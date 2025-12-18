Power To Move

Power To Move (PTM) - Die Energiemaschine des Marktes

Hören Sie auf, die Richtung zu erraten. Messen Sie die Energie.


Beim Handel geht es nicht nur um Auf oder Ab, sondern um Energie. Ein Markt ohne Energie ist eine Falle.

Power To Move (PTM) ist eine statistische "Physikmaschine" für Ihren Chart. Es integriert Price Action, Volumen, Momentum und Range in einen einzigen Energievektor.


Anstelle von nachlaufenden Indikatoren zeigt Ihnen PTM den aktuellen thermodynamischen Zustand des Marktes:

  1. Expansion (grüne Zone): Energie kommt in das System. Trends sind gültig, Ausbrüche sind real.

  2. Kontraktion (rote/graue Zone): Energie verlässt das System. Der Markt ist "tot" oder "ruht".


    Wie zu interpretieren (Die 7 Zustände):

    • DIE GRÜNE ZONE (Expansion - Suche nach Einstiegsmöglichkeiten)

      • 🟢 S tark (Lime): Maximale Energie. Die "Gamma-Explosion". Institutionelles Geld treibt Preis, Volumen und Spanne aggressiv an. Am besten für Ausbrüche geeignet.

      • 🔵 Mittel (Aqua): Gesunde Kraft. Der Trend wird aktiv vorangetrieben. Am besten für Fortsetzungen.

      • S chwach (Teal): Aufgewühlte Kraft. Hohe Anstrengung, aber gemischte Ergebnisse.

      • 🌱 Aufwachen (Dunkelgrün): Die "Zündung". Der Markt wacht gerade aus seinem Schlafzustand auf. Achten Sie auf frühe Einstiege.

    • DIE ROTE ZONE (Kontraktion - draußen bleiben)

      • 🔴 Tot (Rot): Das "Koma". Statistisch gesehen extrem niedrige Energie. Hier zu handeln ist Selbstmord.

      • 🟠 Ruhig (Orange): Abkühlung . Die Volatilität nimmt ab.

      • 🔘 Neutral (Grau): Rauschen . Keine nennenswerte Aktivität.


      Merkmale:

      • Mathematik-Engine: ( Preis, Volumen, Momentum und Range).

      • Lookback: Vollständig einstellbare dynamische Periode (Standard: 20).

      • Alarme: Pop-up , Push-Benachrichtigung und E-Mail bei Zustandsübergängen

      • Grafik: Automatisch skalierendes Histogramm mit geklammerter Grafik, um Verzerrungen durch Nachrichtenspitzen zu vermeiden.

      • Kompatibilität: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 Scalping bis Monthly investing) und allen Assets (Forex, Crypto, Indizes, Metalle).


      Empfohlene Produkte
      Papa
      Busingye Tusasirwe
      5 (1)
      Experten
      Papa EA Version 6.0 basiert auf Big Boy Version 3.0. Es wurden brandneue Handelsideen und Funktionen hinzugefügt. Das macht Papa EA viel besser als Big Boy: Denken Sie darüber nach! Und an den Eingaben hat sich nicht viel geändert. Das bedeutet, dass Sie immer noch einen sehr einfach zu bedienenden EA in Ihren Händen halten. Ändern Sie einfach BasicBalance auf 55 (oder mehr) und stellen Sie den EA auf ein 15-Minuten-EURUSD-Diagramm ein. >>> Live-PAPA-EA-Signal <<< Hier die Eingaben: 1) Exp
      Alpha V1
      Derrick Akampurira
      Experten
      Alpha V1: Ihr automatisierter, disziplinierter Handelspartner Dieser Expert Advisor basiert auf der Hypothese, dass es für einen bestimmten Finanzwert (wie USD/JPY oder den NASDAQ-Index) statistisch signifikante Muster gibt, die auf der Tageszeit oder dem Wochentag basieren. Eine Hypothese könnte zum Beispiel lauten: "Der NASDAQ steigt tendenziell mittwochs und freitags zwischen 4 und 10 Uhr Serverzeit." Der Alpha V1 ist das Werkzeug, um eine solche Hypothese zu testen und auszunutzen. Sein Erf
      PK Crash 3OO EA
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Crash 300 EA ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 300 Index auf dem M2 Timeframe entwickelt wurde. PK Crash 300 EA zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 300 EA handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 300 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die Trailing-Stop-Funktion verfolgt 50% des erzielten Gewinns und reduziert so den Drawdown. PK Crash 30
      VSA Pulse System
      Paul Edunyu Carissimo
      Indikatoren
      VSA-Impuls-System Hören Sie auf mit Formen zu handeln. Handeln Sie Energie. Die fortschrittliche VSA + Price Action Logic Engine. Beschreibung: Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen die Geschichte (Lag). Das VSA Pulse System zeigt Ihnen die Realität (Physik). Dieser Indikator entschlüsselt die "Energie" hinter jeder Kerze. Er geht über einfache "Bullish"- oder "Bearish"-Etiketten hinaus und identifiziert die Absicht des Smart Money. Er beantwortet die drei wichtigsten Fragen im Handel: Ist dies
      PK Crash 5OO EA
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Crash 500 EA ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 500 Index auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 500 EA zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 500 EA handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 500 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Dieser EA verwendet
      PK Crash 1OOO EA
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Crash 1000 EA ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 1000 Index auf dem M2-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 1000 EA zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 1000 EA handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 1000 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die Trailing-S
      PK Crash 5OO PRO
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Crash 500 PRO ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 500 Index auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 500 PRO zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 500 PRO handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen des Crash 500 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die Trailing-St
      PK Range Break Scalper
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Range Break Scalper ist ein Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Range Break 100 Index und Range Break 200 Index von Deriv und Binary Broker auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA/Roboter wartet auf einen Range-Breakout, um Positionen zu eröffnen und zielt darauf ab, Gewinne zwischen dem Range-Preis und nicht dem Range-Breakout zu schließen. Der EA/Roboter eröffnet Kaufpositionen zum niedrigsten Range-Preis und Verkaufspositionen zum höchsten Range-Preis. NB: Diese
      Trend X EA
      Derrick Akampurira
      Experten
      Die Entwicklung von Trend X EA Jahre des akribischen Goldhandels und der Beherrschung jeder Nuance des Marktes haben mich dazu inspiriert, meine bewährten Strategien in eine automatisierte Lösung zu verwandeln. Ein zufälliges Treffen mit einem gleichgesinnten Programmierer, der sich ebenfalls für die Märkte begeisterte, gab den Anstoß für die Entwicklung von Trend X EA. Was als lockere Gespräche über den Handel begann, entwickelte sich schnell zu einer starken Partnerschaft. Gemeinsam haben wir
      Super Trend Master
      Ronald Moses Mawanda
      Indikatoren
      Wie der Name schon sagt, gibt es die Richtung der Preisbewegung in einem Markt an, der im Trend liegt und einem bestimmten Weg folgt. Es wird in Aktienkursdiagrammen dargestellt, damit Anleger einen deutlichen aktuellen Trend erkennen können, der rot angezeigt wird, wenn die Preise gesunken sind, und grün, wenn die Preise gestiegen sind. Eingabeparameter: CCI-Indikatorzeitraum ATR-Indikatorzeitraum CCI-Aktivierungsebene Horizontale Verschiebung der Anzeigebalken Ansonsten ; Sie können die St
      PK Crash 3OO Light
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Crash 300 Light ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 300 Index auf dem M2 Timeframe entwickelt wurde. Die empfohlene Einzahlung beträgt 100 USD pro 0,5 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 300 Light zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 300 Light handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 300 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die
      PK Crash 5OO Light
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Crash 500 Light ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 500 Index auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 30 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 500 Light zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 500 Light handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 500 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die Breakev
      HTF Candles
      Felix Bitum
      Indikatoren
      HTF Candles ist ein Indikator, der die Umrisse der Kerzen des höheren Zeitrahmens auf die untere Kerze überträgt. Der Indikator gibt Ihnen die Möglichkeit zu wählen, ob Sie die aktuelle HTF-Kerze live sehen möchten oder nicht, ohne Verzögerung oder erneutes Zeichnen. Merkmale Es werden keine Objekte auf dem Chart gezeichnet: Der Indikator zeichnet keine Linien oder Rechtecke auf dem Chart, sondern nur die HTF-Kerzen. So bleibt Ihr Chart einfach und sauber. MTF-Auswahl: Der Indikator ermöglicht e
      Plan X
      Derrick Akampurira
      Experten
      Übersicht Bot-Name : Plan Xchange Version : 1.00 Standardeinstellung : XAUUSD/Gold Zeitrahmen: M15 Zeitzone: UTC+3 Plan Xchange: Der ultimative Multi-Symbol Breakout EA Ein einfacher Breakout Expert Advisor für Trader, die Präzision, Kontrolle und ein robustes Risikomanagement verlangen. Plan Xchange ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der sich auf eine zeitbasierte Breakout-Strategie spezialisiert hat. Er nutzt wichtige Handelsbereiche während bestimmter Marktstunden und platziert ausste
      Day scalp xau
      Allan Maurice Mwesigwa
      Experten
      Tages-Scalp XAU BACKTEST 2024 - 2025 AKTUELLE MARKTBEDINGUNGEN Ein Handel. Eine Gelegenheit. Jeden Tag. Gold bewegt sich mit Absicht. Während andere jeder Kerze hinterherjagen und im Lärm untergehen, wartet der Day Scalp XAU auf die eine Gelegenheit, auf die es ankommt - und schlägt dann mit Präzision zu. Gebaut für Gold. Perfektioniert für Beständigkeit. Day Scalp XAU ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen über die einzigartigen täglichen Verhaltensmuster von Gold. Die firmeneigene Logik i
      Big Boy
      Busingye Tusasirwe
      Experten
      Big Boy v3.0 ist ein neuer EA, der für den genauen Handel im EURUSD-Zeitrahmen von 15 Minuten entwickelt wurde. Bitte verwenden Sie es auf dem EURUSD 15-Min-Chart. Es ist Jahr für Jahr sehr genau. Ändern Sie nach dem Herunterladen das Grundguthaben auf 50 und hängen Sie es an das EURUSD 15-Min-Diagramm an. Vielen Dank, dass Sie darüber nachgedacht haben, diesen EA zu kaufen und zu verwenden. Hier die Eingaben: 1) Expertenkommentar (Sie können ihn ändern): Der grundlegende Kommentar, der für
      PK Crash 1OOO PRO
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Crash 1000 PRO ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 1000 Index auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wird nicht häufig gehandelt, bietet aber eine hohe Rendite bei geringem Risiko. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 1000 PRO zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 1000 PRO handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 1000 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht
      Crash Wizard
      Ronald Moses Mawanda
      Indikatoren
      Crash Wizard Indicator funktioniert NUR im 1-Minuten-Zeitrahmen von Crash 500 und Crash 1000. Dieser Indikator zeichnet ein rotes (x) auf der Drop-Kerze . Es zeichnet grüne Pfeile als KAUFEN-Einstiegssignal und orange (x) als Mehrfachausstiegspunkte. Der Indikator ist zu 85 % genau. Sie können es zusammen mit der Price-Aktion verwenden. NOTIZ: Um den Indikator zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie ein Konto bei Deriv, dem einzigen Broker für synthetische Indizes, haben. Verwenden Sie es
      Support resistance break
      Allan Maurice Mwesigwa
      Indikatoren
      Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche Dieser maßgeschneiderte MT5-Indikator identifiziert automatisch wichtige Kursniveaus, bei denen der Markt in der Vergangenheit eine Umkehr vollzogen hat (Unterstützungs- und Widerstandszonen), und warnt Händler, wenn diese Niveaus mit Überzeugung durchbrochen werden. Was er tut: Der Indikator scannt das Kursgeschehen, um signifikante Höchst- und Tiefststände zu erkennen, und zeichnet dann dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinien, die
      Crash500 Spike Detector
      Michael Onekgiu
      Indikatoren
      Crash500 Spike-Detektor v1.0 Crash500 Spike-Detektor druckt Down nicht repaint Pfeil für den Fang von Crash-Spikes. Es ist geeignet für 1M Zeitrahmen für vor allem crash500 Wenn der rote Pfeil druckt, zeigt es eine hohe Wahrscheinlichkeit von Crash-Spikes nach unten. Seine ziemlich geradlinig, da ich es entworfen, um starke Trends zu folgen. Verwenden Sie die Standardeinstellungen, aber Sie können die Farbe Ihres Chart-Hintergrunds ändern, wie es angemessen sein kann. Das System verwendet einen
      CandleStick 3 Candle Engulf
      Francis Soddo Wetaka
      Indikatoren
      Candlestick-Engulf-Indikator Der 3-Candlestick-Engulf-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, mit dem sich bestimmte Engulfing-Candlestick-Muster erkennen lassen. Für ein bullisches Signal sucht der Indikator nach einem Muster, bei dem eine bullische Kerze die drei vorangegangenen bärischen Kerzen vollständig verschlingt. Umgekehrt wird ein bärisches Signal erzeugt, wenn eine bärische Kerze die drei vorangegangenen bullischen Kerzen verschlingt. Der Indikator ist auch so programmiert, da
      Account Flipper EA
      Gabriel Matovu
      Experten
      ACCOUNT FLIPPER EA Ein Handelsbot für GBPUSD Die Lotgröße wird durch Multiplikation des Lotfaktors mit je 1000 USD auf dem Konto berechnet. Es wird empfohlen, Kontogrößen von 1000 USD und mehr zu verwenden. Kontotypen: Hedge-Konten , Standard-Konten werden bevorzugt, d.h. keine Kommissionen, Verwenden Sie gut regulierte Broker wie ICMarkets. All dies gibt der Strategie den nötigen Spielraum, um reibungslos zu funktionieren, die Ergebnisse zu stabilisieren und die Möglichkeit eines Absturzes des
      FREE
      PK Boom Crash Scalper RSI
      Prudence Kiconco
      Experten
      PK Boom Crash Scalper RSI ist ein EA, der speziell für das Scalping von Boom- und Crash-Indizes auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA verwendet den Relative Strength Index (RSI) Indikator, um Positionen basierend auf den überverkauften und überkauften Levels zu eröffnen, die an die Präferenzen des Benutzers angepasst werden können. Die Positionen werden je nach gehandeltem Index nach einem Anstieg oder Rückgang eröffnet. NB: Dieser EA wird im Gegensatz zu meinen anderen EAs nicht mit op
      Guide Xau Ea
      Richard Rwabuto Akankwasa
      Experten
      Guide XAU EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im 3-Minuten-Zeitrahmen (M3) entwickelt wurde. Dieser EA ist für kurzfristige Präzisionsgeschäfte optimiert und wurde für die Handelszeiten in New York und London konzipiert, wenn die Marktvolatilität am höchsten ist und zahlreiche Handelsmöglichkeiten bestehen. Guide XAU EA bietet einen disziplinierten und strategischen Ansatz für den Goldhandel. Egal, ob Sie schnelle Intraday-Bewegungen ausnutzen oder
      Elliott Wave Trend MT5
      Young Ho Seo
      4 (4)
      Indikatoren
      Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
      Price action auto trade bot
      Gabriel Matovu
      4.17 (6)
      Experten
      PRICE ACTION Semi-auto trade bot: (SPEZIELL EINGESTELLT FÜR XAUUSD ) Es handelt sich um ein einfaches quantitatives Modell, das GOLD(XAUUSD) anhand von Algorithmen zur automatischen Preisaktionsanalyse handelt. Platzieren Sie es auf jedem Symbol oder Zeitrahmen. Die Positionsgrößen werden durch die Multiplikation von 0,01 pro 500 USD auf dem Konto berechnet, um ein geringes Risiko zu gewährleisten und auch eine freie Marge für Absicherungspositionen zu lassen, die das Gesamtrisiko reduzieren. D
      FREE
      CRT After Manipulation Candle
      Derick Alituha
      Experten
      CRT Nach der Manipulationskerze Dieser Expert Advisor basiert auf einem leistungsstarken Konzept: Handel nach der Manipulation, nicht davor. Was ist CRT ? Die Candle-Range-Theorie (CRT) ist eine Preisaktionsmethode, die Momente identifiziert, in denen die Liquidität weggefegt wird - wenn der Preis über einem Hoch oder unter einem Tief einen Stop-Loss jagt - und sich dann umkehrt. Der Markt manipuliert. Dieser EA wartet auf diese Manipulation und positioniert sich dann auf der anderen Seite. Kei
      FREE
      PZ Divergence Trading MT5
      PZ TRADING SLU
      3.71 (7)
      Indikatoren
      Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
      Three EMA Trend Entry
      Francis Soddo Wetaka
      Indikatoren
      Der 4 EMA Trendfolge-Indikator Dieser Indikator basiert auf einem Gerüst aus vier exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs), die Händlern helfen, Markttrends zu erkennen und zu verfolgen. Zu den Kernkomponenten gehören ein 200-Perioden-EMA , der die allgemeine Trendrichtung anzeigt, sowie drei 32-Perioden-EMAs , die auf den Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs angewendet werden. Das System ist darauf ausgelegt, potenzielle Einstiegspunkte innerhalb eines vorherrschenden Trends zu identifizier
      Boom Crash Spike Arrow
      Michael Onekgiu
      Indikatoren
      Boom- und Crash-Spike-Detektor v1.0 Boom und Crash Spike Detektor druckt Down nicht repaint Pfeil für den Fang von Crash-Spikes und Up nicht repaint Pfeil für den Fang von Boom-Spikes. Es ist geeignet für 1M Zeitrahmen für vor allem crash500 und Boom 500. Wenn der rote Pfeil druckt in einer roten Zone gleitende Durchschnitte, es zeigt eine hohe Wahrscheinlichkeit von Crash-Spikes nach unten, ebenso, blauer Pfeil Druck in einer blauen Zone der gleitenden Durchschnitt, es zeigt eine hohe Wahrschei
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      ARIPoint
      Temirlan Kdyrkhan
      1 (1)
      Indikatoren
      ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
      ARIScalping
      Temirlan Kdyrkhan
      Indikatoren
      ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
      AriX
      Temirlan Kdyrkhan
      1 (4)
      Indikatoren
      AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
      ARICoins
      Temirlan Kdyrkhan
      Indikatoren
      ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
      TrendMaestro5
      Stefano Frisetti
      Indikatoren
      Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
      Dynamic Scalper System MT5
      Vitalyi Belyh
      Indikatoren
      Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
      Divergence In Chaos Environment
      Arief
      Indikatoren
      Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
      MT5 Forecast System
      Peter Maggen
      Indikatoren
      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
      Frontier Pivots
      Nestor Jose Mendez Boza
      Indikatoren
      FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
      Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
      Md Meraz Mahmud
      Indikatoren
      Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
      Pantera Indicator
      Temirlan Kdyrkhan
      5 (1)
      Indikatoren
      Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
      Big Player Range
      Thalles Nascimento De Carvalho
      5 (3)
      Indikatoren
      BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
      Mercaria Professional Trading Zones
      Anton Serozhkin
      Indikatoren
      ## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
      Meravith MT5
      Ivan Stefanov
      Indikatoren
      Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
      VTrende Pro
      Andrii Diachenko
      5 (1)
      Indikatoren
      VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
      Enigma 112
      issam rahhal sabour
      Indikatoren
      Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
      Pan PrizMA CD Phase
      Aleksey Panfilov
      Indikatoren
      Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
      Trend strength classifier
      Vladyslav Goshkov
      Indikatoren
      Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
      FFx Universal Strength Meter PRO MT5
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
      FFx Universal MTF Alerter MT5
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
      FFx Watcher Pro MT5
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
      FFx 4 Patterns Alerter MT5
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
      FFx Basket Scanner MT5
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
      FFx Pivot SR Suite Pro MT5
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
      Premium level Pro
      Dmitriy Kashevich
      Indikatoren
      Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
      Pendiente de Precio
      Cesar Juan Flores Navarro
      Indikatoren
      Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
      WanaScalper
      Isaac Wanasolo
      1 (1)
      Indikatoren
      Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
      Coefficient Of Determination
      Dmytro Nabatov
      Indikatoren
      Der Bestimmtheitsmaß-Indikator (COD) ist der Wert des Bestimmtheitsmaßes oder das Quadrat des Korrelationskoeffizienten zwischen der abhängigen Variable - dem Kurs - und der erklärenden Variable - dem Tickvolumen. Was sagt er uns in der Praxis? COD erkennt perfekt den Höhepunkt von Trendbewegungen, was es Ihnen ermöglicht, optimale Punkte auszuwählen und Marktumkehrungen zu erkennen. Wie man den Indikator verwendet: Die beliebteste Handelsstrategie wird zusammen mit einem Trendindikator Moving A
      Fibonacci Multiple 12
      Cesar Juan Flores Navarro
      Indikatoren
      Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
      High Low Prediction
      ANNA SHCHERBINA
      Indikatoren
      Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
      Weitere Produkte dieses Autors
      True Volume
      Paul Edunyu Carissimo
      Indikatoren
      Echtes Volumen: Sehen Sie die Geschichte hinter dem Preis True Volume ist nicht einfach nur ein weiteres Histogramm, sondern eine forensische Analysemaschine für Preisaktionen. Während Standard-Volumenindikatoren nur anzeigen, wie viel gehandelt wurde , sagt Ihnen True Volume, wer gehandelt hat und wer gewonnen hat . Durch die Kombination von Geometrischer Zerlegung , VSA (Volume Spread Analysis) und Anomalie-Erkennung seziert dieser Indikator jeden einzelnen Balken, um den verborgenen Kampf zw
      VR Quant
      Paul Edunyu Carissimo
      Indikatoren
      VR-Quant: Der Regime-Vektor (Smart VSA Matrix) Hören Sie auf, mit falschen Ausbrüchen zu handeln. Sehen Sie die "Wahrheit" hinter dem Preis. Die meisten Händler verlieren Geld, weil sie Kursbewegungen nachjagen, ohne die Energie dahinter zu verstehen. Eine massive grüne Kerze mit null Volumen sieht genauso aus wie eine massive Kerze mit riesigem Volumen, aber das eine ist ein Ausbruch , und das andere ist eine Falle . VR-Quant löst dieses Problem, indem es institutionelle Statistiken verwendet,
      VSA Pulse System
      Paul Edunyu Carissimo
      Indikatoren
      VSA-Impuls-System Hören Sie auf mit Formen zu handeln. Handeln Sie Energie. Die fortschrittliche VSA + Price Action Logic Engine. Beschreibung: Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen die Geschichte (Lag). Das VSA Pulse System zeigt Ihnen die Realität (Physik). Dieser Indikator entschlüsselt die "Energie" hinter jeder Kerze. Er geht über einfache "Bullish"- oder "Bearish"-Etiketten hinaus und identifiziert die Absicht des Smart Money. Er beantwortet die drei wichtigsten Fragen im Handel: Ist dies
      Auswahl:
      Keine Bewertungen
      Antwort auf eine Rezension