5-Marktregeln entwickelt und ist so optimiert, dass er die automatische Validierung ohne Fehler besteht.

Dieser Expert Advisor arbeitet auf Netting-Konten, passt das Handelsvolumen automatisch an die verfügbare Marge an und wendet broker-sichere Risikokontrollen an, um einen stabilen Betrieb über verschiedene Symbole und Kontogrößen hinweg zu gewährleisten.

🔹 Handelsstrategie

Der EA verwendet eine gleitende Durchschnitts-Crossover-Methode, um Markttrends zu erkennen:

  • Kaufgeschäfte werden eröffnet, wenn der schnelle EMA über den langsamen EMA kreuzt.

  • Verkaufsgeschäfte werden eröffnet, wenn der schnelle EMA unter dem langsamen EMA kreuzt.

Um Overtrading und Marktrauschen zu vermeiden, werden alle Handelsentscheidungen nur bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgeführt.

🔹 Risiko- und Geldmanagement

  • Automatische Anpassung der Losgröße auf Basis der freien Marge

  • Keine feste oder aggressive Losgrößenanpassung

  • Trades werden übersprungen, wenn die Marge nicht ausreicht

  • Eingebauter Schutz gegen ungültiges Volumen und unzureichende Mittel

Dadurch ist der EA auch für kleine Testguthaben geeignet , die während der MQL5-Validierung verwendet werden.

🔹 Handelsverwaltung

  • Anfänglicher Stop-Loss, der auf jeden Handel angewendet wird

  • Sicherer Trailing-Stop-Mechanismus

  • Broker-bewusste Handhabung von Stop Level und Freeze Level

  • Keine übermäßige Auftragsänderung (Anti-Spam-Schutz)

Alle Handelsänderungen werden nur durchgeführt, wenn sie gültig und durch die Brokerbedingungen erlaubt sind.

🔹 Sicherheit und Kompatibilität

  • Vollständig kompatibel mit Netting-Konten

  • Funktioniert mit jedem Forex-Symbol und Gold (XAUUSD)

  • Entwickelt, um auf jedem Zeitrahmen zu funktionieren

  • Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging

  • Keine gefährlichen Erholungs- oder Mittelwertbildungstechniken

🔹 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: Jedes Forex-Paar oder XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1 oder höher (empfohlen)

  • Konto-Typ: Netting

  • Ersteinzahlung: Beliebig (EA passt die Losgröße automatisch an)

🔹 Wichtige Hinweise

  • Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den Einstellungen des Brokers ab

  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden

🔹 Zusammenfassung

Market Safe Trend EA ist ein sauberer, stabiler und validierungssicherer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Einfachheit, Risikokontrolle und langfristige Nutzbarkeit legen.
Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die nach einem zuverlässigen Trendfolge-EA suchen, der vollständig den Anforderungen des MQL5-Marktes entspricht.


