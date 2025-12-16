Edri extreme points Buy Sell
- Indikatoren
- Allan Maurice Mwesigwa
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Edri Extreme Punkte Kaufen & Verkaufen
Ein auf Umkehrungen basierender Einstiegsindikator, der entwickelt wurde, um Wendepunkte im Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Wie man ihn benutzt
- Grüner Pfeil (Kaufsignal): Erscheint unterhalb der Kerze, wenn die Bedingungen eine potenzielle Kursumkehr begünstigen. Erwägen Sie den Einstieg in Long-Positionen.
- Roter Pfeil (Verkaufssignal): Erscheint oberhalb der Kerze, wenn die Bedingungen eine potenzielle Umkehrung nach unten begünstigen. Erwägen Sie, Short-Positionen einzugehen.
Optionale Mean-Reversion-Bänder
Aktivieren Sie diese Funktion in den Einstellungen, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Preisabweichung vom Mittelwert anzuzeigen. Nützlich für die Identifizierung gedehnter Preisbedingungen.
Anpassbare Einstellungen
Alle Parameter können an Ihren bevorzugten Zeitrahmen und Handelsstil angepasst werden. Die Standardeinstellungen eignen sich für die meisten Paare und Zeitrahmen.
Empfehlungen
- Verwenden Sie das Programm zusammen mit Ihrer eigenen Analyse und Ihrem Risikomanagement.
- Signale werden bei Bar-Close bestätigt
- Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
Für Fragen oder Support, benutzen Sie bitte den Kommentarbereich