═══════════════════════════════════════════════════════════════

ICT TURTLE SOUP PRO

Sistema de Trading Avanzado Smart Money Concepts

═══════════════════════════════════════════════════════════════





ICT Turtle Soup Pro es un completo indicador de negociación basado en la metodología ICT (Inner Circle Trader), diseñado para identificar configuraciones de negociación de alta probabilidad mediante la detección de barridos de liquidez y el análisis de confluencias en múltiples marcos temporales.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ CONCEPTO CENTRAL - ESTRATEGIA DE SOPA DE TORTUGA ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





El indicador detecta configuraciones de "sopa de tortuga", es decir, falsas rupturas de niveles clave de liquidez en las que el precio se desplaza por encima/debajo de máximos/mínimos significativos, recoge los stop loss y, a continuación, invierte la tendencia. Se trata de un concepto clave de las TIC para identificar el flujo de órdenes institucionales.





Niveles de liquidez monitorizados:

Máximo/Mínimo de ayer

Máximo/Mínimo diario (retroceso personalizable)

4H máximo/mínimo

1H Máximo/Bajo

✓ Swing reciente Alto/Bajo





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





【1】 ANÁLISIS DE SESGO EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES

- Detección automática de sesgo HTF (alcista/bajista/neutral).

- Marcos temporales configurables para diferentes estilos de negociación

- Confirmación de ruptura de estructura (BOS) en LTF





【2】 ICT KILL ZONES (Auto EST Timezone)

- Asian Kill Zone (20:00-00:00 EST)

- Londres Kill Zone (02:00-05:00 EST)

- Nueva York Kill Zone (07:00-10:00 EST)

- Londres Cerrar (10:00-12:00 EST)

- Conversión de zona horaria universal - funciona con CUALQUIER broker





【3】 CUADROS DE SESIÓN

- Visual Asia / Londres / Nueva York cajas de rango de sesión

- Actualización en vivo durante las sesiones activas

- Etiquetas de sesión alta/baja con visualización de precios

- Colores personalizables y profundidad de la historia





【4】 DETECCIÓN DE BARRIDO DE SESIÓN

- Detección automática cuando se barren los máximos/mínimos de la sesión

- Etiquetas visuales claras: "ASIA SWEEP ↑", "LONDON SWEEP ↓", etc.

- Visualización de la etiqueta del lado derecho estilo YH/YL

- Línea de puntos desde el punto de barrido hasta la etiqueta





【5】 JUDAS SWING DETECTION

- Identifica las falsas rupturas de los rangos de la sesión

- Etiquetas "JUDAS ↑" y "JUDAS ↓" en el gráfico

- Concepto clave de las TIC para las entradas de reversión





【6】 BALA DE PLATA Y MACROS TIC

- Ventana de bala de plata AM (10:00-11:00 EST)

- Ventana de bala de plata PM (14:00-15:00 EST)

- 4 ventanas de tiempo de ICT Macro

- Se añade a la puntuación de confluencia





【7】 IGUALES MÁXIMOS / IGUALES MÍNIMOS (EQH/EQL)

- Detección automática de grupos de liquidez

- Umbral de toque configurable

- Detección de barridos en los niveles de ecualización

- Líneas visuales con recuento de toques





【8】 FAIR VALUE GAPS (FVG) - Backend

- Detección de FVG alcista y bajista

- Ajustes de sensibilidad (Extremo/Alto/Normal/Bajo)

- Seguimiento de invalidación

- Se añade a la puntuación de confluencia





【9】 BLOQUES DE ORDEN (OB) - Backend

- Detección de OB alcistas y bajistas

- Conversión de bloques rompedores

- Filtrado de tamaño a través del multiplicador ATR

- Se añade a la puntuación de confluencia





【10】 PANEL PROFESIONAL

- Panel de análisis de mercado en tiempo real

- Indicador de sesgo HTF

- Indicador de zona de muerte activa

- Seguimiento del estado de barrido

- Detección de cambio de estructura

- Puntuaciones de confluencia de compra/venta

- Visualización del valor ATR

- Estadísticas diarias (Largos/Cortos)

- Estado de la señal con alertas visuales





【11】 SEÑALES BASADAS EN LA CONFLUENCIA

- Sistema de puntuación multifactor (hasta 9 factores)

- Umbral mínimo de confluencia personalizable

- Flechas de COMPRA/VENTA con puntuación de confluencia

- Cálculo automático de Entrada/SL/TP1/TP2

- Visualización de la relación riesgo:recompensa





【12】 VISUALIZACIÓN DE OPERACIONES

- Línea de entrada con etiqueta de precio

- Zona de Stop Loss (área sombreada)

- Líneas TP1 y TP2 con visualización de RR

- Cálculo de pips y valor en USD

- Dimensionamiento de la posición basado en el % de riesgo





【13】 SISTEMA DE ALERTAS

- Alertas emergentes sobre las señales

- Notificaciones sonoras

- Notificaciones push al móvil

- Alertas de barrido

- Alertas de señales con todos los detalles de la operación





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MODOS DE NEGOCIACIÓN ★★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





El indicador ajusta automáticamente los plazos y objetivos en función de su estilo de negociación:





MODO SCALPING

HTF: M15/H1 | LTF: M1/M5 | Objetivos: 1.5R / 2.5R





◆ MODO DAY TRADING

HTF: H4/D1 | LTF: M5/M15 | Objetivos: 2.0R / 3.5R





MODO SWING

HTF: D1/W1 | LTF: H1/H4 | Objetivos: 3.0R / 5.0R





◆ MODO A MEDIDA

Plazos y objetivos R:R definidos por el usuario.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ AJUSTES DE CALIDAD DE LA SEÑAL ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





◆ CONSERVADOR - Menos señales, mayor calidad.

◆ EQUILIBRADO - Frecuencia de señal óptima

◆ AGRESIVO - Más señales, entradas más rápidas





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LA CONFLUENCIA ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Cada factor suma a la puntuación de confluencia:





✓ Señal de Barrido de Sopa de Tortuga (+2)

✓ Alineación de sesgo HTF (+1)

✓ LTF Rotura de la estructura (+1)

✓ FVG Activo en Dirección (+1)

✓ Bloqueo de Orden Activo (+1)

✓ Dentro de la Zona de Muerte (+1)

✓ Ventana de Bala de Plata (+1)

✓ Barrido EQH/EQL (+1)

✓ Confirmación de Oscilación de Judas (+1)





Confluencia máxima: 9 puntos

Mínimo por defecto para la señal: 3 puntos (ajustable)





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ SISTEMA DE ZONA HORARIA UNIVERSAL ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





El indicador detecta automáticamente el desfase GMT de su broker y convierte todas las horas de sesión a EST (hora de Nueva York). Esto asegura:





✓ Cajas de sesión consistentes en TODOS los brokers.

Detección precisa de Kill Zone en todo el mundo

Manejo automático de DST (horario de verano)

✓ No es necesaria la configuración manual de la zona horaria





Funciona perfectamente con: ICMarkets, Exness, OANDA, Pepperstone, XM, ¡y cualquier otro broker!





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ PARES RECOMENDADOS & TIMEFRAMES ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Mejores resultados en:

- XAUUSD (Oro)

- EURUSD, GBPUSD, USDJPY

- US30, NAS100, SPX500

- Cualquier instrumento líquido





Plazos recomendados:

- M5, M15 (Day Trading)

- M1, M5 (Scalping)

- H1, H4 (Swing Trading)





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ INSTALACIÓN Y USO ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





1. Copie el archivo del indicador en: MT5/MQL5/Indicadores/

2. Reinicie MetaTrader 5

3. Arrastre el indicador al gráfico

4. Seleccione el modo de operación y la calidad de la señal

5. 5. Ajuste la configuración según sea necesario

6. Espere a recibir señales basadas en la confluencia





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ NOTAS IMPORTANTES ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚠ Este indicador es una HERRAMIENTA, no un robot de trading

⚠ Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo

⚠ Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

⚠ Pruébalo en una cuenta demo antes de operar en vivo

⚠ Combínalo con tu propio análisis para obtener los mejores resultados





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★ SOPORTE ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Para preguntas, solicitudes de funciones o soporte:

- Comentar en la página del producto

- Enviar mensaje directo





¡Feliz comercio! 📈