Alpha Trend Pro Expert Advisor

🚀 Alpha Trend Pro EA – ULTRA PREMIUM v2.0

📈 Expert Advisor Profissional de Tendência

Desenvolvido para traders que buscam consistência, controle de risco e operações inteligentes.
O Alpha Trend Pro EA – Ultra Premium v2.0 é um robô de negociação totalmente automatizado, criado para operar exclusivamente a favor da tendência, utilizando filtros avançados de mercado e gerenciamento de risco profissional.
Sem martingale.
Sem grid.

Sem truques perigosos.

🔥 PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

✅ Estratégia de Tendência Real
Opera apenas quando o mercado apresenta direção clara, evitando períodos de lateralização.
✅ Sem Martingale / Sem Grid
Cada operação é independente, protegendo sua conta contra perdas acumuladas.
✅ Gestão de Risco Inteligente
– Cálculo automático de lote
– Stop Loss e Take Profit dinâmicos
– Ajuste conforme volatilidade do mercado
✅ Filtro de Spread Avançado
Evita entradas em momentos de spread alto, protegendo o capital do trader.
✅ Proteção de Margem e Volume
O robô respeita:
Margem disponível
Limite de volume do ativo
Condições reais da conta
✅ Compatível com Contas Hedge

Totalmente validado para contas Hedging, conforme exigências do Mercado MQL5.

🧠 TECNOLOGIA UTILIZADA

🔹 Médias móveis inteligentes (Trend Following)
🔹 Filtros de volatilidade
🔹 Controle de horário de negociação
🔹 Execução segura via biblioteca Trade.mqh

🔹 Código limpo e otimizado para o Strategy Tester


📊 RESULTADOS E CONFIABILIDADE

✔️ Testado em múltiplos ativos
✔️ Validação oficial do Mercado MQL5
✔️ Código aprovado sem erros críticos
✔️ Logs controlados (sem excesso de escrita)


⚠️ Aviso importante:

Resultados passados não garantem lucros futuros. O desempenho depende das condições de mercado, configuração e gestão de risco utilizada.


⚙️ CONFIGURAÇÃO SIMPLES

Ideal tanto para:
Iniciantes, que desejam automatizar com segurança
Traders experientes, que buscam disciplina e consistência
Basta:
Instalar
Ajustar o risco

Deixar o robô trabalhar


🎯 PARA QUEM É ESTE ROBÔ?


✔️ Traders que valorizam segurança e controle
✔️ Quem deseja operar tendências reais
✔️ Quem quer fugir de estratégias agressivas
✔️ Quem busca um EA profissional para médio e longo prazo
💎 POR QUE COMPRAR O ALPHA TREND PRO EA?
✔️ Produto aprovado no MQL5 Market
✔️ Estratégia limpa e transparente
✔️ Atualizações futuras incluídas

✔️ Uso ilimitado na sua conta

🔒 Alpha Trend Pro EA – ULTRA PREMIUM v2.0

Automatização inteligente para traders que pensam no longo prazo.
Produtos recomendados
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
GoldEdge
Andrii Hurin
Experts
GoldEdge – Turn Gold’s Volatility Into Your Edge GoldEdge is a professional, fully automated Expert Advisor built exclusively for trading XAU/USD (Gold) . It merges multi-timeframe market structure analysis , precise price action setups , and trend confirmation filters to deliver high-probability trades with built-in risk management . Whether you prefer aggressive scalping or conservative swing trading , GoldEdge adapts to your style while protecting your capital. Key Advantages Engineered
Enza
Anton Kondratev
Experts
ENZA EA       É totalmente automatizado e       Abrir       Sistema com       Proteção contra extravasamento       e       Fixo       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Sinais Guia Reembolso de comissão Atualizações Meu blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Construído para acessibilidade e consistência,       ENZA EA       É id
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Flashpip Scalper EA  Core System Overview Flashpip Scalper is an AI-powered multi-symbol scalping system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs advanced algorithmic trading strategies with real-time market analysis, risk management protocols, and session-based filtering to execute high-frequency trades across multiple currency pairs and gold (XAUUSD). The system is engineered for both validation testing and live trading environments. Primary Trading Strategy The EA implements a   mul
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Maestria Multiestratégica de Precisão para FOREX e XAUUSD Desfrute do potencial máximo do HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , um Expert Advisor (EA) de ponta projetado para dominar os mercados FOREX e XAUUSD com precisão cirúrgica. Desenvolvido para traders de elite, fundos de hedge e investidores institucionais, este EA alimentado por inteligência artificial combina estratégias híbridas avançadas — incluindo breakout, reversão à média, acompanhamento de
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
Trader Propfirm Pró - Expert Advisor para Traders Profissionais O Trader Propfirm Pró é um Expert Advisor avançado desenvolvido exclusivamente para traders de mesas proprietárias, compatível tanto com contas de teste quanto contas aprovadas. Este sistema utiliza redes neurais e inteligência artificial para otimizar a análise gráfica, identificar tendências do mês e realizar entradas precisas no gráfico de menores tempos. Com um sistema baseado em redes neurais , o EA faz o rastreamento da tendên
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo EURJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
Estratégia de CSP. Este Padrão de Candlestick base como o nome indica num determinado tipo de padrão em velas (melhor desempenho no período de 1H).O backtest e optimização foi realizado em dados históricos externos por este motivo um backtest realizado em meta trader5 não irá mostrar os mesmos bons resultados, no entanto, para além do backtest, realizámos um teste real durante 1 semana desde 2023.03.27 até 2023.0330 os resultados são expostos nas imagens fornecidas. Dicas para melhorar esta (e
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Mais do autor
Golden Cross Pro EA
Cesar Henrique Alves Tomaz
Experts
Golden Pro – Trend Scalper MT5 Expert Advisor profissional para operações automáticas seguindo tendência O Golden Pro – Trend Scalper MT5 é um Consultor Especialista desenvolvido para traders que buscam disciplina, controle de risco e operações objetivas , utilizando uma estratégia clássica de seguimento de tendência com filtros técnicos confiáveis. O robô executa operações de forma totalmente automática, respeitando condições de mercado, spread e margem disponível, evitando overtrading e exposi
Alpha Trend Premium
Cesar Henrique Alves Tomaz
Experts
Alpha Trend Premium – Expert Advisor para MetaTrader 5 Inclui 15 ativações, ideal para traders que utilizam múltiplas contas, VPS ou ambientes de corretoras proprietárias. Alpha Trend Premium é um Expert Advisor desenvolvido em MQL5 , projetado para operações automáticas baseadas em tendência , utilizando uma combinação objetiva de Médias Móveis Exponenciais (EMA) e RSI , com gerenciamento de risco real e regras rigorosas de controle operacional. O robô foi criado para operar somente em condi
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário