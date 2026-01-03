Epic Flow
- Utilitys
- Saba Ansar Ul Haq
- Version: 1.0
1. Manuell unterstützter Handel über das On-Chart Dashboard
Vollgrafisches Dashboard-Panel, das direkt auf dem Chart gerendert wird.
Größe und Farben des Panels können über Eingabeparameter angepasst werden.
Alle Handelsaktionen werden über Schaltflächen und Eingabefelder gesteuert, nicht über automatische Indikatoren.
2. Ultraschnelle, intervallbasierte Order-Ausführung
Trades werden über einen Millisekunden-Timer ( EventSetMillisecondTimer(1) ) eröffnet.
Benutzerdefiniertes Orderintervall in Millisekunden (10 ms bis 60.000 ms).
Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage der verstrichenen Zeit erteilt, nicht auf der Grundlage von Preisbedingungen oder Indikatoren.
Verwendet GetTickCount() für eine präzise Zeitsteuerung.
3. Buy / Sell Toggle Handelsmodi
BUY-Modus: öffnet kontinuierlich Kaufgeschäfte im angegebenen Intervall.
-
SELL-Modus: eröffnet fortlaufend Verkaufstransaktionen im angegebenen Intervall.
Die Modi Kaufen und Verkaufen schließen sich gegenseitig aus (die Aktivierung des einen deaktiviert den anderen).
Die Farbe der Schaltflächen zeigt den aktiven Modus an.
4. Bearbeitung der Parameter in Echtzeit (ohne Neustart)
DieLosgröße kann direkt auf dem Dashboard bearbeitet werden.
-
Auftragsintervall in Echtzeit editierbar (Millisekunden).
Eingabevalidierung stellt sicher:
Die Losgröße liegt innerhalb der Grenzen des Brokers und respektiert den Volumenschritt.
-
Das Intervall bleibt innerhalb der sicheren Ausführungsgrenzen.
5. Zentralisierte Handelssteuerungsschaltflächen
BUY - Startet eine zeitgesteuerte Kaufausführung.
SELL - startet eine zeitlich begrenzte Verkaufsausführung.
STOP - stoppt alle Handelsaktivitäten sofort.
CLOSE ALL - Schließt sofort alle offenen Positionen für das aktuelle Symbol.
6. Ultra-schneller "Alle Positionen schließen"-Mechanismus
Schließt alle Positionen , ohne auf Antworten zu warten.
-
Sendet Schließungsanfragen in einer Schleife für maximale Geschwindigkeit.
Nutzt höhere Preisabweichungen für eine schnellere Ausführung.
-
Filtert Positionen nur nach dem aktuellen Symbol.
Entwickelt für Notausstiegsszenarien.
7. Session-Level Trade Tracking
-
Zählt und zeigt an:
Aktueller EA-Status (BUY RUNNING / SELL RUNNING / STOPPED).
-
Gesamtzahl der in der aktuellen Sitzungerteilten Aufträge.
-
Die Zähler werden automatisch zurückgesetzt, wenn ein neuer Modus aktiviert wird.
8. Robuste Handhabung von Handelsanfragen
Verwendet MqlTradeRequest / MqlTradeResult (keine veralteten Handelsfunktionen).
-
Unterstützt:
IOC-Füllmodus.
-
Isolierung der magischen Zahl.
Korrekte Auswahl des Geld-/Briefkurses.
-
Beinhaltet Fehlerprotokollierung für fehlgeschlagene Ordereingaben.
9. Keine Indikator- oder Marktlogik-Abhängigkeit
Keine Indikatoren
Keine Signale
Keine Strategielogik
Der Handel ist rein zeitgesteuert und benutzergesteuert
Dies macht den EA geeignet für:
Manuellen Grid-Handel
Latenz-Tests
-
Stresstests der Ausführung
Analyse des Brokerverhaltens
Manuelle Hochfrequenz-Strategien
10. Sauberes Lebenszyklus-Management
Ordnungsgemäße Objektbereinigung bei Deinitialisierung.
-
Sicheres Starten und Stoppen von Timern.
-
Dashboard-Objekte werden unter Verwendung eines einheitlichen Präfixes verwaltet.