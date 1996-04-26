MT4 Arrow Indicator es un indicador técnico basado en el impulso para MetaTrader 4, diseñado para proporcionar señales claras de flecha de compra y venta basadas en el impulso del mercado.

El indicador genera señales que no se repiten e incluye un sistema de alerta integrado para notificar a los operadores cuando aparecen nuevas señales.

Características principales

Señales de flecha sin repintado

Las señales se confirman tras el cierre de la vela

Las flechas históricas no cambian

Adecuado para backtesting y trading en vivo

Lógica de compra y venta

La flecha de compra aparece cuando el impulso sale de la zona de sobreventa

La flecha de venta aparece cuando el impulso sale de la zona de sobrecompra

Los niveles por defecto son ajustables

Alertas incluidas

Alertas emergentes en MT4

Notificaciones push para móviles

Opción de alertas por correo electrónico

Opción de alerta una vez por barra

Opciones de visualización

Ventana del indicador o gráfico principal

Colores personalizados de flechas y líneas

Niveles claros de sobrecompra / sobreventa