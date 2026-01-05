DAX40 Frankfurt Open ICMarketGlobal

Descripción

DAX40 Frankfurt Open ICMarketGlobal es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado específicamente para operar la apertura del mercado europeo (DAX). Este robot utiliza una estrategia de breakout (rompimiento) de alta velocidad, capturando los movimientos explosivos que ocurren en los primeros minutos de la sesión de Frankfurt.

A diferencia de otros robots complejos, este EA ha sido optimizado para ofrecer una interfaz limpia y sencilla, donde el usuario solo necesita configurar lo esencial mientras el algoritmo se encarga de la gestión avanzada del riesgo y la volatilidad.

Ventajas Principales

  • Estrategia Especializada: Optimizado para el índice Germany 40 (DAX), aprovechando la volatilidad real de la apertura.

  • Gestión de Riesgo Inteligente: Incluye cálculo automático de lotaje basado en el porcentaje de riesgo de tu cuenta.

  • Protecciones Avanzadas: Filtros integrados de ATR (volatilidad) y Spread máximo para evitar entradas en malas condiciones de mercado.

  • Salidas Dinámicas: Utiliza funciones de Trailing Stop, Breakeven y Early Exit (salida temprana) para asegurar ganancias y minimizar pérdidas de forma automática.

  • Interfaz Simplificada: Olvídate de cientos de parámetros confusos; solo configura tu horario y riesgo, y estarás listo.

Parámetros de Entrada

=== CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN ===

  • Max Trades Per Day: Define el número máximo de operaciones permitidas por día para evitar el sobre-trading.

  • Use Time Exit: Si se activa, el EA cerrará todas las posiciones al llegar a un minuto específico del día.

  • H1_Hour / H1_Min: La hora y minuto exactos en los que el EA buscará la señal de ruptura.

  • H1_ExitMin: El minuto en el que se forzará la salida si la opción de cierre por tiempo está activa.

=== GESTIÓN DE RIESGO ===

  • Dynamic Lot: Permite que el EA calcule el tamaño de la posición automáticamente según tu riesgo.

  • Fixed Lot: Lote fijo que se usará si el lotaje dinámico está desactivado.

  • Risk Percent: Porcentaje de la equidad que deseas arriesgar por operación (ej. 1.5%).

  • Max Daily Loss: Límite máximo de pérdida diaria. Si se alcanza, el EA dejará de operar hasta el día siguiente.

  • RR_Target: Objetivo de beneficio basado en el ratio Riesgo:Recompensa (ej. 4.0 para buscar 4 veces lo arriesgado).

Recomendaciones

  1. Símbolo: Diseñado principalmente para GER40, DE40 o DAX40.

  2. Temporalidad: Se recomienda mantener el gráfico en M1 para una ejecución precisa del horario.

  3. Broker: Se sugiere un broker con bajos spreads y buena velocidad de ejecución para scalping. (ICMarketGlobal)


