Edri extreme points Buy Sell

Edri Extreme Punkte Kaufen & Verkaufen

Ein auf Umkehrungen basierender Einstiegsindikator, der entwickelt wurde, um Wendepunkte im Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Wie man ihn benutzt

  • Grüner Pfeil (Kaufsignal): Erscheint unterhalb der Kerze, wenn die Bedingungen eine potenzielle Kursumkehr begünstigen. Erwägen Sie den Einstieg in Long-Positionen.
  • Roter Pfeil (Verkaufssignal): Erscheint oberhalb der Kerze, wenn die Bedingungen eine potenzielle Umkehrung nach unten begünstigen. Erwägen Sie, Short-Positionen einzugehen.

Optionale Mean-Reversion-Bänder

Aktivieren Sie diese Funktion in den Einstellungen, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Preisabweichung vom Mittelwert anzuzeigen. Nützlich für die Identifizierung gedehnter Preisbedingungen.

Anpassbare Einstellungen

Alle Parameter können an Ihren bevorzugten Zeitrahmen und Handelsstil angepasst werden. Die Standardeinstellungen eignen sich für die meisten Paare und Zeitrahmen.

Empfehlungen

  • Verwenden Sie das Programm zusammen mit Ihrer eigenen Analyse und Ihrem Risikomanagement.
  • Signale werden bei Bar-Close bestätigt
  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Für Fragen oder Support, benutzen Sie bitte den Kommentarbereich


Support resistance break
Allan Maurice Mwesigwa
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche Dieser maßgeschneiderte MT5-Indikator identifiziert automatisch wichtige Kursniveaus, bei denen der Markt in der Vergangenheit eine Umkehr vollzogen hat (Unterstützungs- und Widerstandszonen), und warnt Händler, wenn diese Niveaus mit Überzeugung durchbrochen werden. Was er tut: Der Indikator scannt das Kursgeschehen, um signifikante Höchst- und Tiefststände zu erkennen, und zeichnet dann dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinien, die
Day scalp xau
Allan Maurice Mwesigwa
Experten
Tages-Scalp XAU BACKTEST 2024 - 2025 AKTUELLE MARKTBEDINGUNGEN Ein Handel. Eine Gelegenheit. Jeden Tag. Gold bewegt sich mit Absicht. Während andere jeder Kerze hinterherjagen und im Lärm untergehen, wartet der Day Scalp XAU auf die eine Gelegenheit, auf die es ankommt - und schlägt dann mit Präzision zu. Gebaut für Gold. Perfektioniert für Beständigkeit. Day Scalp XAU ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen über die einzigartigen täglichen Verhaltensmuster von Gold. Die firmeneigene Logik i
Xau dripper
Allan Maurice Mwesigwa
Experten
XAU Dripper - Expert Advisor für die kontinuierliche Goldgewinnung Tröpfchen für Tröpfchen. Trade für Trade. Beständiges Wachstum. XAU Dripper ist ein präziser Expert Advisor, der mit Geduld und Disziplin Gewinne aus dem Goldmarkt extrahiert. Wie Wasser, das sich durch Stein wühlt, erzwingt dieser EA keine Ergebnisse, sondern lässt sie auf natürliche Weise durch kalkulierte, hochwahrscheinliche Trades fließen. Die Dripper-Philosophie Ich überstürze nichts. Ich handele nicht übermäßig. Ich jage n
