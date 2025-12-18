Power To Move (PTM) - Die Energiemaschine des Marktes



Beim Handel geht es nicht nur um Auf oder Ab, sondern um Energie . Ein Markt ohne Energie ist eine Falle.

Power To Move (PTM) ist eine statistische "Physikmaschine" für Ihren Chart. Es integriert Price Action, Volumen, Momentum und Range in einen einzigen Energievektor.





Anstelle von nachlaufenden Indikatoren zeigt Ihnen PTM den aktuellen thermodynamischen Zustand des Marktes:

Expansion (grüne Zone): Energie kommt in das System. Trends sind gültig, Ausbrüche sind real. Kontraktion (rote/graue Zone): Energie verlässt das System. Der Markt ist "tot" oder "ruht".

Wie zu interpretieren (Die 7 Zustände):



DIE GRÜNE ZONE (Expansion - Suche nach Einstiegsmöglichkeiten) 🟢 S tark (Lime): Maximale Energie. Die "Gamma-Explosion". Institutionelles Geld treibt Preis, Volumen und Spanne aggressiv an. Am besten für Ausbrüche geeignet. 🔵 Mittel (Aqua): Gesunde Kraft. Der Trend wird aktiv vorangetrieben. Am besten für Fortsetzungen. ⚪ S chwach (Teal): Aufgewühlte Kraft. Hohe Anstrengung, aber gemischte Ergebnisse. 🌱 Aufwachen (Dunkelgrün): Die "Zündung". Der Markt wacht gerade aus seinem Schlafzustand auf. Achten Sie auf frühe Einstiege.

DIE ROTE ZONE (Kontraktion - draußen bleiben) 🔴 Tot (Rot): Das "Koma". Statistisch gesehen extrem niedrige Energie. Hier zu handeln ist Selbstmord. 🟠 Ruhig (Orange): Abkühlung . Die Volatilität nimmt ab. 🔘 Neutral (Grau): Rauschen . Keine nennenswerte Aktivität.







