Edri extreme points Buy Sell

Edri Extreme Punkte Kaufen & Verkaufen

Ein auf Umkehrungen basierender Einstiegsindikator, der entwickelt wurde, um Wendepunkte im Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Wie man ihn benutzt

Grüner Pfeil (Kaufsignal): Erscheint unterhalb der Kerze, wenn die Bedingungen eine potenzielle Kursumkehr begünstigen. Erwägen Sie den Einstieg in Long-Positionen.

Roter Pfeil (Verkaufssignal): Erscheint oberhalb der Kerze, wenn die Bedingungen eine potenzielle Umkehrung nach unten begünstigen. Erwägen Sie, Short-Positionen einzugehen.

Optionale Mean-Reversion-Bänder

Aktivieren Sie diese Funktion in den Einstellungen, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Preisabweichung vom Mittelwert anzuzeigen. Nützlich für die Identifizierung gedehnter Preisbedingungen.

Anpassbare Einstellungen

Alle Parameter können an Ihren bevorzugten Zeitrahmen und Handelsstil angepasst werden. Die Standardeinstellungen eignen sich für die meisten Paare und Zeitrahmen.

Empfehlungen

Verwenden Sie das Programm zusammen mit Ihrer eigenen Analyse und Ihrem Risikomanagement.

Signale werden bei Bar-Close bestätigt

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Für Fragen oder Support, benutzen Sie bitte den Kommentarbereich