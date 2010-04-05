Boleta Pro Ultimate Risk Manager
- Jose Castro Dos Santos Neto
- Version: 3.1
Boleta Pro Ultimate – Professionelles Order-AusführungspanelProfessionelles Order-Ausführungs DashboardProfessionelle BenutzeroberflächeVisuelles TradingAutomatische Risikoberechnung
BOLETA PRO ULTIMATE
Chirurgische Präzision im Risikomanagement und bei der Orderausführung
🎯 EINZIGARTIGES WERTVERSPRECHEN
Beseitigen Sie langsame manuelle Berechnungen, die Chancen kosten. Automatisieren Sie die gesamte Risikomatik und konzentrieren Sie sich vollständig auf Ihre Handelsstrategie.
✨ HAUPTFUNKTIONEN
- Premium Dark Mode für lange Sessions
- Intuitives Design für schnellere Entscheidungen
- Hervorragende Lesbarkeit
- Smartes Drag & Drop
- Visuelle Definition von Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit
- Direktes Echtzeit-Feedback
- Risiko in $ oder %
- Automatische Lotgröße
- Mehrere Take-Profit-Ziele
Boleta Pro Ultimate ist ein professionelles Ausführungstool und kein Signalgeber.
Optimieren Sie Ihre Orderausführung
