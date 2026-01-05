AlphaNet AI EUR Pro
- Asesores Expertos
- Hideki Nakajima
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
AlphaNet AI EUR Pro - Trading con IA para EURUSD H1
Sistema de IA especializado para EURUSD H1
AlphaNet AI EUR Pro es un Asesor Experto especializado creado exclusivamente para operar con EURUSD H1. Combinando la avanzada tecnología de red neuronal LSTM con la gestión de riesgos de grado institucional, este EA de IA ha sido desarrollado y probado a través de 6 años de datos históricos (2020-2025).
Aviso importante: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar implica un riesgo sustancial.
Características principales
Tecnología de redes neuronales de IA
- Arquitectura LSTM: Red neuronal avanzada de memoria a largo plazo
- Aprendizaje adaptativo: La IA analiza múltiples indicadores técnicos
- Enfoque de calidad: Ejecución selectiva de operaciones (502 operaciones en 6 años frente a las 1.241 habituales)
- Adaptación dinámica: Responde a las condiciones cambiantes del mercado
Resultados históricos (2020-2025)
Datos del Backtest de 6 años - EURUSD H1
|Métrica
|Resultado histórico
|Resultado neto total
|+120,30 USD
|Factor de ganancia
|1.280
|Total Operaciones
|502
|Selectividad de operaciones
|0,24 USD/operación
|Ganancia bruta
|+549,21 USD
|Pérdida bruta
|-428,91 USD
Comparación histórica (datos de backtest):
Enfoque tradicional: 1.241 operaciones → 104 USD (0,08/operación) AlphaNet AI: 502 operaciones → 120 USD (0,24/operación) Resultado: 3 veces más selectividad con un 60% menos de operaciones.
Importante: Estos son solo resultados históricos de backtest. El rendimiento futuro puede diferir significativamente.
Tecnología principal
1. Red neuronal LSTM
La IA avanzada analiza:
- Patrones de precios (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre)
- RSI (Índice de Fuerza Relativa)
- MACD (Divergencia de convergencia de medias móviles)
- ATR (Average True Range)
- Bandas de Bollinger
- Tendencias EMA
Resultados: Señales de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO con niveles de confianza
2. Gestión dinámica del riesgo
Stop Loss / Take Profit adaptativos:
- Basado en la volatilidad del mercado en tiempo real (ATR)
- SL: multiplicador ATR × 3,5 (óptimo probado)
- TP: ratio SL × 0,35 (óptimo probado)
- Rango: 50-100 pips SL
Rendimiento histórico:
- SL/TP dinámico: +120,30 USD
- SL/TP fijo: +104,67 USD
- Diferencia: +15,63 USD de mejora en backtest
3. Filtro temporal - Reducción de pérdidas
Operaciones sólo durante alta liquidez:
- Sesión de Londres: 8:00-17:00 GMT
- Sesión NY: 13:00-22:00 GMT
- Solapamiento: Periodo de máxima liquidez
Resultados históricos:
- Con filtro horario: -428,91 USD de pérdida total
- Sin filtro: -1.383,72 USD de pérdida total
- Reducción de pérdidas del 69% en las pruebas históricas
4. Trailing Stop inteligente
Protección de beneficios:
- Se activa a +12 pips
- Trails a 7 pips de distancia
- Pasos de ajuste de 2 pips
- Bloquea las ganancias dinámicamente
Especificaciones técnicas
Requisitos:
- Símbolo: EURUSD solamente
- Marco temporal: Sólo H1
- Depósito mínimo: $10,000 (para 0.01 lote)
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Ejecución: Órdenes a mercado con ejecución instantánea
Incluye:
- Un único archivo .ex5 (todos los recursos incrustados)
- Guía completa del usuario (PDF)
- Guía de instalación (PDF)
- Referencia de parámetros (PDF)
Parámetros de configuración
Parámetros clave (Optimizado para EURUSD H1):
|Parámetro
|Por defecto
|Propósito
|AI_MinConfianza
|0.45
|Intensidad mínima de la señal
|Usar_SLTP_dinámico
|true
|Gestión adaptativa del riesgo
|ATR_SL_Multiplicador
|3.5
|Cálculo de Stop Loss
|TP_SL_Ratio
|0.35
|Cálculo de Take Profit
|Habilitar_filtro_de_tiempo
|true
|Sólo sesiones Londres/NY
|Operaciones_máximas_diarias
|7
|Control de riesgo
|Tamaño_lote
|0.01
|Tamaño de la posición
Nota: Los parámetros se han optimizado mediante pruebas históricas. Los cambios pueden afectar al rendimiento.
Advertencias importantes
Especialista en EURUSD H1:
- NO utilizar en otros pares de divisas
- NO utilizar en otros marcos temporales
- No probado en M1, M5, M15, M30, H4, D1, etc.
Por qué es importante la especialización:
- Cada par tiene características de volatilidad únicas
- El marco temporal H1 equilibra la calidad de la señal frente a la frecuencia
- 6 años de optimización específica del EURUSD
- Otros pares = no probados = resultados desconocidos
Divulgación de riesgos
Por favor, lea atentamente:
1. Advertencia sobre resultados anteriores
- Los resultados históricos de backtest no garantizan rendimientos futuros
- Las condiciones del mercado cambian constantemente
- Las rentabilidades anteriores no predicen rentabilidades futuras
2. Riesgo de negociación
- Operar en el mercado de divisas implica un riesgo considerable de pérdida
- Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder
- Los ganadores del pasado pueden convertirse en perdedores
- Ninguna estrategia está exenta de riesgo
3. 3. Sin garantías
- No hacemos afirmaciones sobre la rentabilidad futura
- Los resultados variarán en función del broker, spread, deslizamiento
- Los resultados individuales pueden variar
4. 4. Su responsabilidad
- Usted es el único responsable de sus decisiones
- Pruebe a fondo la demo antes de utilizarla en vivo
- Comprender todos los parámetros antes de operar
- Supervisar regularmente el rendimiento del EA
Esto es una herramienta, no una garantía. Opere con responsabilidad.
Inicio rápido
- Comprar y descargar desde MQL5.com Market
- Instalación automática en MT5
- Abra el gráfico EURUSD H1
- Arrastre AlphaNet AI EUR Pro al gráfico
- Verifique los ajustes (utilice los valores predeterminados para la configuración probada)
- Haga clic en OK para iniciar
Recomendado: Pruebe primero en una cuenta demo para entender el comportamiento.
Qué obtiene
Incluido en la compra:
- AlphaNet_AI_EUR_Pro_v1.0.ex5 (Archivo compilado con todos los recursos)
- Guía del usuario (PDF) - Documentación completa de la estrategia de negociación
- Guía de Instalación (PDF) - Instrucciones de instalación paso a paso
- Referencia de parámetros (PDF) - Explicaciones detalladas de los parámetros
- Actualizaciones gratuitas de por vida
No se incluye:
- Código fuente (archivo .mq5)
- Archivos de modelo independientes (incrustados en .ex5)
Requisitos del sistema
Requisitos de MetaTrader 5:
- Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3940 o superior)
- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS o Linux
- RAM: 4 GB mínimo, 8 GB recomendado
- Red: Conexión estable a Internet
Requisitos de la cuenta:
- Capital mínimo: 10.000 USD (para un tamaño de lote de 0,01)
- Broker: Cualquier broker MT5 que ofrezca EURUSD
- Tipo de cuenta: Demo o real (compensación o cobertura)
- Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado
Por qué elegir AlphaNet AI EUR Pro
Ventajas:
- Enfoque especializado: EURUSD H1 experto, no genérico
- Tecnología AI: Red neuronal avanzada LSTM
- Pruebas probadas: 6 años de validación histórica
- Riesgo dinámico: se adapta a la volatilidad del mercado
- Transparente: Documentación completa incluida
- Sin costes ocultos: Compra única, actualizaciones de por vida
Limitaciones (siendo honestos):
- Un solo par: EURUSD solamente
- Un solo marco temporal: Sólo H1
- Requisito de Capital: $10,000 mínimo recomendado
- Sin garantías: Rendimiento pasado ≠ resultados futuros
- Seguimiento requerido: No 100% manos libres
Resumen
AlphaNet AI EUR Pro ofrece:
- Estrategia de IA especializada EURUSD H1
- Validación histórica de 6 años
- Gestión dinámica y adaptativa del riesgo
- Documentación completa
- Comunicación sincera
Lo que no ofrece
- Beneficios garantizados
- Promesas de enriquecimiento rápido
- 100% de ganancias
- Operaciones sin riesgo
Opere con inteligencia. Opere con responsabilidad.
ADVERTENCIA DE RIESGO: Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor.
Versión del producto: 1.0
Última actualización: Enero 2026
Soporte: MQL5.com Comentarios del producto