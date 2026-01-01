Goldmind AI Pro MT5

🌟 Goldmind AI EA Pro: El Maestro del XAUUSD 🌟

Goldmind AI EA Pro es una solución de trading automatizado premium construida exclusivamente para el activo más líquido y emocionante del mundo: ORO.

El oro es famoso por sus movimientos masivos y su alta volatilidad. Mientras que estos movimientos pueden ser peligrosos para los traders manuales, Goldmind EAAI Pro convierte esa volatilidad en oportunidad. Utilizando una lógica inteligente y adaptativa, este Asesor Experto mantiene la calma cuando el mercado se vuelve salvaje, buscando las oportunidades "Goldmind" perfectas mientras usted duerme.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.



El precio se incrementará en $50 con cada 10 compras. Precio final $999



Canal público Goldmind AI EA Pro mql5: Canal públicomql5: PULSE AQUÍ

🛡️ Construido para Sobrevivir, Optimizado para Crecer

Operar con Oro requiere más que una simple estrategia; requiere una mentalidad de defensa ante todo. Goldmind AI Pro no se limita a buscar entradas, sino que protege su cuenta con un "Escudo Duro". Si el mercado se vuelve demasiado impredecible, el EA sabe exactamente cuándo dar un paso atrás, asegurando que su capital está a salvo para operar otro día.

💎 ¿Por qué elegir Goldmind AI Pro?

Enfoque en Oro Puro: A diferencia de los bots "multi-par" que son jacks-de-todos los oficios, Goldmind es un especialista. Cada línea de su lógica está sintonizada con la personalidad única del XAUUSD.

El sistema "Profit Magnet" Trailing: La mayoría de los robots cierran las operaciones demasiado pronto. Goldmind cuenta con un "Smart Trail" que sigue una racha ganadora, exprimiendo más beneficios de cada tendencia del oro antes de que se invierta.

Cero Emoción, Disciplina Total: El oro nunca duerme, y este EA tampoco. Elimina el miedo a "perderse" y la codicia de "aguantar demasiado", ejecutando un plan disciplinado con un 100% de precisión.

Configuración simple "Plug & Play": No necesita ser un programador o un genio de las matemáticas. Simplemente conecte el EA a su gráfico de Oro, seleccione su nivel de riesgo, y deje que el "Goldmind" haga el trabajo pesado.

📈 Recomendación para un mejor rendimiento

Símbolo: XAUUSD (Oro) Solamente.

Tipo de Cuenta: Raw Spread o ECN (para capturar los mejores precios del oro).

La paciencia es la clave: Las configuraciones de alta calidad no ocurren cada minuto. Goldmind es una herramienta profesional diseñada para un rendimiento consistente a largo plazo.





1. Instalación en 30 segundos

Abra MetaTrader 5. Vaya a Archivo > Abrir carpeta de datos. Abra la carpeta MQL5, a continuación, abra la carpeta de Expertos. Pegue el archivo Goldmind_AI_Pro.ex5 aquí. Reinicia tu MT5 o haz clic con el botón derecho del ratón en "Asesores Expertos" en el panel Navegador y selecciona Actualizar.

2. Adjuntar al gráfico

Símbolo: Abra un gráfico para XAUUSD (Oro).

Marco temporal: Establezca el gráfico en H1 (1 hora).

Arrastrar y Soltar : Arrastre el EA desde su Navegador al gráfico.

Paso vital: En la pestaña "Común", asegúrese de que "Permitir Algo Trading" está marcado.

El botón verde: Asegúrese de que el botón Algo Trading en la parte superior de su terminal MT5 está en Verde.

3. Entender su panel de control (Configuración)

No necesita ser un experto en matemáticas. Aquí está todo lo que necesita saber sobre los principales controles de "Goldmind":

Característica Qué hace por usted Tamaño inicial del lote Esta es su potencia inicial. Para una cuenta de $500, recomendamos 0.01. Beneficio Objetivo La cantidad en efectivo que el EA pretende ganar antes de cerrar la "cesta". Trailing Step Nuestro "imán de beneficios". Si alcanza su objetivo, ¡el EA "seguirá" el precio para intentar ganar aún más! Max Drawdown % (Reducción máxima) Su escudo de seguridad. Si el mercado se vuelve loco y usted pierde el X% de su saldo, el EA mata todas las operaciones para salvar su cuenta.





4. Las reglas "Goldmind" para el éxito