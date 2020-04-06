Buy stop hunter

DIESE EA IST FÜR DAS PAAR XAU/USD MIT EINER BUY-STOP- UND SELL-STOP-STRATEGIE KONZIPIERT. WENN ENTWEDER DER KAUFSTOPP ODER DER VERKAUFSSTOPP AUSGELÖST WIRD, WIRD DIE ANDERE SCHWEBENDE ORDER STORNIERT.

DIESE EA IST SEHR GEEIGNET FÜR SIE, WEIL:
1. 1. 1 POSITION AUSFÜHRT (EINMALIGER EINSTIEG)
2. EINE TRAILING-STOP-FUNKTION (SL+) HAT, DIE FÜR DIE SICHERUNG IHRER GEWINNE NÜTZLICH IST
3. NICHT MARTINGALE

FUNKTIONEN IN DIESER EA ENTHALTEN:
- FIXED LOT
- PENDING ORDER
- STOP-LOSS (PUNKT)
- GEWINNMITNAHME (PUNKT)
- ZEITRAUM
- TRAILING-STOP

HOLEN SIE SICH DIESES EA JETZT FÜR IHRE FINANZIELLE FREIHEIT


[ EMPFEHLUNG ZEITRAHMEN M15]

