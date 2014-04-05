Support resistance break

Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche

Dieser maßgeschneiderte MT5-Indikator identifiziert automatisch wichtige Kursniveaus, bei denen der Markt in der Vergangenheit eine Umkehr vollzogen hat (Unterstützungs- und Widerstandszonen), und warnt Händler, wenn diese Niveaus mit Überzeugung durchbrochen werden.

Was er tut:

Der Indikator scannt das Kursgeschehen, um signifikante Höchst- und Tiefststände zu erkennen, und zeichnet dann dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinien, die sich nach vorne erstrecken, bis sie entweder durch ein neues Niveau ersetzt oder vom Kurs durchbrochen werden. Wenn ein Ausbruch erfolgt, bewertet das System, ob es sich um eine echte Bewegung oder ein falsches Signal handelt, indem es die Volumenstärke und die Kerzenstruktur (Dochtmuster) analysiert.

Hauptmerkmale:

Automatische Erkennung von Pivot-basierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Visuelle Breaksignale, gefiltert nach Volumenschwellen, um falsche Ausbrüche zu reduzieren

Dochtanalyse zur Unterscheidung zwischen echten Ausbrüchen und potenziellen Umkehrungen

Echtzeit-Warnungen, wenn wichtige Niveaus durchbrochen werden

Einstellbare Empfindlichkeitsparameter (linke/rechte Balken, Volumenschwelle)

Saubere visuelle Anzeige mit anpassbaren Farben und Linienbreiten

Anwendung für den Handel:

Händler können dieses Tool nutzen, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten zu identifizieren, fundiertere Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen und den Einstieg in den Handel bei wenig überzeugenden Kursbewegungen zu vermeiden.