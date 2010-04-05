Boleta Pro Ultimate Risk Manager

Boleta Pro Ultimate – Professionelles Order-Ausführungspanel
BOLETA PRO ULTIMATE
Professionelles Order-Ausführungs Dashboard

Chirurgische Präzision im Risikomanagement und bei der Orderausführung

🎯 EINZIGARTIGES WERTVERSPRECHEN

Beseitigen Sie langsame manuelle Berechnungen, die Chancen kosten. Automatisieren Sie die gesamte Risikomatik und konzentrieren Sie sich vollständig auf Ihre Handelsstrategie.

✨ HAUPTFUNKTIONEN

Professionelle Benutzeroberfläche
  • Premium Dark Mode für lange Sessions
  • Intuitives Design für schnellere Entscheidungen
  • Hervorragende Lesbarkeit
Visuelles Trading
  • Smartes Drag & Drop
  • Visuelle Definition von Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit
  • Direktes Echtzeit-Feedback
Automatische Risikoberechnung
  • Risiko in $ oder %
  • Automatische Lotgröße
  • Mehrere Take-Profit-Ziele

Boleta Pro Ultimate ist ein professionelles Ausführungstool und kein Signalgeber.

Optimieren Sie Ihre Orderausführung

Boleta Pro Ultimate © 2023 – Professionelles Trading-Ausführungspanel

