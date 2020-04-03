RSI Reversal Pro

📌 RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31

RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 5 (MT5), das auf der klassischen Relative Strength Index (RSI) Umkehrstrategie basiert.

Dieser EA wurde entwickelt, um sicher mit Forex-Paaren, Gold (XAUUSD) und anderen CFDs zu handeln, mit eingebautem Brokerschutz und Risikomanagementfunktionen.

🔹 Handelsstrategie

Verwendet RSI Periode 14 als Hauptindikator

Käufe werden getätigt, wenn der RSI 30 erreicht oder unterschreitet (überverkaufter Zustand)

VERKÄUFE werden eröffnet, wenn der RSI 70 erreicht oder übersteigt (überkaufter Zustand)

Der Take Profit basiert nicht auf dem Preis, sondern auf der Logik des Indikators: Positionen werden automatisch geschlossen, wenn der RSI wieder auf 50 steigt.

Nur eine offene Position pro Symbol zur gleichen Zeit

🔹 Hauptmerkmale

✔ RSI-basierter Ein- und Ausstieg

✔ Indikator-basierter Take Profit (RSI 50)

✔ Broker-sicherer Trailing Stop

✔ Auto-Lot- oder Fixed-Lot-Option

✔ Margenschutzsystem

✔ Funktioniert auf allen Zeitrahmen

✔ Geeignet für Forex, Gold und CFDs

✔ Strategie-Tester & MQL5 Market-kompatibel

🔹 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M15 - H1 (Forex), H4 - D1 (XAUUSD)

Risiko: 0,5% - 1,0% pro Handel

Konto-Typ: Netting oder Absicherung

⚠️ Risiko-Hinweis

Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Dieser Expert Advisor gibt keine Gewinngarantie. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.