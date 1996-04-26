MT4 arrow indicator
- Indicadores
- Yan Zhen Du
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
MT4 Arrow Indicator es un indicador técnico basado en el impulso para MetaTrader 4, diseñado para proporcionar señales claras de flecha de compra y venta basadas en el impulso del mercado.
El indicador genera señales que no se repiten e incluye un sistema de alerta integrado para notificar a los operadores cuando aparecen nuevas señales.
Características principales
Señales de flecha sin repintado
-
Las señales se confirman tras el cierre de la vela
-
Las flechas históricas no cambian
-
Adecuado para backtesting y trading en vivo
Lógica de compra y venta
-
Laflecha de compra aparece cuando el impulso sale de la zona de sobreventa
-
Laflecha de venta aparece cuando el impulso sale de la zona de sobrecompra
-
Los niveles por defecto son ajustables
Alertas incluidas
-
Alertas emergentes en MT4
-
Notificaciones push para móviles
-
Opción de alertas por correo electrónico
-
Opción de alerta una vez por barra
Opciones de visualización
-
Ventana del indicador o gráfico principal
-
Colores personalizados de flechas y líneas
-
Niveles claros de sobrecompra / sobreventa
|Parámetro
|Descripción
|Longitud intermedia
|Periodo de cálculo
|Nivel de compra
|Umbral de sobreventa
|Nivel de venta
|Umbral de sobrecompra
|Gráfico principal
|Mostrar flechas en el gráfico de precios
|Activar alertas
|Alertas emergentes
|Activar Push
|Notificación móvil
|Activar correo electrónico
|Notificación por correo electrónico
|Alertar sólo una vez
|Una alerta por vela
Mercados y plazos
-
Divisas
-
Materias primas
-
Índices
-
Acciones
-
Criptodivisas
Plazos: M1 - MN1