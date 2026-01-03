Epic Flow

1. Manuell unterstützter Handel über das On-Chart Dashboard

  • Vollgrafisches Dashboard-Panel, das direkt auf dem Chart gerendert wird.

  • Größe und Farben des Panels können über Eingabeparameter angepasst werden.

  • Alle Handelsaktionen werden über Schaltflächen und Eingabefelder gesteuert, nicht über automatische Indikatoren.

2. Ultraschnelle, intervallbasierte Order-Ausführung

  • Trades werden über einen Millisekunden-Timer ( EventSetMillisecondTimer(1) ) eröffnet.

  • Benutzerdefiniertes Orderintervall in Millisekunden (10 ms bis 60.000 ms).

  • Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage der verstrichenen Zeit erteilt, nicht auf der Grundlage von Preisbedingungen oder Indikatoren.

  • Verwendet GetTickCount() für eine präzise Zeitsteuerung.

3. Buy / Sell Toggle Handelsmodi

  • BUY-Modus: öffnet kontinuierlich Kaufgeschäfte im angegebenen Intervall.

  • SELL-Modus: eröffnet fortlaufend Verkaufstransaktionen im angegebenen Intervall.

  • Die Modi Kaufen und Verkaufen schließen sich gegenseitig aus (die Aktivierung des einen deaktiviert den anderen).

  • Die Farbe der Schaltflächen zeigt den aktiven Modus an.

4. Bearbeitung der Parameter in Echtzeit (ohne Neustart)

  • DieLosgröße kann direkt auf dem Dashboard bearbeitet werden.

  • Auftragsintervall in Echtzeit editierbar (Millisekunden).

  • Eingabevalidierung stellt sicher:

    • Die Losgröße liegt innerhalb der Grenzen des Brokers und respektiert den Volumenschritt.

    • Das Intervall bleibt innerhalb der sicheren Ausführungsgrenzen.

5. Zentralisierte Handelssteuerungsschaltflächen

  • BUY - Startet eine zeitgesteuerte Kaufausführung.

  • SELL - startet eine zeitlich begrenzte Verkaufsausführung.

  • STOP - stoppt alle Handelsaktivitäten sofort.

  • CLOSE ALL - Schließt sofort alle offenen Positionen für das aktuelle Symbol.

6. Ultra-schneller "Alle Positionen schließen"-Mechanismus

  • Schließt alle Positionen , ohne auf Antworten zu warten.

  • Sendet Schließungsanfragen in einer Schleife für maximale Geschwindigkeit.

  • Nutzt höhere Preisabweichungen für eine schnellere Ausführung.

  • Filtert Positionen nur nach dem aktuellen Symbol.

  • Entwickelt für Notausstiegsszenarien.

7. Session-Level Trade Tracking

  • Zählt und zeigt an:

    • Aktueller EA-Status (BUY RUNNING / SELL RUNNING / STOPPED).

    • Gesamtzahl der in der aktuellen Sitzungerteilten Aufträge.

  • Die Zähler werden automatisch zurückgesetzt, wenn ein neuer Modus aktiviert wird.

8. Robuste Handhabung von Handelsanfragen

  • Verwendet MqlTradeRequest / MqlTradeResult (keine veralteten Handelsfunktionen).

  • Unterstützt:

    • IOC-Füllmodus.

    • Isolierung der magischen Zahl.

    • Korrekte Auswahl des Geld-/Briefkurses.

  • Beinhaltet Fehlerprotokollierung für fehlgeschlagene Ordereingaben.

9. Keine Indikator- oder Marktlogik-Abhängigkeit

  • Keine Indikatoren

  • Keine Signale

  • Keine Strategielogik

  • Der Handel ist rein zeitgesteuert und benutzergesteuert

Dies macht den EA geeignet für:

  • Manuellen Grid-Handel

  • Latenz-Tests

  • Stresstests der Ausführung

  • Analyse des Brokerverhaltens

  • Manuelle Hochfrequenz-Strategien

10. Sauberes Lebenszyklus-Management

  • Ordnungsgemäße Objektbereinigung bei Deinitialisierung.

  • Sicheres Starten und Stoppen von Timern.

  • Dashboard-Objekte werden unter Verwendung eines einheitlichen Präfixes verwaltet.


