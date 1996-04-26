MT4 arrow indicator

MT4 Arrow Indicator es un indicador técnico basado en el impulso para MetaTrader 4, diseñado para proporcionar señales claras de flecha de compra y venta basadas en el impulso del mercado.

El indicador genera señales que no se repiten e incluye un sistema de alerta integrado para notificar a los operadores cuando aparecen nuevas señales.

Características principales

Señales de flecha sin repintado

  • Las señales se confirman tras el cierre de la vela

  • Las flechas históricas no cambian

  • Adecuado para backtesting y trading en vivo

Lógica de compra y venta

  • Laflecha de compra aparece cuando el impulso sale de la zona de sobreventa

  • Laflecha de venta aparece cuando el impulso sale de la zona de sobrecompra

  • Los niveles por defecto son ajustables

Alertas incluidas

  • Alertas emergentes en MT4

  • Notificaciones push para móviles

  • Opción de alertas por correo electrónico

  • Opción de alerta una vez por barra

Opciones de visualización

  • Ventana del indicador o gráfico principal

  • Colores personalizados de flechas y líneas

  • Niveles claros de sobrecompra / sobreventa

Parámetro Descripción
Longitud intermedia Periodo de cálculo
Nivel de compra Umbral de sobreventa
Nivel de venta Umbral de sobrecompra
Gráfico principal Mostrar flechas en el gráfico de precios
Activar alertas Alertas emergentes
Activar Push Notificación móvil
Activar correo electrónico Notificación por correo electrónico
Alertar sólo una vez Una alerta por vela


Mercados y plazos

  • Divisas

  • Materias primas

  • Índices

  • Acciones

  • Criptodivisas

Plazos: M1 - MN1

