📌 Aurora Gold EA - Descripción del Asesor Experto

Aurora Gold EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado XAUUSD (Oro), centrado en una gestión de riesgo estable y una ejecución consistente. Este Asesor Experto abre automáticamente posiciones de Compra y Venta basándose en condiciones de trading predefinidas y aplica un cálculo dinámico de lote automático de 1% de capital por operación.

⚙️ Características principales

Ejecución automática de compra y venta

Las operaciones se abren automáticamente sin intervención manual una vez que se cumplen las condiciones de mercado.

Lote automático basado en la equidad (1%)

El tamaño del lote se calcula dinámicamente utilizando el 1% de la equidad actual de la cuenta , permitiendo que el EA se adapte automáticamente al crecimiento o reducción de la cuenta.

Optimizado para XAUUSD (Oro)

Especialmente ajustado para la volatilidad del oro, el tamaño del contrato y el comportamiento del movimiento del precio.

Centrado en la gestión del riesgo

El porcentaje de riesgo fijo por operación ayuda a proteger el capital y a mantener la estabilidad a largo plazo.

Funciona con cualquier saldo de cuenta

Adecuado para cuentas pequeñas y grandes porque el tamaño del lote se ajusta automáticamente.

Trading Totalmente Automatizado

No hay necesidad de monitorear el gráfico continuamente-Aurora Gold EA maneja la ejecución de las operaciones y el cálculo del lote automáticamente.

Visión general de la lógica de trading

Aurora Gold EA monitoriza los movimientos de los precios del mercado y ejecuta operaciones de compra o venta cuando se cumplen las condiciones técnicas predefinidas.

Cada posición utiliza un tamaño de lote calculado a partir del 1% del capital de la cuenta, lo que garantiza una exposición proporcional al riesgo en cada operación.

Este enfoque ayuda a mantener un control constante del riesgo independientemente de las condiciones del mercado o de los cambios en el saldo de la cuenta.

Configuración recomendada

Símbolo : XAUUSD

Marco temporal : M15 - H1 (recomendado)

Riesgo : Fijo al 1% del capital por operación

Tipo de cuenta : Estándar / ECN

Saldo Mínimo: Flexible (depende de las condiciones del broker)

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar en Forex y Oro implica riesgo. Aunque Aurora Gold EA utiliza una gestión controlada del riesgo, los beneficios no están garantizados. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.