ASH PREMIUM

Asesor Experto Breakout de Doble Estrategia para MT5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

▸ Estrategias duales independientes - Habilite una o ambas estrategias en función de sus

preferencias de negociación

▸ Gestión Inteligente de Órdenes - La lógica automática de Una-Cancelación-Otra (OCO) elimina

órdenes pendientes opuestas cuando una de las partes se activa

Trailing Stop dinámico - Trailing basado en porcentajes para la estrategia Session;

trailing basado en puntos con activación, distancia y paso personalizables para la estrategia

Estrategia diaria

▸ Protección contra pérdidas máximas - El límite de pérdidas por operación configurable cierra automáticamente

cierra automáticamente las posiciones que superan el umbral

▸ Sesiones totalmente personalizables - Defina su propia sesión de Londres y Nueva York

Londres y Nueva York para que coincidan con la zona horaria del servidor de su broker









PARÁMETROS DE ENTRADA

ENTRADAS DE RUPTURA DE SESIÓN:

- UseSessionBreakout - Activar/desactivar la estrategia de sesión

- London Range Start/Stop Time - Definir la ventana de consolidación de Londres

- London Orders Expiration Time - Cuándo expiran las órdenes pendientes

- New York Range Start/Stop Time - Define la ventana de consolidación de Nueva York

- New York Orders Expiration Time - Cuando expiran las órdenes pendientes

- Tipo de Riesgo - Porcentaje, Volumen Fijo o Riesgo Dólar

- Valor de Riesgo - Cantidad basada en el tipo de riesgo seleccionado

- Max Trade Loss - Pérdida máxima en USD antes del cierre automático de la posición

- Porcentaje de Stoploss - Stop loss como % del rango de la sesión

- Porcentaje de inicio de arrastre - Nivel de beneficio para activar el arrastre (% del rango)

- Porcentaje de arrastre - Distancia de arrastre (% del rango)

- Magic Number - Identificador único para las operaciones de la sesión





ENTRADAS DAY BREAKOUT:

- UseDayBreakout - Activar/desactivar la estrategia diaria

- Lot Size - Volumen de negociación fijo

- Take Profit - Objetivo de beneficio en puntos

- Stop Loss - Pérdida máxima en puntos

- Use Trailing Stop - Activar/desactivar trailing

- Trail Trigger - Puntos en beneficio antes de que se active el trailing

- Distancia Trail - Distancia que el trailing stop sigue al precio

- Paso de seguimiento - Movimiento mínimo antes de que se actualice el seguimiento

- Hora de vencimiento de la orden - Cuándo vencen las órdenes pendientes

- Número Mágico - Identificador único para operaciones diarias

- Open Buys/Sells - Activar o desactivar órdenes de compra/venta









RECOMENDACIONES

Símbolos: Funciona con cualquier símbolo; optimizado para los principales pares de divisas y oro

▸ Marco temporal: Funciona en cualquier marco temporal (utiliza datos M1 y D1 internamente)

Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas de cobertura

Corredor: Brokers ECN/STP con spreads bajos y ejecución rápida.

▸ VPS: Recomendado para operar 24/5

▸ Depósito mínimo: Depende de tu configuración de riesgo y de los requisitos del broker









NOTAS IMPORTANTES

▸ Ajuste los tiempos de sesión según la zona horaria del servidor de su broker

▸ Pruebe en la cuenta demo antes de operar en vivo

▸ Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.









INSTALACIÓN

1. Descargue y coloque el archivo EA en su carpeta MT5 Experts

2. Reinicie MetaTrader 5 o actualice el panel del Navegador

3. Arrastre el EA al gráfico que desee

4. Configure los parámetros de entrada según sus preferencias

5. Habilite "Permitir Algo Trading" en los ajustes de MT5

6. Haga clic en OK para iniciar el EA









AVISO DE RIESGO: Operar con divisas conlleva un alto nivel de riesgo y puede

riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidirse a operar, debe

objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo.

riesgo. Existe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión inicial.

de su inversión inicial. Debe ser consciente de todos los riesgos

riesgos asociados a la inversión y, en caso de duda, consulte a un asesor financiero independiente.

dudas. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.