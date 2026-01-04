News Flow Pro Guardian

Nachrichtenfluss Pro
Ihr institutioneller Kapitalwächter

News Flow Pro ist nicht nur ein Kalenderindikator, sondern ein automatisches Risikomanagementsystem, das Ihr Kapital vor extremer Volatilität schützt, die durch wichtige Nachrichten verursacht wird.

Auf dem heutigen Markt ist der Schutz wichtiger als der Einstieg.

Hauptmerkmale

News Flow Pro bietet ein komplettes Instrumentarium zum Schutz Ihres Kapitals bei Ereignissen mit hoher Volatilität.

Nachrichtenblocker (Auftragsfilter)

Verhindert das Eröffnen neuer Positionen Minuten vor und nach wichtigen Ereignissen, um Slippage und Spread-Ausweitung zu vermeiden.

Guardian-Modus (Gewinnschutz)

Überwacht Ihre offenen Positionen. Wenn ein Nachrichtenereignis bevorsteht, verschiebt das System automatisch den Stop-Loss auf Break-Even und schließt den Handel teilweise, um Gewinne zu sichern.

Dashboard in Echtzeit

Modernes visuelles Panel mit Countdown-Timer, Einflussstufen (Hoch, Mittel, Niedrig) und automatischer Währungserkennung auf Basis des aktiven Charts.

Volle Kompatibilität

Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten, die mit beliebigen Symbolen arbeiten (Forex, Metalle, Indizes).

Warum News Flow Pro verwenden?

Viele Händler verlieren eigene Firmenkonten oder persönliches Kapital, wenn sie während des FOMC oder NFP ungeschützt sind.

  • 24/5 Schutz: News Flow Pro fungiert als "Compliance Officer" und stellt sicher, dass die Sicherheitsregeln strikt eingehalten werden, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.
  • Verhinderung von katastrophalen Verlusten: Vermeiden Sie die Gefährdung durch Ereignisse mit hoher Volatilität, die innerhalb von Sekunden erhebliche Verluste verursachen können.
  • Intelligente Automatisierung: Trifft Schutzentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten und eliminiert emotionale Eingriffe.
  • Konzentration auf den Handel: Sie können sich auf Analysen und Strategien konzentrieren, während das System das Nachrichtenrisiko verwaltet.

Eingabeparameter (einfache Einrichtung)

Vereinfachte Konfiguration für automatischen Kapitalschutz.

InpMagic

Legen Sie die Magic Number des EA fest, den Sie schützen möchten (0, um manuelle Trades zu schützen).

Blockieren vor/nach

Zeit in Minuten, um neue Trades vor und nach aufsehenerregenden Nachrichten zu blockieren.

Protect-Auslöser

Minuten vor der Nachricht, um Break-even und Partial Close zu aktivieren.

Teilweiser Perc

Prozentualer Anteil der Positionsgröße, der geschlossen werden soll, um Gewinne zu sichern.

Auto-Währungen

Erkennt automatisch Währungen aus dem aktuellen Chart, um nur das zu filtern, was wichtig ist.

Tipps für die Verwendung

Konfigurieren Sie News Flow Pro, um Ihren Kapitalschutz in verschiedenen Handelsszenarien zu maximieren.

Für Prop-Firmen

Wir empfehlen, den Handel 15 Minuten vor und nach aufsehenerregenden Nachrichten zu blockieren. Dies gewährleistet die Einhaltung der Firmenregeln und schützt vor Drawdown-Verletzungen während volatiler Ereignisse.

Einrichtung des Guardian-Modus

Verwenden Sie den Guardian-Modus mit einem Mindestgewinn von 100 Punkten, um den Break-Even sicher zu erreichen. Passen Sie den Teil-Prozentsatz entsprechend Ihrer Risikotoleranz an (empfohlen zwischen 30 % und 70 %).

Schützen Sie Ihr Kapital jetzt

Lassen Sie nicht zu, dass die Volatilität der Nachrichten monatelange Arbeit zunichte macht. News Flow Pro ist der Wächter, den Ihr Kapital braucht, um sicher durch einschneidende Marktereignisse zu navigieren.

Nachrichtenfluss Pro

Das automatische Risikomanagement-System für institutionelle und private Händler

