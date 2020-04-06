Alpha Trend Pro Expert Advisor

🚀 Alpha Trend Pro EA – ULTRA PREMIUM v2.0
📈 Expert Advisor Profissional de Tendência
Desenvolvido para traders que buscam consistência, controle de risco e operações inteligentes.
O Alpha Trend Pro EA – Ultra Premium v2.0 é um robô de negociação totalmente automatizado, criado para operar exclusivamente a favor da tendência, utilizando filtros avançados de mercado e gerenciamento de risco profissional.
Sem martingale.
Sem grid.
🔥 PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
✅ Estratégia de Tendência Real
Opera apenas quando o mercado apresenta direção clara, evitando períodos de lateralização.
✅ Sem Martingale / Sem Grid
Cada operação é independente, protegendo sua conta contra perdas acumuladas.
✅ Gestão de Risco Inteligente
– Cálculo automático de lote
– Stop Loss e Take Profit dinâmicos
– Ajuste conforme volatilidade do mercado
✅ Filtro de Spread Avançado
Evita entradas em momentos de spread alto, protegendo o capital do trader.
✅ Proteção de Margem e Volume
O robô respeita:
Margem disponível
Limite de volume do ativo
Condições reais da conta
✅ Compatível com Contas Hedge
Totalmente validado para contas Hedging, conforme exigências do Mercado MQL5.
🔹 Médias móveis inteligentes (Trend Following)
🔹 Filtros de volatilidade
🔹 Controle de horário de negociação
🔹 Execução segura via biblioteca Trade.mqh
🔹 Código limpo e otimizado para o Strategy Tester
📊 RESULTADOS E CONFIABILIDADE
✔️ Testado em múltiplos ativos
✔️ Validação oficial do Mercado MQL5
✔️ Código aprovado sem erros críticos
✔️ Logs controlados (sem excesso de escrita)
Resultados passados não garantem lucros futuros. O desempenho depende das condições de mercado, configuração e gestão de risco utilizada.
Ideal tanto para:
Iniciantes, que desejam automatizar com segurança
Traders experientes, que buscam disciplina e consistência
Basta:
Instalar
Ajustar o risco
✔️ Traders que valorizam segurança e controle
✔️ Quem deseja operar tendências reais
✔️ Quem quer fugir de estratégias agressivas
✔️ Quem busca um EA profissional para médio e longo prazo
💎 POR QUE COMPRAR O ALPHA TREND PRO EA?
✔️ Produto aprovado no MQL5 Market
✔️ Estratégia limpa e transparente
✔️ Atualizações futuras incluídas
✔️ Uso ilimitado na sua conta
🔒 Alpha Trend Pro EA – ULTRA PREMIUM v2.0
Automatização inteligente para traders que pensam no longo prazo.