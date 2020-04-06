XAU Dripper - Expert Advisor für die kontinuierliche Goldgewinnung

Tröpfchen für Tröpfchen. Trade für Trade. Beständiges Wachstum.

XAU Dripper ist ein präziser Expert Advisor, der mit Geduld und Disziplin Gewinne aus dem Goldmarkt extrahiert. Wie Wasser, das sich durch Stein wühlt, erzwingt dieser EA keine Ergebnisse, sondern lässt sie auf natürliche Weise durch kalkulierte, hochwahrscheinliche Trades fließen.

Die Dripper-Philosophie

Ich überstürze nichts. Ich handele nicht übermäßig. Ich jage nicht.

Stattdessen lasse ich den Markt zu mir kommen und warte auf die perfekte Ausrichtung vor jedem berechneten Einstieg. Dieser geduldige Ansatz ist der Grund, warum Händler, die die Macht der Beständigkeit verstehen, XAU Dripper wählen.

Ein Qualitätshandel nach dem anderen. Tröpfchen für Tröpfchen, das Konto wächst.

Präzision in zwei Zeitrahmen - Ich lese den Markt in mehreren Zeitrahmen und steige nur ein, wenn das Gesamtbild mein Setup bestätigt.

- Ich lese den Markt in mehreren Zeitrahmen und steige nur ein, wenn das Gesamtbild mein Setup bestätigt. Intelligente Trenderkennung - Die fortschrittliche Momentum-Analyse identifiziert optimale Einstiegspunkte mit chirurgischer Präzision

- Die fortschrittliche Momentum-Analyse identifiziert optimale Einstiegspunkte mit chirurgischer Präzision Filterung auf höheren Zeitebenen - Kein Handel gegen die vorherrschende Marktströmung. Niemals.

- Kein Handel gegen die vorherrschende Marktströmung. Niemals. Flexible Zeitfenster - Volle Kontrolle darüber, wann ich agiere, passend zu Ihren bevorzugten Handelssitzungen

- Volle Kontrolle darüber, wann ich agiere, passend zu Ihren bevorzugten Handelssitzungen Intelligente Erholungslogik - Adaptive Positionsgröße, die auf intelligente Weise auf Marktergebnisse reagiert

So funktioniert XAU Dripper - Set It. Vertrauen. Watch It Drip.

Mühelose Einrichtung - Befestigen Sie es an Ihrem XAUUSD-Chart, wählen Sie Ihr Risikoniveau und lassen Sie den Dripper beginnen. Kein endloses Tweaking erforderlich.

Geduldige Ausführung - Ich handle nicht um des Handels willen. Ich warte darauf, dass sich meine präzisen technischen Bedingungen ausrichten, und führe dann mit Zuversicht aus.

Definiertes Risiko bei jedem Handel - Stop Loss und Take Profit bei jeder Position. Keine Überraschungen, keine aufgeblähten Konten, keine schlaflosen Nächte.

Immer auf der Hut - 24/5 Marktbeobachtung bedeutet, dass ich nie eine Gelegenheit verpasse, während Sie Ihr Leben leben.

Mindestanforderungen

Anforderung Spezifikation Makler ECN / Raw Spread empfohlen Mindest-Einzahlung 500 $ (1:500 Hebelwirkung) Empfohlene Einlage $500+ Hebelwirkung 1:100 Minimum, 1:500 empfohlen Konto-Typ Absicherung VPS Sehr empfehlenswert für 24/7-Betrieb

Für Trader, die verstehen, dass sich Geduld auszahlt

XAU Dripper ist nichts für Zocker, die über Nacht ein Vermögen machen wollen. Es ist für Händler gebaut, die zu schätzen wissen, dass echter Reichtum ein disziplinierter Handel zu einer Zeit aufgebaut wird.

XAU Dripper - Lassen Sie die Profite fließen.

Schicken Sie uns nach dem Kauf eine private Nachricht, um Ihr Installationshandbuch und eine Anleitung für optimierte Einstellungen zu erhalten.