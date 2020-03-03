Normal MA Crossover EA with Filters

<h1>MA Crossover Professional EA</h1>





<h2>Übersicht</h2>

<p>MA Crossover Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem auf Basis der Moving Average Crossover Strategie mit zusätzlichen RSI und ADX Filtern zur Marktanalyse.</p>





<h2>Schlüsselmerkmale</h2>

<ul>

<li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Verwendet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung</li>

<li><strong>RSI-Filter</strong>: Optionaler RSI-Filter zur Vermeidung von überkauften/überverkauften Bedingungen</li>

<li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Optionaler ADX-Filter, um nur in tendenziellen Märkten zu handeln</li>

<li><strong>Risikomanagement</strong>: Konfigurierbarer Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop</li>

<li><strong>Flexible Einstellungen</strong>: Anpassbare Parameter für verschiedene Handelsstile</li>

</ul>





<h2>Wie es funktioniert</h2>

<p>Der EA überwacht gleitende Durchschnittsüberkreuzungen bei jedem neuen Balken:</p>

<ul>

<li><strong>BUY Signal</strong>: Wenn schneller MA über langsamen MA kreuzt + RSI nicht überkauft + ADX zeigt Trendstärke</li>

<li><strong>Verkaufssignal</strong>: Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA kreuzt + RSI nicht überverkauft + ADX zeigt Trendstärke</li>

</ul>





<h2>Eingabeparameter</h2>

<h3>MA Parameter</h3>

<ul>

<li><strong>Fast MA Period</strong> (10): Periode für den schnellen gleitenden Durchschnitt</li>

<li><strong>Slow MA Periode</strong> (20): Periode für den langsamen gleitenden Durchschnitt</li>

<li><strong>MA-Methode</strong> (SMA): Typ des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA, usw.)</li>

</ul>





<h3>Filterparameter</h3>

<ul>

<li><strong>RSI-Filter verwenden</strong> (true): RSI-Filter aktivieren/deaktivieren</li>

<li><strong>RSI Zeitraum</strong> (14): RSI-Berechnungszeitraum</li>

<li><strong>RSI Overbought</strong> (70): RSI-Niveau, das als überkauft gilt</li>

<li><strong>RSI Überverkauft</strong> (30): RSI-Level gilt als überverkauft</li>

<li><strong>ADX-Filter verwenden</strong> (wahr): Aktivieren/Deaktivieren des ADX-Filters</li>

<li><strong>ADX Zeitraum</strong> (14): ADX Berechnungszeitraum</li>

<li><strong>ADX Level</strong> (25): Minimales ADX-Niveau für einen Trendmarkt</li>

</ul>





<h3>Risikomanagement</h3>

<ul>

<li><strong>Losgröße</strong> (0,01): Feste Losgröße für Trades</li>

<li><strong>Stop Loss</strong> (100): Stop Loss in Punkten</li>

<li><strong>Gewinnmitnahme</strong> (200): Gewinnmitnahme in Punkten</li>

<li><strong>Trailing Stop verwenden</strong> (true): Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-Stops</li>

<li><strong>Trail Start</strong> (50): Gewinn in Punkten zur Aktivierung des Trailing</li>

<li><strong>Trail Step</strong> (20): Schritt für Trailing-Stop in Punkten</li>

</ul>





<h3>EA-Einstellungen</h3>

<ul>

<li><strong>Magische Nummer</strong> (20251225): Eindeutiger Bezeichner für EA-Trades</li>

<li><strong>Slippage</strong> (3): Maximale Slippage in Punkten</li>

<li><strong>Protokollierung aktivieren</strong> (wahr): Ausführliche Protokollierung aktivieren/deaktivieren</li>

</ul>





<h2>Installation</h2>

<ol>

<li>Downloaden Sie die .ex5 Datei</li>

<li>Kopieren Sie sie in MetaTrader 5\MQL5\Experts\</li>

<li>Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie Navigator</li>

<li>Hängen Sie den EA an einen Chart an</li>

<li>Konfigurieren Sie die Parameter nach Bedarf</li>

</ol>





<h2>Empfohlene Einstellungen</h2>

<p><strong>Für EURUSD M15:</strong> Fast MA = 8, Slow MA = 21, Use both filters enabled</p>

<p><strong>Für XAUUSD H1:</strong> Fast MA = 12, Slow MA = 26, Nur ADX-Filter verwenden</p>





<h2>Backtesting</h2>

<p>Für das Backtesting verwenden Sie den Modus "Every tick based on real ticks" mit Daten von mindestens 3 Monaten. Der EA funktioniert am besten bei trendfolgenden Währungspaaren.</p>





<h2>Wichtige Hinweise</h2>

<ul>

<li>Dies ist ein automatisches Handelssystem - Verwendung auf eigene Gefahr</li>

<li>Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse</li>

<li>Testen Sie das System vor dem Live-Handel gründlich auf einem Demokonto</li>

<li>Parameter entsprechend der eigenen Risikotoleranz anpassen</li>

</ul>





<h2>Support</h2>

<p>Für Fragen oder Support nutzen Sie bitte den Bereich Produktdiskussion auf MQL5 Market.</p>