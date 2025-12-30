═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ASH PREMIUM

Dual-Strategy Breakout Expert Advisor für MT5

DIES IST EIN XAUUSD TRADING EA KONTAKT NACH DEM KAUF FÜR SET-DATEIEN









SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

▸ Unabhängige Dual-Strategien - Aktivieren Sie eine oder beide Strategien je nach Ihren

Handelspräferenzen

▸ Smart Order Management - Automatische One-Cancels-Other (OCO)-Logik beseitigt

gegnerische schwebende Aufträge, wenn eine Seite auslöst

▸ Dynamischer Trailing Stop - Prozentuales Trailing für die Session-Strategie;

Punktbasiertes Trailing mit anpassbarem Trigger, Abstand und Schritt für

Tagesstrategie

▸ Maximaler Verlustschutz - Konfigurierbares Verlustlimit pro Handel schließt automatisch

schließt automatisch Positionen, die den Schwellenwert überschreiten

▸ Vollständig anpassbare Sitzungen - Definieren Sie Ihre eigenen Londoner und New Yorker Sitzungszeiten

Sitzungszeiten, die mit der Zeitzone Ihres Brokerservers übereinstimmen









EINGABEPARAMETER

SESSION-BREAKOUT-EINGABEN:

- UseSessionBreakout - Aktivieren/Deaktivieren der Session-Strategie

- London Range Start/Stop Time - Definieren Sie das Londoner Konsolidierungsfenster

- London Orders Expiration Time - Wann laufen schwebende Aufträge ab?

- New York Range Start/Stop Time - Definieren Sie das New Yorker Konsolidierungsfenster

- New York Orders Expiration Time - Zeitpunkt, zu dem ausstehende Aufträge ablaufen

- Risikotyp - Prozentuales, festes Volumen oder Dollar-Risiko

- Risikowert - Betrag basierend auf dem ausgewählten Risikotyp

- Max Trade Loss - Maximaler Verlust in USD vor automatischer Schließung der Position

- Stoploss-Prozentsatz - Stop-Loss in % der Sitzungsspanne

- Trail-Start-Prozentsatz - Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing (in % des Bereichs)

- Trail Percentage - Trailing-Abstand (% des Bereichs)

- Magic Number - Eindeutiger Bezeichner für Session Trades





DAY-BREAKOUT-EINGABEN:

- UseDayBreakout - Aktivieren/Deaktivieren der Tagesstrategie

- Lot Size - Festes Handelsvolumen

- Take Profit - Zielgewinn in Punkten

- Stop Loss - Maximaler Verlust in Punkten

- Trailing Stop verwenden - Trailing aktivieren/deaktivieren

- Trail Trigger - Punkte im Gewinn bevor Trailing aktiviert wird

- Trail Distance - Abstand, in dem der Trailing Stop dem Preis folgt

- Trail Step - Minimale Bewegung, bevor Trail aktualisiert wird

- Order Expiration Time - Zeitpunkt, zu dem schwebende Orders ablaufen

- Magic Number - Eindeutige Kennung für Day Trades

- Offene Käufe/Verkäufe - Aktivieren oder Deaktivieren von Kauf-/Verkaufsaufträgen









EMPFEHLUNGEN

▸ Symbole: Funktioniert mit jedem Symbol; optimiert für die wichtigsten Forex-Paare und Gold

▸ Zeitrahmen: Läuft auf jedem Zeitrahmen (verwendet intern M1- und D1-Daten)

▸ Kontotyp: Hedging-Konten empfohlen

▸ Broker: ECN/STP-Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung

▸ VPS: Empfohlen für 24/5-Betrieb

▸ Mindesteinlage: Hängt von Ihren Risikoeinstellungen und den Anforderungen des Brokers ab









WICHTIGE HINWEISE

▸ Passen Sie die Sitzungszeiten an die Server-Zeitzone Ihres Brokers an

▸ Testen Sie das Demokonto vor dem Live-Handel

▸ Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

▸ Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement - riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren









INSTALLATION

1. Laden Sie die EA-Datei herunter und legen Sie sie in Ihrem MT5-Expertenordner ab.

2. Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel

3. Ziehen Sie den EA auf den gewünschten Chart

4. Konfigurieren Sie die Eingabeparameter nach Ihren Wünschen

5. Aktivieren Sie "Algo Trading zulassen" in den MT5-Einstellungen

6. Klicken Sie auf OK, um den EA zu starten.









RISIKOHINWEIS: Der Handel mit Devisen birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise

nicht für alle Anleger geeignet. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie

sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig

Risikobereitschaft. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten

Ihrer ursprünglichen Investition. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem

Risiken bewusst sein und sich im Zweifelsfall von einem unabhängigen Finanzberater beraten lassen.

Zweifeln. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.